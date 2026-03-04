Víctor del Valle, peluquero: "Si quieres cubrir tus canas y rejuvenecer sin usar tintes, esta es mi técnica favorita"

"Me tiño cada dos semanas. Todavía no estoy preparada para lucir mis canas al natural", dice Maribel Verdú, uno de los rostros más reconocidos del cine español. No es la única. Como ella, Paula Echevarría o Vicky Martín Berrocal, quienes a pesar de aceptar estos mechones blancos, todavía no están dispuestas a lucirlos.

La realidad es que no solo ellas no lo están. España es el país de la Unión Europea con mayor número de mujeres teñidas y según recogen las estadísticas, un 86% lo ha hecho alguna vez en su vida y el 50% lo hace habitualmente, siendo la cobertura de canas el motivo principal.

Pese a la indiscutible popularidad de los tintes, cada vez son más los expertos que, desde sus salones, exploran alternativas menos agresivas. Aunque estos cosméticos ofrecen resultados duraderos y eficaces, no siempre constituyen la opción más adecuada. Según Víctor del Valle, la henna podría posicionarse como una de las mejores alternativas.

Cómo funciona la henna en el pelo

La henna, conocida científicamente como lawsonia inermis, es una planta con flores que crece entre 12 y 15 pies de altura y procede de la única especie del género lawsonia.

Tradicionalmente, esta planta se ha usado en regiones como Egipto, el sur de Asia y partes de África para hacer tatuajes temporales en la piel y teñir telas, pero, sobre todo, para teñir el cabello.

Todo su poder se basa en un pigmento, la lawsona, que se libera cuando las hojas secas y trituradas de la planta se mezclan con agua.

"Cuando esta se aplica en el cabello, su pigmento rojizo se adhiere a la cutícula creando un color vibrante que varía según la base del cabello", explica Víctor del Valle.

Precisamente esta coloración duradera y natural ha conseguido que en la actualidad miles de personas dejen de optar por tintes artificiales, con compuestos dañinos para la salud del cabello, y apuesten por este cosmético que, "no daña la estructura".

La henna es un producto completamente natural, lo que la convierte en una opción ecológica y respetuosa con el cuero cabelludo.

A diferencia de los tintes químicos, la henna no contiene amoníaco, peróxido de hidrógeno ni derivados del petróleo, minimizando así el riesgo de irritación y daño al cabello.

De acuerdo con el peluquero, "la henna es un producto semipermanente; a diferencia de los tintes tradicionales, se desvanece de forma uniforme y se atenúa con el tiempo sin desprender completamente su color".

Además de teñir, la henna nutre y fortalece el cabello. Contiene minerales esenciales que ayudan a fortalecer el cabello desde la raíz hasta las puntas, promoviendo un crecimiento saludable.

La aplicación regular de henna no solo puede eliminar las tediosas canas, sino que puede mejorar significativamente la textura del cabello, dejándolo más brillante, sedoso y voluminoso, apunta el experto.

Este tinte natural también ayuda a regular la producción de grasa en el cuero cabelludo, lo que puede ser particularmente beneficioso para quienes sufren de cabello graso o caspa. Su uso continuado contribuye a un cuero cabelludo más equilibrado y libre de irritaciones.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, el experto asegura que "antes de aplicarla es fundamental conocer sus efectos, cómo usarla correctamente y, lo más importante, consultar a un profesional para evitar sorpresas".

Así puedes usar la henna en el pelo

Tal y como ha explicado Víctor del Valle, la coloración de la henna es semipermanente, lo que significa que puede durar entre 4 y 6 semanas antes de desaparecer, dependiendo de la frecuencia de lavado y los productos utilizados.

Al penetrar en la cutícula del cabello y adherirse a la queratina, proporciona una coloración que no se desvanece fácilmente; sin embargo, es importante seguir una serie de pasos.

De acuerdo con el experto, para que la henna cubra las canas, depende de la cantidad y la técnica de aplicación. Si el cabello tiene muchas canas, los tonos pueden tornarse entre cobrizos y anaranjados.

"Para oscurecer el tono, algunas personas optan por aplicar varias capas o mezclar la henna con índigo (un tinte natural que aporta tonos marrones o negros)", apunta.

Lo ideal en estos casos es acudir a un experto; sin embargo, son muchas mujeres las que se aplican la henna desde casa.

La cantidad de producto que usemos puede variar según la longitud del cabello: generalmente, se recomienda usar 200 gramos para cabello medio y 300 gramos para cabello largo. Lo fundamental es asegurarnos de mezclar bien hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos.

Primero aplicaremos una crema hidratante o aceite alrededor de la línea del cabello y las orejas para evitar manchas en la piel. Dividimos el cabello en secciones para facilitar la aplicación uniforme. Ahora podemos pasar a aplicar la mezcla de henna sobre el cabello limpio y seco, comenzando desde las raíces hasta las puntas, asegurándonos de cubrir todas las canas. Una vez aplicada la henna, tenemos que recoger el cabello y cubrirlo con un gorro de baño o film transparente para mantener la humedad.

El tiempo de actuación de la henna puede variar según el tono deseado y las instrucciones del producto específico que utilicemos. En general, se recomienda dejar actuar la henna entre 1 y 4 horas.

Sin embargo, si buscamos un tono más intenso y profundo, es ideal dejar la henna actuar entre 3 y 4 horas. Hay quienes incluso prefieren dejarla actuar durante toda la noche, aunque esto puede depender de nuestras preferencias personales y del tono que deseemos alcanzar.