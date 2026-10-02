Los expertos lo confirman: "La crema Nivea de la lata azul es perfecta como mascarilla cuando tu pelo está muy seco"

Hay productos de belleza que forman parte de nuestra memoria casi sin darnos cuenta. Es el caso de la crema Nivea de la lata azul, un clásico que ha pasado de generación en generación y que continúa teniendo un lugar fijo en muchos cuartos de baño.

Su uso más conocido es el de hidratar la piel, pero sus posibilidades no terminan ahí. En los últimos tiempos, esta crema se ha convertido también en protagonista de algunos trucos caseros para cuidar el cabello, especialmente cuando la melena necesita un extra de hidratación y suavidad.

Una de las mezclas que más ha llamado la atención combina dos productos fáciles de encontrar en casa: la crema Nivea y el aceite de coco. La propuesta busca aportar nutrición al cabello y mejorar su aspecto cuando está seco, áspero o apagado.

Y precisamente después del verano es cuando más sentido cobra este tipo de cuidado. Aunque el pelo pueda parecer más bonito con las ondas naturales que dejan el agua y el aire libre, la exposición continuada al sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar puede pasar factura.

El resultado suele ser una melena más seca, encrespada y con menos brillo. Por ello, son muchos los que buscan recuperar la suavidad y el aspecto saludable del cabello sin necesidad de incorporar una larga lista de productos a su rutina.

Eso sí, que una mezcla sea popular no significa que sea adecuada para todos los cabellos. La textura y las necesidades de una melena fina no son las mismas que las de un pelo grueso, rizado o especialmente seco. En estos casos, la cantidad y la forma de aplicación pueden marcar la diferencia.

Mascarilla de pelo con Nivea

La clave del éxito de este truco está en la poderosa combinación de ingredientes. Por un lado, la crema Nivea, todo un clásico de la cosmética europea, contiene una base altamente hidratante que actúa como un bálsamo reparador para la piel y también para el pelo.

Su textura espesa y nutritiva ayuda a sellar la cutícula, evitando la pérdida de hidratación y reduciendo el encrespamiento. Algo especialmente útil en verano, cuando el cabello tiende a resecarse con más facilidad.

Por otro lado, el aceite de coco es un tesoro natural cargado de vitaminas (A, D, E y K) y minerales (como calcio, magnesio y hierro) que nutren profundamente el cabello. Su textura ligera permite que penetre con facilidad en la fibra capilar y el cuero cabelludo, fortaleciendo la raíz y fomentando el crecimiento.

Además, gracias a su alto contenido en ácido láurico, actúa como un potente reparador que suaviza, da brillo y protege frente a los rayos UV. Entre sus principales beneficios están:

Hidrata en profundidad : ideal para melenas secas, teñidas o castigadas por el calor y la sal.

: ideal para melenas secas, teñidas o castigadas por el calor y la sal. Brillo al instante : recupera el resplandor natural del cabello sin apelmazarlo.

: recupera el resplandor natural del cabello sin apelmazarlo. Antiencrespamiento : adiós al frizz incluso en los días más húmedos.

: adiós al frizz incluso en los días más húmedos. Previene las puntas abiertas : actúa como un tratamiento sellador natural.

: actúa como un tratamiento sellador natural. Protege frente al sol: crea una barrera frente a los rayos UV y el cloro.

Cómo aplicarla

Si tú también quieres probar este truco que tantas influencers y usuarias están compartiendo en redes sociales, toma nota:

En un bol pequeño, mezcla una cucharada y media de crema Nivea con unas gotas de aceite de coco. Si el aceite está sólido (algo común en climas templados), puedes derretirlo unos segundos en el microondas. Esta mezcla es muy nutritiva y puede resultar pesada si la aplicas en la raíz. Por eso, repártela de la mitad del cabello hacia las puntas, haciendo especial hincapié en las zonas más secas o abiertas. Para que los ingredientes penetren bien, cúbrete el cabello con una toalla o gorro de ducha y relájate mientras actúa, unos 20 minutos aproximadamente. Pero, cuanto más tiempo la dejes en el pelo, más efecto te hará. Retira bien todo el producto con agua tibia, asegurándote de que no queden residuos. Si es necesario, puedes lavar después con tu champú habitual.

Lo ideal es repetir este tratamiento una o dos veces por semana, dependiendo del estado de tu melena. Si tienes el cabello muy seco o dañado por el tinte o las herramientas térmicas, puedes hacerlo con mayor frecuencia hasta notar mejoría.

Eso sí, recuerda que menos es más: una pequeña cantidad de producto es suficiente para obtener resultados visibles.