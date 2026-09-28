Los expertos coinciden: esta es la rutina que necesita tu piel para recuperar la luminosidad e hidratación

Septiembre suele ser el momento en el que la piel empieza a mostrar las consecuencias del verano. El sol, el agua del mar, el cloro de la piscina y los cambios de rutina pueden dejar el rostro más seco, apagado y con una textura menos uniforme.

Por eso, la vuelta a la rutina también puede ser una oportunidad para revisar los cuidados diarios. La hidratación y una exfoliación adecuada ayudan a recuperar la sensación de confort y a mejorar el aspecto de una piel que después del verano puede necesitar una atención extra.

La marca de K-Beauty Yepoda propone dos productos para incorporar a la rutina de otoño: The Porefect Pad, unos discos tónicos exfoliantes, y The Skinject Effect, una esencia facial formulada con PDRN vegano. Ambos están pensados para trabajar sobre la textura, la hidratación y la luminosidad.

Preparar la piel

Antes de aplicar productos hidratantes, la preparación de la piel puede marcar la diferencia en el resultado de una rutina. The Porefect Pad (29 euros para el formato original y de 24 euros para la recarga) combina agua de rosas con ácidos AHA, BHA y PHA, que actúan de distintas formas sobre la superficie cutánea.

Estos discos ayudan a eliminar células muertas y exceso de grasa, al tiempo que contribuyen a mejorar la apariencia de las imperfecciones y a mantener la piel hidratada. Su objetivo es conseguir una exfoliación suave que deje el rostro más uniforme y preparado para los siguientes pasos.

Los tres tipos de ácidos cumplen funciones diferentes. Los AHA trabajan principalmente sobre la superficie de la piel, mientras que los BHA tienen afinidad con la grasa y los PHA ofrecen una exfoliación más suave.

Recuperar la luminosidad

El segundo producto de la propuesta de Yepoda es The Skinject Effect (24 euros), una esencia facial que incorpora PDRN vegano, un ingrediente que ha ganado protagonismo en la cosmética coreana orientada al cuidado antiedad.

La fórmula combina este activo con exosomas derivados del kimchi y espículas veganas. Según explica la firma, su tecnología de microcanales está diseñada para favorecer la absorción de los ingredientes y mejorar la textura de la piel.

La composición incluye también ácido hialurónico, fitocolágeno y agua de salvado de arroz. Estos ingredientes están orientados a aportar hidratación y luminosidad al rostro, dos de las necesidades más habituales cuando la piel termina el verano con un aspecto más apagado.

Yepoda presenta The Skinject Effect como una fórmula vegana y enfocada en el cuidado de la piel que busca mejorar su apariencia y favorecer una textura más uniforme.

Rutina de otoño

La combinación de ambos productos tiene como objetivo preparar primero la piel y después aportar hidratación. The Porefect Pad permite realizar la exfoliación y The Skinject Effect se incorpora posteriormente como esencia.

Tras el verano, este tipo de rutina puede resultar especialmente interesante para quienes notan la piel tirante, áspera o con menos luminosidad. Eso sí, la exfoliación no debe convertirse en un paso constante ya que, aumentar la frecuencia o combinar demasiados productos exfoliantes puede irritar la piel.

La protección solar tampoco deja de ser necesaria con la llegada de septiembre. Aunque disminuyan las horas de exposición, el cuidado diario de la piel continúa siendo una parte esencial de la rutina.