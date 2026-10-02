Pablo Bogado, peluquero: "Para evitar el encrespamiento, termina de secarte el pelo con aire frío"

Reconozcamos que el botón del aire frío del secador no es nuestro favorito. Tendemos a pensar que no fija tanto el peinado, que no hace tan bien su función o que incluso nos resfriamos.

Sin embargo, esta función de aire frío, puede marcar la diferencia entre un peinado que queda bien y otro que parece recién salido de la peluquería.

El peluquero y estilista capilar Pablo Bogado explica que utilizarlo correctamente puede ayudar a fijar la forma, controlar el encrespamiento y conseguir una melena con más brillo y movimiento.

"El verdadero secreto no es aplicar más calor, sino saber dirigirlo y terminar correctamente el secado", asegura en declaraciones a InStyle.

Este otoño, además, las melenas con volumen, movimiento y un acabado pulido vuelven a ganar protagonismo. Desde los cortes bob hasta las cabelleras largas, el brushing es una de las técnicas más eficaces para conseguir ese efecto de peluquería en casa.

El gesto que cambia el resultado

El aire caliente permite trabajar el cabello y darle la forma deseada, pero el trabajo no debería terminar ahí. Para Bogado, el último paso es fundamental para conseguir que el peinado mantenga durante más tiempo la forma conseguida.

"Termina siempre con un toque de aire frío mientras mueves el cabello con los dedos. El frío ayuda a fijar la forma conseguida durante el secado, reduce el calor residual y favorece una apariencia más suave, brillante y con movimiento", explica.

La manera de utilizarlo también importa. El peluquero recomienda dividir la melena en dos partes, enrollar cada una formando un gran rulo hacia fuera y aplicar aire frío durante unos segundos.

Después, basta con soltar el cabello y moverlo suavemente con los dedos. El resultado son unas puntas más definidas y una melena con movimiento, sin necesidad de seguir aplicando calor.

Para quienes buscan todavía más brillo, Bogado recomienda utilizar un sérum adecuado como toque final. La clave está en no sobrecargar el cabello para mantener esa sensación ligera y natural.

Perfecto para pelo fino, rizado y con 'frizz'

No todos los cabellos responden de la misma manera al secado. Los finos, rizados y aquellos con tendencia al encrespamiento pueden beneficiarse especialmente de terminar el peinado con aire frío.

En el caso del pelo fino, el objetivo es evitar una exposición innecesaria a temperaturas elevadas. Bogado recomienda trabajar primero con temperatura media y finalizar con aire frío mientras se levantan las raíces con los dedos.

De esta manera, se puede conservar durante más tiempo el volumen conseguido sin añadir más calor. Es un recurso especialmente interesante cuando el cabello tiende a perder rápidamente la forma después del secado.

Para controlar el frizz, el peluquero aconseja dirigir el aire de arriba hacia abajo y utilizar una potencia moderada. "Un chorro demasiado fuerte puede volver a levantar el cabello", advierte.

En los cabellos rizados, la técnica cambia ligeramente. Lo recomendable es utilizar un difusor, mantener una velocidad baja y trabajar con una temperatura media o suave, procurando no manipular demasiado el rizo.

El aire frío llega después, durante unos segundos, para ayudar a mantener la forma y reducir el encrespamiento. Eso sí, no sustituye una buena rutina de hidratación, el frizz también está relacionado con las necesidades específicas de cada cabello.

Más brillo y movimiento

Convertir el aire frío en el último paso de la rutina puede aportar varios beneficios. Además de ayudar a conservar la forma del peinado, contribuye a que la superficie del cabello quede más alineada y con una apariencia más pulida.

También permite mantener el volumen sin añadir temperatura y ayuda a que las puntas conserven el movimiento. En cabellos sensibles, finos, decolorados o quebradizos, terminar con frío supone además evitar seguir acumulando calor cuando el peinado ya está prácticamente terminado.

Por eso, ese botón que durante años ha permanecido prácticamente olvidado puede convertirse en uno de los gestos más sencillos para mejorar el resultado del brushing en casa. Como resume Bogado: "El frío fija el peinado y favorece una apariencia más suave, brillante y con movimiento".