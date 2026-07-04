María Segurado, dermatóloga: "Uso la crema Nivea de la lata azul en el contorno de ojos y funciona como un tratamiento"

Presente en casi todos los hogares españoles desde hace décadas, la crema de la lata azul de Nivea se ha convertido en uno de esos productos que pasan de generación en generación casi sin necesidad de presentación. Su envase metálico, inalterable desde 1925, ha logrado trascender modas y tendencias hasta convertirse en un auténtico icono de la cosmética.

A lo largo de los años, este clásico de la belleza ha sabido mantener su lugar en los neceseres gracias a una fórmula sencilla pero eficaz, basada en ingredientes con un gran poder reparador e hidratante. De hecho, su versatilidad ha hecho que se utilice tanto para aliviar la sequedad de las manos como para calmar la piel tras la exposición al sol o proteger zonas especialmente castigadas.

Detrás de esta larga trayectoria también existe el aval de numerosos especialistas. Una de ellas es la dermatóloga y asesora dermatológica de Nivea, María Segurado, quien asegura que la mítica crema azul no solo calma y restaura la piel, sino que incluso la utiliza en una de las zonas más delicadas del rostro: el contorno de los ojos.

El uso de la Nivea que convence a los dermatólogos

El contorno de ojos es la zona más fina y delicada de todo el rostro. Su piel puede llegar a ser entre cinco y diez veces más delgada que la del resto de la cara y, además, está sometida a un movimiento constante debido al parpadeo, las sonrisas o los gestos de expresión.

Todo ello hace que sea una de las primeras áreas en mostrar signos de envejecimiento, como las líneas de expresión o las conocidas patas de gallo, y que requiera una hidratación especialmente cuidadosa.

Lejos de tratarse de un simple truco casero, la explicación está en la propia formulación del producto. Según ha explicado la dermatóloga a la revista Lecturas, la histórica crema Nivea destaca por incorporar ingredientes con una gran capacidad calmante y reparadora, como el pantenol y el eucerit, dos activos ampliamente utilizados en dermatología por su capacidad para restaurar la barrera cutánea.

"La crema Nivea no irrita nada y ayuda a curar haciendo láseres abrasivos de CO2", explicaba Segurado en la misma entrevista, donde aseguraba que descubrió sus propiedades reparadoras durante su práctica clínica. De hecho, la dermatóloga señala que aplicada sobre la piel agredida no produce escozor, sino que calma y favorece su recuperación.

Estas características resultan especialmente interesantes en el contorno de ojos, una zona que, debido a su escasez de glándulas sebáceas, tiende a deshidratarse con facilidad.

Cuando la piel pierde agua, las líneas de expresión y las arrugas superficiales se hacen más visibles, de ahí que mantener una correcta hidratación sea una de las claves para preservar un aspecto más descansado y luminoso.

Según explica Segurado, uno de los grandes secretos de esta fórmula reside en su capacidad para restaurar la barrera cutánea. La experta recuerda que la crema contiene ingredientes como el pantenol y el eucerit, dos componentes ampliamente utilizados en dermatología por su capacidad calmante y reparadora.

El pantenol, también conocido como provitamina B5, destaca por su acción humectante y regeneradora. Favorece la reparación de la piel, ayuda a disminuir la pérdida de agua y contribuye a mantener la superficie cutánea flexible y confortable.

Imagen de la crema Nivea de lata azul.

De hecho, es habitual encontrarlo en productos destinados al cuidado de pieles sensibles, irritadas o sometidas a tratamientos dermatológicos.

Por su parte, el eucerit actúa como emulsionante y contribuye a formar una película protectora sobre la piel. Esta barrera reduce la pérdida transepidérmica de agua, un aspecto especialmente importante en el contorno ocular, donde la deshidratación suele aparecer con facilidad.

Esta elevada capacidad oclusiva es precisamente una de las razones por las que muchas personas notan una mejoría visible en las arrugas superficiales del contorno de ojos. Al sellar la hidratación, la piel aparece más rellena, flexible y luminosa, haciendo que las líneas de expresión resulten menos evidentes.

No obstante, los dermatólogos recuerdan que este efecto es fundamentalmente hidratante y reparador. La crema no elimina las arrugas profundas ni sustituye otros activos antiedad con evidencia científica, como los retinoides, los péptidos o los antioxidantes específicos.

Sin embargo, sí puede convertirse en un excelente complemento para aquellas personas que presentan sequedad en la zona ocular o necesitan un producto de rescate en momentos puntuales.

María Segurado también insiste en que no todas las pieles tienen las mismas necesidades. Aunque considera la lata azul una gran aliada para el contorno de ojos, no recomienda utilizarla diariamente en todo el rostro en personas con piel mixta o grasa, que son mayoritarias en España.

En estos casos, la especialista la define más bien como una "crema de rescate", ideal cuando la piel se encuentra especialmente sensibilizada tras una intensa exposición solar, el frío, el viento o actividades como el esquí.

Para utilizarla correctamente alrededor de los ojos, los expertos aconsejan aplicar una cantidad muy pequeña, equivalente a un grano de arroz para cada ojo, distribuyéndola mediante suaves toques con el dedo anular, sin arrastrar la piel. De este modo se evita sobrecargar la zona y se favorece una mejor absorción.