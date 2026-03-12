Pon tu piel en modo 'reset' con el tratamiento de exosomas que sorteamos en la Comunidad de Magas

Las propuestas estéticas están en constante evolución y, como en la moda, hay productos que dejan de ser tendencia para darle paso a la siguiente generación de cosméticos. Teniendo esto en cuenta, no hay duda de que en este 2026 la revolución de la belleza de calidad está en los exosomas.

Probablemente muchas de vosotras ya conozcáis estos productos, pero habrá otras tantas que no, así que no os preocupéis, esta formulación se trata de un concepto innovador.

Por ello, os lo explicamos y además de una forma muy simple: estas estructuras funcionan como mensajeros celulares, es decir, transportan moléculas de una célula a otra y gracias a ello se mejoran los procesos de inflamación, reparación de tejidos e incluso el estado del sistema inmune.

En la Comunidad de Magas siempre estamos a la última, algo que, de manera lógica, se traslada también a nuestras lectoras. Por eso nos hemos unido a SkinClinic para que nuestras Magas puedan empezar a aplicar en sus rutinas esta nueva formulación.

Para ello sortearemos tres packs completos de su gama de exosomas que incluyen su Exoday Cream, Exonight Cream y Exoboost, ¡participa aquí!

Eficacia probada

Un estudio llevado a cabo por Nature Reviews sobre la acción y resultados de estos mensajeros confirma que son una alternativa potente para la regeneración de células.

Además, esta renovación no se limita a la dermis, sino que también promete ser clave en otras áreas de la medicina como la cirugía, cardiología, neurología y osteoartritis, consiguiendo evidencias muy positivas en modelos preclínicos.

Otro aspecto muy positivo es que son más fáciles de estandarizar y conservar que otras fórmulas cosméticas, por lo que pueden utilizarse también como vehículos para fármacos dirigidos.

La gama de SkinClinic

La marca de cosmética alicantina destaca por su espíritu innovador y su constante evolución en el desarrollo de tratamientos. Cada nuevo lanzamiento es sólo el comienzo del siguiente, porque su objetivo es claro: que sus consumidoras siempre tengan a su alcance lo mejor y más avanzado del mercado.

Con esta filosofía nació hace apenas unos meses su gama de exosomas, una rutina completa diseñada para cuidar la piel de forma integral.

La línea incluye una crema de día, una crema de noche y un sérum, tres aliados que trabajan en sinergia para potenciar los resultados de la propuesta.

Frenar los signos del envejecimiento se convierte así en un gesto sencillo dentro de la rutina diaria. Siguiendo las indicaciones de aplicación y utilizando los productos de forma constante, la alternativa que propone SkinClinic permite empezar a apreciar mejoras visibles en tan sólo unas semanas.

Como comentábamos, es el momento de subirse al carro de la tecnología de la belleza, así que si quieres alguno de los tres packs que sorteamos en la Comunidad de Magas, ¡participa pinchando aquí!