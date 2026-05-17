Víctor del Valle, peluquero: "Si quieres cubrir tus canas y rejuvenecer sin usar tintes, esta es mi técnica favorita"

Cada vez son más las personas que buscan alternativas para disimular las canas sin castigar el cabello. Aunque los tintes siguen siendo la opción más utilizada —entre el 80% y el 90% de las mujeres españolas lo usan—, muchos expertos advierten de que su uso continuado puede acabar debilitando la fibra capilar y apagando el brillo natural del pelo.

La preocupación por mantener un cabello sano ha impulsado el interés por técnicas más naturales que, además de aportar color, ayuden a cuidar el cuero cabelludo y mejorar la textura. Sin embargo, no son técnicas nuevas, sino que llevan siglos acompañándonos.

Una de ellas es la henna, un tinte natural originario de Oriente Medio y Asia que no solo aporta color y mejora la textura del cabello, sino que es la técnica favorita de expertos como Víctor del Valle, que la recomienda para cubrir canas de forma menos agresiva.

Cómo funciona la henna en el cabello

La henna es un tinte natural obtenido de la planta lawsonia inermis, utilizada desde hace siglos en países de Asia, Oriente Medio y África tanto para teñir tejidos como para decorar la piel y el cabello.

Su popularidad actual se debe, sobre todo, a que permite aportar color sin recurrir a ingredientes agresivos como el amoníaco o el peróxido.

Su efecto se produce gracias a un pigmento natural conocido como lawsona, que se libera al mezclar las hojas trituradas de la planta con agua caliente.

Al aplicarse sobre el cabello, "este pigmento se adhiere a la cutícula y crea una capa de color que varía según la base natural de cada persona", explica el peluquero en un vídeo de sus redes sociales.

Tal y como asegura Víctor del Valle, la henna no actúa igual que un tinte químico tradicional. En lugar de abrir la fibra capilar para modificar el color desde el interior, recubre el cabello de manera progresiva, por lo que resulta menos agresiva y ayuda a mantener la melena más fuerte y brillante.

Precisamente esa es una de las razones por las que muchas personas están sustituyendo los tintes convencionales por esta técnica natural.

Además de cubrir las canas, la henna puede mejorar el aspecto del cabello, aportar más volumen y reducir la sensación de sequedad.

Otra de sus ventajas es que suele ser mejor tolerada por los cueros cabelludos sensibles. Al no contener derivados químicos agresivos, disminuye el riesgo de irritaciones y daños derivados de aplicaciones frecuentes. También puede ayudar a regular el exceso de grasa y aliviar problemas leves de caspa o descamación.

El experto recuerda, además, que la henna es un producto semipermanente. Su color se va atenuando poco a poco con los lavados, pero lo hace de manera uniforme, sin dejar un contraste brusco entre raíces y largos, algo que sí ocurre con muchos tintes tradicionales.

Sin embargo, Víctor del Valle insiste en que no siempre ofrece el mismo resultado en todos los cabellos. En personas con muchas canas, por ejemplo, el tono puede quedar más cobrizo o anaranjado, especialmente cuando se utiliza henna pura.

Cómo usar la henna en el cabello

De acuerdo con el peluquero y debido a su carácter semipermanente, la henna puede durar entre 4 y 6 semanas antes de desaparecer, dependiendo de la frecuencia de lavado y los productos utilizados.

Al penetrar en la cutícula del cabello y adherirse a la queratina, proporciona una coloración que no se desvanece fácilmente; sin embargo, es importante seguir una serie de pasos.

De acuerdo con el experto, para que la henna cubra las capas depende de la cantidad y la técnica de aplicación. Si el cabello tiene muchas canas, los tonos pueden tornarse entre cobrizos y anaranjados.

"Para oscurecer el tono, algunas personas optan por aplicar varias capas o mezclar la henna con índigo (Un tinte natural que aporta tonos marrones o negros)", apunta.

Lo ideal en estos casos es acudir a un experto; sin embargo, son muchas mujeres las que se aplican la henna desde casa.

La cantidad de producto que usemos puede variar según la longitud del cabello: generalmente, se recomienda usar 200 gramos para cabello medio y 300 gramos para cabello largo. Lo fundamental es asegurarnos de mezclar bien hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos.

Primero aplicaremos una crema hidratante o aceite alrededor de la línea del cabello y las orejas para evitar manchas en la piel. Dividimos el cabello en secciones para facilitar la aplicación uniforme. Ahora podemos pasar a aplicar la mezcla de henna sobre el cabello limpio y seco, comenzando desde las raíces hasta las puntas, asegurándonos de cubrir todas las canas. Una vez aplicada la henna, tenemos que recoger el cabello y cubrirlo con un gorro de baño o film transparente para mantener la humedad.

El tiempo de actuación de la henna puede variar según el tono deseado y las instrucciones del producto específico que utilicemos. En general, se recomienda dejar actuar la henna entre 1 y 4 horas.

Sin embargo, si buscamos un tono más intenso y profundo, es ideal dejar la henna actuar entre 3 y 4 horas. Hay quienes incluso prefieren dejarla actuar durante toda la noche, aunque esto puede depender de nuestras preferencias personales y del tono que deseemos alcanzar.