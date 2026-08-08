Los expertos en belleza coinciden: la crema Nivea de la lata azul puede disminuir las alas de murciélago

La flacidez en la parte interna de los brazos es una de las preocupaciones estéticas más habituales a partir de los 40 años. Factores como el paso del tiempo, los cambios de peso o la pérdida de masa muscular hacen que esta zona pierda firmeza y aparezcan las conocidas "alas de murciélago".

Aunque no existe una crema capaz de eliminar por sí sola la grasa localizada, los expertos recuerdan que mantener la piel bien hidratada puede mejorar visiblemente su aspecto. Cuando esta rutina se combina con masajes y ejercicio, la piel puede verse más lisa, elástica y tonificada.

Entre los productos más utilizados destaca la clásica crema Nivea de la lata azul. Su fórmula altamente hidratante la ha convertido en un básico para muchas personas y, aplicada con la técnica adecuada, puede contribuir a mejorar la apariencia de la flacidez en los brazos.

Cómo utilizar la crema Nivea para mejorar el aspecto de los brazos

Así como la grasa de la cintura o del abdomen, eliminar las alas de murciélago no es tarea fácil y puede requerir un enfoque constante que combine varias técnicas, entre ellas, el uso de cremas hidratantes como la crema Nivea, ejercicios y ciertos masajes para estimular el tono de la piel.

La crema Nivea puede ser un excelente aliado gracias a su capacidad para hidratar profundamente y mejorar la elasticidad de la piel, algo esencial cuando se busca reducir la apariencia de la flacidez. Aunque la crema por sí sola no disuelve la grasa, sí contribuye a mejorar la textura de la piel, lo que ayuda a que se vea más firme y menos propensa a la flacidez.

Con ingredientes clave como pantenol, eucerit y glicerina, la crema Nivea es excepcionalmente efectiva para proporcionar una hidratación profunda, mejorando la suavidad y la elasticidad de la piel para usuarios de todas las edades y géneros.

Un buen momento para realizar estos masajes con crema es después de una ducha caliente, cuando los poros están abiertos y la piel es más receptiva a los ingredientes hidratantes de la crema.

Este tipo de masajes se conocen como reductores, ya que eliminan la acumulación de grasa localizada y estilizan el contorno de la zona que deseemos. Un buen masaje reductor puede conseguir grandes resultados; sin embargo, es fundamental ser constantes y aplicar la fuerza correcta.

Cómo aplicar la crema Nivea en los brazos

Para aplicar la crema de forma efectiva, debemos comenzar aplicando una pequeña cantidad en la palma de las manos, calentándola para que penetre mejor en la piel. Una vez conseguido, realizaremos movimientos circulares, amplios y suaves en dirección ascendente, es decir, desde el codo hacia el hombro.

Este movimiento ascendente es importante, ya que ayuda a levantar la piel y evita que se desplace hacia abajo, promoviendo un efecto de reafirmación. En cuanto a la fuerza con la que lo realicemos, se realiza con una presión fuerte —sin llegar a causar daño— y una velocidad más rápida que la forma tradicional.

Una vez hecho el masaje ascendente, podemos pasar a un masaje en forma de amasado suave, como si estuviéramos pellizcando la piel con movimientos pequeños pero firmes. Este masaje ayuda a estimular la circulación en la zona y mejora la absorción de la crema.

Imagen de unos brazos flácidos. iStock.

La clave está en hacerlo con moderación para evitar irritar la piel, especialmente si es sensible. El amasado contribuye a que los tejidos se activen y que, con el tiempo, la piel vaya recuperando elasticidad.

Después de unos minutos de 'amasado', continuaremos con un masaje de drenaje, ideal para reducir la retención de líquidos que puede contribuir a la hinchazón o la apariencia de flacidez.

Para ello, tendremos que usar nuestros dedos y realizar un deslizamiento desde el codo hacia la axila. Este tipo de masaje ayuda a eliminar toxinas acumuladas y a activar el flujo linfático, beneficiando el aspecto general de la piel.

Con el fin de ser más efectivo, repetiremos cada paso por al menos 10-15 minutos en cada brazo para asegurarnos de que la crema ha sido absorbida profundamente. La constancia es clave, y lo ideal es realizar este procedimiento una vez al día, preferiblemente por la noche, cuando la piel puede absorber mejor los nutrientes mientras descansamos.

Aunque este tipo de masajes, especialmente con cremas altamente hidratantes, sean efectivos, es importante combinarlos con otro tipo de hábitos, como el ejercicio —levantamiento de pesas o resistencia con bandas elásticas— y una buena alimentación.

Esto complementará los efectos de la crema, ya que ayuda a tonificar los músculos y a reducir la grasa de la zona de forma gradual. La combinación de masajes, hidratación profunda y actividad física permitirá que la piel y los tejidos debajo de ella se vean más tonificados, reduciendo la apariencia de las alas de murciélago con el tiempo.