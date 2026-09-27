Los maquilladores coinciden: "A partir de los 50, las sombras oscuras en los ojos hacen que parezcas más mayor"

El maquillaje puede cambiar por completo la expresión del rostro, pero no todos los productos ni tonos consiguen el mismo efecto con el paso de los años. A medida que la piel madura, algunos de los recursos que antes aportaban intensidad pueden terminar endureciendo las facciones.

Esto resulta especialmente evidente en la mirada, donde la elección de las sombras puede hacer que los ojos parezcan más abiertos y luminosos o, por el contrario, más pequeños y hundidos. Por eso, escoger bien los colores y la forma de aplicarlos se vuelve fundamental.

Los maquilladores tienen claro que, a partir de los 50, abusar de las sombras demasiado oscuras puede sumar años al rostro en lugar de rejuvenecerlo. La clave está en encontrar tonos y técnicas que aporten profundidad sin restar luz ni frescura a la mirada.

Los tonos oscuros y su efecto en la mirada

Con tantos colores de sombras de ojos diferentes en el mercado, es fácil dudar o sentir confusión a la hora de elegir los tonos que sienten mejor a cada mirada o simplemente la favorezcan en mayor medida.

Mientras que elegir un color u otro puede enfatizar el color, caer en un tono incorrecto puede endurecer los rasgos y hacer que la mirada luzca más apagada o envejecida.

En este sentido, según la maquilladora Alexandra Flavia, son las sombras oscuras las que provocan este efecto. Según explica en sus redes sociales, este tipo de tonos tienden a marcar las facciones, acentuando líneas de expresión y hundiendo visualmente los ojos, lo que puede generar un efecto contrario al buscado.

En su lugar, la experta apuesta por las sombras en tonos claros y luminosos, como los beige, rosas, melocotón o champagne. Estas tonalidades reflejan mejor la luz, creando una sensación de amplitud en la mirada y aportando frescura al rostro, por no hablar que son mucho más fáciles de aplicar.

Con esto no quiere decir que tiremos todas nuestras sombras negras, sino que optemos por otras más suaves, como los marrones, o que si escogemos tonos más oscuros, los apliquemos junto a otros para hacer una transición.

Una teoría que también comparte el maquillador Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme, quien confiesa en una entrevista para Telva que "tonos como los rosados, los corales y los cálidos aportan luz y siempre ayudan a levantar la mirada por lo que suelen ser muy favorecedores".

Sin embargo, "lo que realmente rejuvenece no es tanto el tono, sino la textura o el acabado", explica. Y es que, "las sombras metálicas o brillantes van a acentuar la arruga".

En el caso de que busquemos ese efecto brillante, lo ideal es no posicionar la sombra en todo el párpado, sino en puntos estratégicos como el lagrimal o el arco de la ceja.

Además de la elección del color y su posición, los expertos también confiesan que la técnica de aplicación juega un papel esencial en la manera en que el maquillaje impacta la percepción del rostro.

No basta con escoger bien la sombra: la forma de trabajarla también puede marcar la diferencia entre una mirada más suave y luminosa y otra más dura y apagada.

Como ya hemos comentado, en lugar de marcar demasiado la cuenca del ojo con un tono oscuro, es preferible crear transiciones sutiles con colores intermedios que aporten profundidad sin generar un efecto pesado.

Otro factor muy relevante a considerar es el eyeliner. En este elemento, no solo influye el color, sino que un trazo demasiado grueso puede hacer que los ojos se vean más pequeños o caídos.

En su lugar, lo mejor es que escojamos un delineado fino y sutil, que puede difuminarse ligeramente para dar un efecto más suave y natural.

Otras claves de maquillaje para agrandar tus ojos

Más allá de los colores y las técnicas, hay otros aspectos que pueden llegar a influir en nuestra mirada y que, si nos centramos en ellos, podemos conseguir un resultado mucho más favorecedor.

Corrector: Los tonos oscuros tienden a empequeñecer y esto se aplica, no solo al maquillaje general, sino también a la zona de las ojeras, lo cual puede hacer que los ojos luzcan más pequeños. Para contrarrestar esto y lograr una mirada más amplia, es fundamental iluminar esta área utilizando un precorrector de color o un corrector convencional.

Los tonos oscuros tienden a empequeñecer y esto se aplica, no solo al maquillaje general, sino también a la zona de las ojeras, lo cual puede hacer que los ojos luzcan más pequeños. Para contrarrestar esto y lograr una mirada más amplia, es fundamental iluminar esta área utilizando un precorrector de color o un corrector convencional. Máscara de pestañas potente: No podemos pasar por alto la importancia de la máscara de pestañas en un maquillaje de ojos que busque agrandar la mirada. Cuanto más largas y elevadas estén las pestañas, mayor será el efecto de agrandamiento.

No podemos pasar por alto la importancia de la máscara de pestañas en un maquillaje de ojos que busque agrandar la mirada. Cuanto más largas y elevadas estén las pestañas, mayor será el efecto de agrandamiento. Maquillaje de cejas: Finalmente, el maquillaje de cejas también desempeña un papel crucial en la apariencia de ojos más grandes. Al maquillar y definir las cejas de manera adecuada, se logra que el párpado parezca más amplio. Aplicar un poco de lápiz o sombra blanca/nude justo debajo de las cejas, especialmente en la zona del arco, puede tener un impacto inmediato. Además, es esencial estudiar la forma de las cejas para determinar cuál se adapta mejor a nuestros rasgos faciales.

Cuidar la hidratación del contorno de ojos y preparar la piel antes del maquillaje también es esencial para que los productos se asienten bien y no resalten líneas finas. Una piel bien hidratada luce más tersa y luminosa, lo que contribuye a una apariencia rejuvenecida sin necesidad de recurrir a técnicas de maquillaje demasiado marcadas.