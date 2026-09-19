Las dermatólogas coinciden: "La crema Nivea de la lata azul ayuda a rejuvenecer la piel, protegiendo la barrera cutánea"

Después de semanas de sol, playa y piscina, propios del verano, la piel puede terminar más seca, tirante y apagada. Recuperar la hidratación y cuidar la barrera cutánea se convierte entonces en una prioridad, y hay un clásico de belleza que puede tener mucho que aportar en esta etapa.

La Nivea de lata azul lleva más de un siglo presente en los hogares y continúa siendo una de esas cremas que pasan de generación en generación.

Su fórmula, sencilla y reconocible, sigue teniendo un público fiel y, según María Segurado, dermatóloga de Nivea, hay una razón especialmente interesante para utilizarla cuando la piel necesita un cuidado extra.

La experta destaca "su capacidad para aportar hidratación y ayudar a proteger la barrera cutánea", una cualidad especialmente relevante cuando termina el verano y la piel necesita recuperar su confort.

Aunque puede utilizarse durante todo el año, Segurado recuerda que cada piel tiene unas necesidades diferentes. "Puede utilizarse durante todo el año y es apta para todo tipo de pieles", explica, aunque añade que "conviene adaptar su uso a las necesidades de cada persona".

Excelente aliada

La barrera cutánea cumple una función esencial ya que ayuda a mantener la hidratación de la piel y contribuye a protegerla frente a las agresiones externas.

Por eso, mantenerla en buenas condiciones es especialmente importante después de una época en la que el sol, el calor y el agua han formado parte de nuestra rutina.

En este contexto, la clásica crema de Nivea puede convertirse en una opción para aquellas pieles que necesitan un aporte adicional de nutrición. La dermatóloga explica que "gracias a su textura rica y nutritiva resulta especialmente indicada para pieles secas o para zonas que necesitan un aporte extra de hidratación".

Es precisamente esta textura uno de los rasgos más característicos de la fórmula. Su consistencia permite utilizarla cuando buscamos una sensación de piel más nutrida y confortable, especialmente en aquellas zonas que tienden a resecarse.

Sin embargo, no todas las pieles necesitan lo mismo. Segurado no la considera la opción más adecuada para personas con piel muy grasa o con tendencia acneica, que pueden beneficiarse de productos formulados específicamente para estas necesidades.

La dermatóloga también pone en valor la versatilidad de la crema y "su eficacia para mantener la piel hidratada y confortable cuando necesita un cuidado intensivo".

Cuidado de la barrera cutánea

Septiembre es un buen momento para revisar los hábitos de cuidado de la piel. Después de los meses de verano, la rutina debería centrarse no solo en conseguir una piel más luminosa, sino también en mantenerla hidratada y confortable.

La hidratación ocupa un papel fundamental, especialmente cuando aparecen signos como tirantez, sequedad o descamación. También conviene prestar atención a zonas concretas del cuerpo que suelen necesitar un cuidado más nutritivo.

Pero el cambio de estación también importa. Con la llegada del otoño descienden las temperaturas y comienzan a aparecer ambientes más secos, factores que pueden hacer que la piel necesite adaptar sus cuidados.

Por eso, proteger la barrera cutánea no debería ser una preocupación exclusiva del verano. Mantener una rutina adecuada durante todo el año permite responder mejor a las necesidades que presenta la piel en cada estación.

Una fórmula histórica

Pocas cremas pueden presumir de haber formado parte de los rituales de belleza de tantas generaciones. La Nivea de lata azul, lanzada hace 114 años, continúa siendo uno de los grandes clásicos del cuidado de la piel.

Para Segurado, precisamente sus características explican que haya terminado convirtiéndose en "un auténtico icono del cuidado de la piel".

Su longevidad demuestra que, en belleza, no todo depende de las últimas tendencias. A veces, una fórmula conocida y utilizada durante décadas sigue teniendo un lugar en el tocador, especialmente cuando responde a una necesidad tan básica como mantener la piel hidratada.