El maquillaje para Halloween 2026 se lleva así: efecto vampiro, ojos metalizados y delineados futuristas

Halloween está a la vuelta de la esquina y, con él, llega uno de los momentos más divertidos del año para experimentar con el maquillaje.

Aunque las caracterizaciones de vampiros, brujas y criaturas sobrenaturales siguen siendo habituales, esta temporada también hay espacio para propuestas más sofisticadas, inspiradas en el cine y las series de culto.

La firma de maquillaje SHEGLAM, ha encontrado precisamente en estos universos de ficción la inspiración para sus propuestas de Halloween. La marca recupera tres colaboraciones que combinan fantasía, color y referencias reconocibles para los seguidores de cada historia.

Crepúsculo, Rick and Morty y Matrix protagonizan tres colecciones que permiten llevar la estética de sus personajes al terreno de la belleza. Una alternativa para quienes buscan un maquillaje especial que también puedan adaptar a otras ocasiones.

El vampiro más 'cool'

La primera propuesta está inspirada en The Twilight Saga, la historia de vampiros que convirtió a Bella Swan y Edward Cullen en dos de los personajes más reconocibles de la cultura popular.

The Twilight Saga recupera esa estética romántica y misteriosa a través de tonos intensos y acabados luminosos, perfectos para recrear una mirada profunda sin necesidad de recurrir a una caracterización demasiado teatral.

Colección Crepúsculo x SHEGLAM Sheglam

Para conseguir un maquillaje inspirado en este universo, los ahumados en tonos fríos, las sombras oscuras y los puntos de luz estratégicos son una combinación especialmente favorecedora.

El secreto está en trabajar bien las transiciones de color, concentrando la intensidad junto a las pestañas y difuminando el producto hacia el exterior. Una piel luminosa y unos labios en tonos naturales ayudan a equilibrar el resultado.

Maquillaje sin reglas

Quienes prefieran alejarse de la estética gótica encontrarán una inspiración completamente diferente en Rick and Morty, una colección basada en la popular serie de animación.

Su universo de ciencia ficción, dimensiones alternativas y personajes extravagantes ofrece numerosas posibilidades para experimentar con combinaciones de colores poco habituales.

Colección Rick y Morty x SHEGLAM Sheglam

Los verdes eléctricos, los azules y los contrastes llamativos encajan especialmente bien con esta temática. También permiten incorporar delineados gráficos, una técnica que consiste en dibujar trazos definidos alrededor de los ojos.

Para llevar esta tendencia sin recargar el rostro, resulta recomendable escoger un único elemento protagonista. Un eyeliner de color, por ejemplo, puede transformar un maquillaje sencillo en una propuesta mucho más original.

Estética futurista

La tercera colección, The Matrix Resurrections X SHEGLAM, se inspira en la estética tecnológica y futurista de la conocida saga cinematográfica.

Aquí el protagonismo corresponde a los contrastes, los tonos intensos y los acabados impactantes. Una propuesta especialmente interesante para quienes disfrutan de los maquillajes de ojos definidos y las texturas metalizadas.

Colección Sheglam Matrix Resurrections Sheglam

Los delineados negros alargados, las sombras plateadas y los reflejos fríos permiten interpretar esta estética sin necesidad de reproducir exactamente el aspecto de sus protagonistas.

Para conseguir un resultado pulido, conviene aplicar las sombras metalizadas con un pincel plano o con la yema del dedo, reservando las brochas de difuminar para suavizar los bordes.

Más allá de Halloween, estas tres propuestas responden a una tendencia que ha ganado presencia en el mundo de la belleza: utilizar el maquillaje como una herramienta de expresión personal.

SHEGLAM apuesta así por tres universos completamente distintos, desde el romanticismo oscuro de los vampiros hasta la ciencia ficción más extravagante, con una idea común: experimentar con el maquillaje puede ser tan divertido como elegir el propio disfraz.