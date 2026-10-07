Las arrugas ya no se tratan con cirugía: los tratamientos faciales que estimulan el colágeno y rejuvenecen

Durante años, cuando las arrugas empezaban a marcarse y la piel perdía firmeza, las opciones más contundentes pasaban por procedimientos quirúrgicos capaces de modificar de forma visible los tejidos del rostro. Eran soluciones eficaces, pero también asociadas a quirófano, anestesia y periodos de recuperación.

La medicina estética ha ampliado ese abanico con tratamientos menos invasivos que buscan mejorar la piel sin alterar sus rasgos. Láser, neuromoduladores y tecnologías que trabajan sobre las capas profundas permiten abordar las arrugas, la flacidez o la pérdida de luminosidad sin recurrir necesariamente a una intervención quirúrgica.

Es precisamente esta vía la que priorizan en Templa, donde todos los procedimientos parten de una valoración médica y buscan mantener la expresión natural del rostro y evitar, siempre que sea posible, una baja médica.

El objetivo ya no es borrar el rostro, sino estimularlo

Una arruga no aparece de un día para otro ni responde siempre al mismo mecanismo. Hay líneas que se forman por el movimiento repetido de los músculos faciales, como las del entrecejo, la frente o las patas de gallo, mientras que otras están relacionadas con la pérdida progresiva de colágeno, elasticidad, volumen y firmeza de la piel.

Por eso, hablar de un único tratamiento antiedad resulta demasiado simplista. La elección depende de qué está ocurriendo en cada rostro y de si el objetivo principal es relajar una arruga de expresión, mejorar la calidad de la piel, recuperar firmeza o actuar sobre varios signos del envejecimiento a la vez.

En Templa, una de las propuestas para las arrugas dinámicas es Templa Touch, un tratamiento médico con neuromoduladores que actúa sobre la contracción muscular responsable de las líneas de expresión.

Se aplica principalmente en la frente, el entrecejo y la zona periocular, donde aparecen las conocidas patas de gallo.

La intención no es paralizar el rostro, sino reducir la intensidad con la que determinados músculos se contraen. Según la información facilitada por la clínica, el tratamiento suaviza las arrugas existentes y puede retrasar la aparición de nuevas líneas dinámicas, manteniendo la movilidad y expresividad facial.

El procedimiento dura aproximadamente 30 minutos y no requiere reposo ni baja médica. En cuanto a los primeros efectos, estos pueden empezar a apreciarse entre los tres y los diez días posteriores a la aplicación y, de forma habitual, se mantienen entre cuatro y seis meses, aunque la duración depende del metabolismo de cada persona.

Cuando el problema está en la calidad de la piel

Hay rostros en los que la principal preocupación no es una arruga concreta, sino el aspecto general de la piel: falta de luminosidad, textura irregular, poros visibles, manchas, pérdida de elasticidad o una sensación de piel más fina y apagada.

Aquí entran los tratamientos basados en tecnología láser, cuyo objetivo puede ir más allá de mejorar una línea determinada. En Templa cuentan, entre otras propuestas, con protocolos que utilizan láser de picosegundos para trabajar sobre la piel y estimular la producción de colágeno.

Uno de ellos es Genesis Hollywood Peel, un protocolo que combina el láser de picosegundos Pico Helios con una mascarilla de carbón activado.

La primera fase, denominada Génesis, utiliza el láser para actuar en capas profundas y estimular la producción de colágeno. Después llega la fase Hollywood Peel, en la que el láser se proyecta sobre la mascarilla de carbón para exfoliar y purificar la superficie cutánea.

El resultado que busca este protocolo combina renovación y luminosidad. Según Templa, ayuda a refinar la textura, unificar el tono y reducir la apariencia del poro dilatado, al tiempo que proporciona un efecto de luminosidad inmediato.

La sesión dura alrededor de 90 minutos y, según la información de la clínica, puede realizarse durante todo el año con protección solar y sin tiempo de recuperación. Su precio indicado es de 450 euros.

La protección solar tiene aquí un papel especialmente relevante. Los tratamientos que trabajan sobre la piel deben acompañarse de cuidados posteriores adecuados, y la exposición solar sin protección puede interferir en la recuperación cutánea y favorecer la aparición de nuevas alteraciones de pigmentación.

Un tratamiento pensado para las pieles maduras

Cuando el envejecimiento facial empieza a manifestarse de varias maneras al mismo tiempo, existen protocolos que plantean un abordaje más global. Es el caso de Longevity Hollywood Peel, diseñado por Templa para pieles maduras o apagadas.

El tratamiento combina tecnología láser y carbón activado con un ritual de cosmética funcional de Comfort Zone. Su planteamiento pretende actuar simultáneamente sobre arrugas, manchas, textura y flacidez, con una acción orientada a mejorar la vitalidad y el aspecto general de la piel.

La clínica señala que el efecto revitalizante puede apreciarse de forma inmediata y continuar evolucionando a largo plazo. La sesión tiene una duración aproximada de 90 minutos y el precio indicado es de 350 euros.

Imagen de ilustración. iStock

La diferencia respecto a un tratamiento dirigido exclusivamente a una arruga está precisamente en ese enfoque global. En lugar de concentrarse en una línea concreta, se busca mejorar distintas características que hacen que un rostro parezca más envejecido: una piel menos uniforme, pérdida de firmeza, textura irregular o falta de luminosidad.

El colágeno como aliado para recuperar firmeza

Es precisamente ahí donde entra en juego el colágeno. Esta proteína es una de las estructuras fundamentales de la piel y su producción disminuye con el paso del tiempo.

Esto contribuye a que la piel pierda parte de su firmeza y elasticidad y a que las líneas que antes desaparecían al cambiar de expresión permanezcan cada vez más visibles.

Por eso, buena parte de los tratamientos actuales de rejuvenecimiento facial no buscan únicamente rellenar una arruga, sino estimular los propios mecanismos de la piel.

La idea es conseguir una mejora progresiva de la calidad cutánea y de la firmeza, en lugar de transformar de forma brusca los volúmenes del rostro.

Dentro de esta filosofía se encuentra Collagen Skin, un tratamiento de rejuvenecimiento que combina el láser de picosegundos con cosmética profesional de Comfort Zone formulada específicamente para estimular el colágeno.

Según Templa, actúa sobre las capas profundas, favorece la síntesis natural de esta proteína y contribuye a reafirmar y redensificar la piel.

También está planteado para ayudar a redefinir el óvalo facial y mejorar progresivamente la elasticidad y la estructura interna de la piel.

La clínica señala que pueden observarse resultados desde la primera sesión, aunque estos son acumulativos cuando se establece un plan de mantenimiento. La sesión dura unos 75 minutos, parte de 350 euros y no implica tiempo de baja.

La palabra "estimular" resulta especialmente relevante en este tipo de tratamientos. No se trata de recuperar de golpe la piel de hace diez años, sino de favorecer determinados procesos cutáneos para conseguir una evolución gradual.

El resultado buscado es una piel con mejor textura, mayor firmeza y más luminosidad, manteniendo la anatomía y las proporciones propias de cada rostro.