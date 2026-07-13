Llegan a España los labiales mate que adoran las expertas: no resecan, suavizan las líneas y están disponibles en 8 tonos

Hubo un tiempo en el que el maquillaje entendía la perfección de una sola manera: sin brillo. La piel completamente mate, el iluminador todavía no había conquistado los neceseres y los labios aterciopelados eran el broche final de cualquier look.

Después llegó la revolución del glow. Los rostros luminosos, las mejillas con efecto buena cara y los labios de acabado brillante desplazaron poco a poco al mate, que comenzó a asociarse con fórmulas secas, pesadas y poco favorecedoras. Sin embargo, nunca desapareció del todo; simplemente esperaba el momento adecuado para reinventarse.

Y ese momento ha llegado. El mate regresa, aunque lo hace con unas reglas completamente diferentes: más cómodo, flexible y natural. Como no podía ser de otra forma, quien lidera este regreso es Huda Kattan, fundadora de Huda Beauty y la mujer detrás de uno de los labiales líquidos mate más icónicos de la historia del maquillaje.

Ahora recupera esa esencia con una nueva generación de fórmulas que mantienen la intensidad del color, pero dejan atrás todo aquello que hizo que muchos amantes del maquillaje terminaran abandonando este tipo de pintalabios.

El regreso del mate con Huda Beauty

Hace una década, hablar de un labial mate era hablar de Huda Beauty. La firma consiguió convertir sus primeros Liquid Matte en un auténtico fenómeno gracias a una pigmentación intensa y una duración que marcaron un antes y un después dentro del maquillaje.

Diez años después, la marca recupera ese legado con los nuevos Liquid Matte Mousse, un lanzamiento que mantiene la esencia del acabado mate, aunque adaptada a las necesidades actuales de quienes buscan comodidad tanto como duración.

La gran diferencia está en la fórmula. Frente a aquellos labiales líquidos que, en ocasiones, podían resultar rígidos o terminar marcando cada pequeña línea del labio, esta versión apuesta por una textura mousse extremadamente ligera y esponjosa.

Desde la primera aplicación se percibe esa sensación de suavidad que hace que prácticamente olvides que llevas un pintalabios puesto. La marca define el acabado como un "softcore matte", un mate suave y aterciopelado que conserva la intensidad del color sin resecar.

Aunque pueda parecer que con esto ya nos han conquistado, la duración también merece una mención especial. Una vez seco, el producto no transfiere y permanece en su sitio sin necesidad de retoques constantes.

El color mantiene la misma intensidad con la que se aplica y el acabado sigue viéndose uniforme a lo largo del día, algo que no siempre ocurre con los labiales de larga duración.

Evidentemente, como ocurre con cualquier labial, los alimentos muy grasos pueden ir desgastando ligeramente el color, pero la mayor parte del pigmento permanece intacto y el desgaste, cuando aparece, resulta uniforme y natural.

Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de aplicación. El aplicador biselado y acolchado permite repartir el producto con bastante precisión, incluso sin necesidad de recurrir inmediatamente a un perfilador.

Basta con depositar una pequeña cantidad en el centro del labio y difuminar hacia los extremos para conseguir ese efecto ligeramente desenfocado que tanto se lleva actualmente. Además, la fórmula admite varias capas sin generar sensación de pesadez, algo que, además, favorece el momento en el que queramos retocarnos.

El nuevo Liquid Matte Mousse en el tono Pinky Brown de Huda Beauty. Huda Beauty.

La colección está disponible en ocho tonos nude pensados para adaptarse a diferentes subtonos de piel y estilos de maquillaje.

La gama incluye desde rosas fríos como Baby Pink, pasando por nudes melocotón como Honey Nude, rosas empolvados como Rosy Nude hasta marrones cálidos como Warm Brown o más intensos como Rich Brown.

Aunque el labial funciona perfectamente por sí solo, la experiencia mejora todavía más cuando se combina con los ya icónicos Lip Contour 2.0 de la marca, unos perfiladores que se deslizan como la mantequilla, permiten definir el contorno sin tirones y ofrecen una duración que está a la altura del propio labial.

En mi caso, estos perfiladores ya tienen un hueco fijo en mi bolso. Aunque el dúo con el labial funciona a la perfección, también me gusta utilizarlos solos cuando quiero un resultado más sutil.

Los aplico por todo el contorno y los difumino con el dedo antes de que se sequen para conseguir un acabado desenfadado, como si el color naciera del propio labio. El resultado dura muchísimo, no se mueve y demuestra que un buen perfilador puede convertirse fácilmente en el protagonista del maquillaje.

Detrás de la fórmula de los nuevos Lip Mousse también hay datos que respaldan las sensaciones. Según un estudio independiente realizado por la marca con cien personas de distintos tonos de piel, el 99 % considera que la aplicación resulta suave y sin esfuerzo, el 98 % destaca su ligereza, mientras que el 92 % asegura que proporciona un acabado mate cómodo que ayuda a suavizar la textura de los labios.

Quizá esa sea la razón por la que el regreso del mate no se siente como una vuelta al pasado, sino como una evolución lógica.