La prebase que no dejo de usar este verano: alisa la piel, el maquillaje me dura horas y cuesta menos de 9 euros

Conseguir que el maquillaje aguante durante horas en verano sin perder frescura llega a ser todo un reto. El calor, la humedad y el exceso de sudor hacen que la base se mueva, que algunas zonas acumulen producto y que el acabado deje de verse uniforme mucho antes de lo esperado.

Por eso, más allá de elegir una base ligera o un buen fijador, cada vez cobra más importancia lo que ocurre antes de empezar a maquillar. Preparar bien la piel puede marcar la diferencia entre un resultado correcto y uno mucho más pulido.

En ese primer paso entran en juego las prebases o primers, productos diseñados para acondicionar la piel antes del maquillaje y facilitar que los productos posteriores se integren mejor.

No todas buscan el mismo efecto. Algunas priorizan la hidratación y la luminosidad, mientras que otras se centran en suavizar visualmente la textura y difuminar la apariencia de los poros.

Pero lo que sí ansiamos, sin importar de qué manera, es que nuestra piel se vea luminosa, libre de imperfecciones y que no tengamos que estar retocándonos cada dos por tres.

Preparar la piel

La clave de una buena prebase está en elegirla en función de las necesidades reales de la piel. No necesita lo mismo un rostro que tiende a deshidratarse que otro en el que preocupa especialmente la textura o la apariencia de los poros.

SHEGLAM, la marca de belleza asiática, propone dos opciones incoloras que parten precisamente de esta idea. Una de ellas está pensada para aportar hidratación y confort, mientras que la otra busca conseguir un efecto visualmente más liso antes de aplicar la base.

Melt Touch Primer Ultra Hidratante, con un precio de 8,99 euros, está formulada para quienes buscan que la piel se sienta más hidratada antes del maquillaje. Su textura combina características propias de una loción, un sérum y una crema hidratante, con la intención de fundirse con la piel sin dejar una sensación excesivamente grasa.

En su fórmula aparecen ingredientes habituales en tratamientos destinados a reforzar la hidratación, como manteca de karité, escualano, ácido hialurónico y ceramidas. Componentes que ayudan a mantener la piel confortable y preparada para recibir después productos como la base, el corrector o el colorete.

Suavizar la textura

Para quienes buscan un acabado más uniforme, la alternativa es Camera On Suavizante & Difuminador Prebase, cuyo precio es de 8,49 euros. En este caso, el objetivo no es tanto aportar un extra de hidratación como crear un efecto visual de piel más lisa, especialmente en aquellas zonas donde los poros o la textura resultan más visibles.

La prebase ayuda a difuminar ópticamente estas irregularidades y crea una superficie más homogénea para que la base se adhiera con mayor facilidad. Su fórmula incorpora, además, vitamina B12 y vitamina E. El resultado que persigue es ese efecto de piel más pulida que muchas mujeres buscan cuando quieren un maquillaje natural pero cuidado.

Maquillaje impecable durante horas con los nuevos primers de Sheglam Cesión

No significa ocultar por completo la textura real del rostro, sino ayudar a que los productos posteriores se distribuyan de forma más uniforme.

Un gesto sencillo pero muy importante

Durante los meses de calor, reducir capas suele ser una buena estrategia. Las bases muy cubrientes, el exceso de polvo o aplicar demasiados productos pueden terminar resultando incómodos cuando las temperaturas suben.

Precisamente por eso, preparar bien la piel permite apostar después por fórmulas más ligeras. Una buena prebase puede facilitar que necesitemos menos cantidad de maquillaje para conseguir el resultado deseado.

También es importante dejar que los productos de cuidado facial se absorban antes de comenzar a maquillar. Después de la hidratante y la protección solar, la prebase puede aplicarse en una capa fina, insistiendo únicamente en las zonas que realmente lo necesiten.

Las pieles más secas pueden agradecer especialmente una fórmula hidratante, mientras que aquellas preocupadas por los poros visibles pueden concentrar una prebase difuminadora alrededor de la nariz, las mejillas o la frente. Porque conseguir un maquillaje bonito no siempre depende de añadir más productos.