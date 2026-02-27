Premios Goya 2026: las tendencias de peinado que brillarán en la alfombra roja de la fiesta del cine español

Mañana, sábado 28 de febrero, Barcelona acoge la 40ª edición de los Goya. Desde hace unos años, la ciudad que le abre sus puertas a la gala va cambiando. En esta ocasión, la capital catalana será la encargada de celebrar el cine español, pero también a sus estrellas. Aquellas que brillan delante de las cámaras y las que también lo hacen detrás.

De forma inevitable, todas las miradas se posan sobre los actores y actrices que posan en photocall y en alfombra roja, desplegando sus mejores estilismos para embelesar al público. Una especie de antesala de lo que, más tarde, se vivirá durante la entrega de premios como tal.

Dior, Chanel, Armani, Pedro del Hierro, Duyos, Louis Vuitton, Elie Saab... Estas son algunas de las firmas de moda que podrían inundar en la cita fílmica los looks de la noche. No obstante, no sólo de la costura vive un styling, sino también de las notas de belleza: maquillaje y peluquería.

En cuanto al rostro, lo más normal es que se atisben labios difuminados, pieles luminosas, miradas potentes con ahumados diferentes en tonos melocotón... Respecto a los peinados, las tendencias también hablan y lo hacen alto y claro. Estas son las previsiones de lo que veremos sobre la red carpet:

Melena vintage

Desde hace unos años prácticamente todas las referencias de belleza conviven en la cresta de la ola. En parte esto se debe a la fusión generacional que existe entre los millennials y los z, así como con la multitud de información que se recibe desde las pasarelas, el street style, las redes sociales y las celebrities.

Hoy en día conviven, por ejemplo, las melenas extralargas con las de aire retro. En este caso, el último adjetivo se refiere a ese cabello moldeado con cepillo y secador —con rulos incluso— y ondas hacia dentro. Pero eso sí, siempre con un aspecto de naturalidad, casi como hecho en casa.

Uno de los referentes del momento al respecto es, sin duda alguna, Sabrina Carpenter, que no sólo da ejemplo de belleza con su obsesión por el colorete —blush blindness—, sino por su pelo rubio estilizado de esta forma.

Moños diferentes

Si hay un peinado que siempre es un sí, ese es el del recogido total en forma de moño. No obstante, ahora esta apuesta no se atiene sólo a un código, sino que la influencia de la generación Z, con su predilección por la estética Y2K, deja una marca beauty obvia.

Desde los rodetes hechos a partir de trenzas sueltas, hasta aquellos coronados por mechones rígidos que dan lugar a curiosas geometrías o los clásicos pulidos que se asocian a clean y wet looks. Todo cabe, siempre y cuando sea con un giro.

Algunos ejemplos claros de esta referencia son Hailey Bieber, Bella Hadid, Zoë Kravitz —que lo suele lucir a lo grande con sus habituales trenzas— o Kylie Jenner.

Eso sí, siempre es más que probable ver alguna propuesta de lo más clásica, como un moño alto y con mucho volumen.

Macarena García posando durante un evento de Rabat. Jesús Briones Gtres

A un lado

Tras unas temporadas en las que la tiranía de la raya en medio se había impuesto sin competición, su versión a la derecha o a la izquierda —conversaciones políticas al margen— ha vuelto con fuerza.

Este detalle siempre aporta un guiño vintage, como sucede con las ondas de la primera melena que se ha detallado, así como un toque sofisticado. Es el pequeño cambio que marca la diferencia.

Una de las adeptas a este gesto es, por ejemplo, la reina Letizia. Sin embargo, aquí aparecen también, de forma inevitable, los nombres de Hailey Bieber y Kylie Jenner.

Miley Cyrus en la última edición de los Globos de Oro. Gtres

Penélope Cruz durante la reciente promoción 'The Bride!' en Londres. Ian West Gtres

Sigue siendo una fiel defensora de esta apuesta Jennifer Aniston, referente de estilo sempiterno, o Miley Cyrus, que también ha lucido la propuesta en numerosas ocasiones.

En la alfombra roja de los Goya, si asiste Penélope Cruz, podría lucirla sin dudas, como hace habitualmente.

Lo de siempre, como nunca

El corte bob consigue regresar. No obstante, quizás resulte un galimatías expresarlo así, ya que nunca se termina de ir. Ahora vuelve conquistando a las it girls del momento.

Lily Collins —que acaba de anunciar que interpretará a Audrey Hepburn próximamente— dejó su melena made in the U.S.A. a un lado para instalarse en el chic francés con su alternativa corta. Selena Gomez lució el pelo con este corte incluso en su reciente boda y, por supuesto, en numerosas alfombras rojas.

Este peinado tiene además una ventaja muy divertida, y es que se puede falsear, de ahí el nombre de 'falso bob'. Un aliado potente para lucir tanto con vestidos minimalistas como con otros más elaborados.

Se puede llevar ultrapulido, con ondas o flequillo vintage y, por supuesto, con efecto húmedo. Penélope Cruz también ha optado por ello en más de una ocasión, así como Zoë Kravitz.

Mermaid style

Y del corte a la mandíbula, a las melenas extralargas. Ya sea en formato ultraliso o con ondas desenfadadas de sirena, el cabello que se aloja a la altura de la cintura es un must tanto en la calle como en las alfombras rojas.

Macarena García en la edición de los Premios Feroz de 2025. Sergio R Moreno Gtres

Macarena García lo ha lucido en alguna que otra ocasión. Esta misma semana, en Milán, durante la Fashion Week, la influencer y creadora de contenido Carlota Marañón ha apostado por ella combinándola con un flequillo. Una de las actrices patrias que suele lucirla es Milena Smit.

La joven intérprete en el Festival de Málaga en marzo de 2025. Sergio R Moreno Gtres

El sábado 28, Barcelona verá una alfombra roja con vestidos espectaculares y firmas internacionales, pero también habrá decisiones prácticas, apuestas seguras y algún que otro giro inesperado.

Porque la belleza en los Goya no va únicamente de deslumbrar a las atentas miradas de los que observan o de los que disparan el flash, sino sentirse cómoda bajo los focos, de reconocerse en el espejo del hotel antes de salir y pensar: esta también soy yo. Algo que conviene tener en mente como recordatorio en la red carpet y en el día a día.