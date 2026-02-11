Los mejores peluqueros avisan del producto que elimina el encrespamiento del pelo: "Es perfecto para los días de lluvia"

España está teniendo un invierno "pasado por agua" y cuando la humedad aprieta, el pelo lo nota antes que el parte meteorológico. Bastan 10 minutos de calle, un cambio de temperatura o un trayecto en metro para que el peinado pierda forma y aparezca el temido halo de frizz: puntas erizadas, raíz rebelde, brillo apagado y esa sensación de "nada me dura".

En los salones de belleza, el diagnóstico suele repetirse. El encrespamiento no es solo una cuestión estética, sino también señal de una cutícula abierta que deja entrar humedad y desordena la fibra.

Por eso, los peluqueros insisten en que más que "domar" el pelo a base de calor y plancha, hay que sellarlo y protegerlo para que la humedad no encuentre la puerta abierta.

En ese terreno, un nombre está ganando protagonismo en recomendaciones capilares: Rain Coat, de la firma Goa Organics, un spray anti-frizz pensado para crear un escudo ligero que mantiene el cabello pulido durante horas, incluso en días complicados.

No lo decimos nosotras (que también), sino los mejores profesionales que trabajan como Javier Palacios o Rafael Dueñas; además de tener como embajadora a la propia Chiara Ferragni.

Un 'impermeable' capilar

La idea de Rain Coat es sencilla y muy de peluquería: si el frizz aparece cuando la humedad entra, la solución pasa por aislar el cabello. Este spray crea una capa invisible que actúa como barrera, evitando que el ambiente altere el acabado del peinado y ayudando a que el pelo conserve su forma más tiempo.

Lo interesante es cómo se activa. No es un producto que "maquilla" el encrespamiento en seco, sino que está diseñado para aplicarse sobre el cabello húmedo y funcionar con el calor del secador.

Ese calor térmico fija la película protectora y contribuye a sellar la cutícula, el paso clave para que el pelo se vea más suave, brillante y uniforme.

Para los profesionales capilares, a menor nube alrededor de la cabeza, más efecto pulido. Y sin el peaje de la pesadez, uno de los miedos habituales cuando se habla de productos antifrizz.

Por qué los estilistas lo recomiendan

Los profesionales suelen tener poca paciencia con los productos que prometen mucho y luego dejan residuos. La baza de Rain Coat es su enfoque "técnico": protección frente a humedad, ligereza y un acabado limpio. Está indicado como compatible con todo tipo de cabellos, desde lisos que se ahuecan hasta ondulados que pierden definición con el clima.

En cabellos finos, donde cualquier exceso se nota, el truco está en la aplicación medida. En melenas gruesas o porosas, la diferencia suele ser más inmediata, porque la cutícula suele estar más abierta y el frizz aparece con facilidad.

En ambos casos, el objetivo es el mismo: control del encrespamiento, brillo y suavidad, y un tacto más sedoso al peinar. Además, Rain Coat no se queda en el "efecto bonito", también el producto se presenta con un mensaje de marca que hoy pesa en la decisión de compra. Se declara vegano y cruelty-free, y apuesta por packaging reciclable.

Cómo se usa

La eficacia de un antifrizz muchas veces depende menos del producto que del orden. Rain Coat está pensado para ir después del lavado, con el pelo aún húmedo. No es un "spray de retoque" en seco: su lógica es crear la barrera antes del peinado, y activarla con el secado.

La forma más habitual de aplicarlo, como haría un estilista, consiste en dividir el cabello en secciones y pulverizar de manera uniforme de medios a puntas, manteniendo cierta distancia para no concentrar producto en una zona. Después llega la parte crucial: el secador. Con tensión en el cepillo y un secado bien dirigido, la cutícula se alinea y el acabado se fija.

Un detalle práctico que suele gustar en el día a día es que puede ayudar a reducir el tiempo de secado, precisamente porque contribuye a sellar la cutícula y a que el cabello responda mejor al peinado. En rutinas con prisa, eso se nota.

¿Cada cuánto? La recomendación es en cada lavado, para mantener una protección constante frente a humedad y encrespamiento.

Qué saber antes de comprar

En un producto antifrizz, los "activos" no siempre se traducen en nombres rimbombantes, sino en cómo se comporta el cabello después. En este caso, se citan como principales proteína de guisante, proteína de avena y quinoa hidrolizada, un trío orientado a reforzar y mejorar el aspecto de la fibra para que el pelo se vea más uniforme y con más brillo.

La parte sensorial también cuenta, sobre todo en productos que se convierten en rutina. Rain Coat apuesta por una fragancia con notas frutales (cassis, frambuesa y fresa), un punto cítrico de pomelo, violeta en el corazón y un cierre de vainilla. Un perfume amable, pensado para quedarse sin invadir.

Y luego está el dato que decide: el precio. Rain Coat cuesta 32,00 euros en su tarifa habitual. No es el spray más barato del lineal, pero compite en una liga donde se paga el acabado de peluquería y la estabilidad frente a la humedad y, lo más importante, funciona tan bien que lo compensa todo.

Al final, la pregunta no es si el frizz existe —porque existe—, sino si quieres seguir peleándolo cada mañana o ponerle un límite. En esa batalla cotidiana, Rain Coat se posiciona como un “impermeable” capilar: ligero, activado por secador y con un resultado pulido que, cuando el clima se complica, se agradece de verdad.