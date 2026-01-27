Sandra Grau, la valenciana en la élite mundial del maquillaje: "He cumplido el sueño de estar en tres desfiles de Chanel"

Sandra Grau (Valencia, 1990) entró en la élite del maquillaje internacional de casualidad. Pese a llevar 15 años de carrera, vinculada a bodas y eventos, no fue hasta hace tres años cuando un compañero de profesión le planteó la pregunta que cambiaría su vida: ¿Te vienes a París?

Aceptó sin pensarlo. Era el sueño de esa niña que jugaba con las sombras de ojos de su abuela después de la paella familiar de los domingos. Desde entonces, su vida ha dado un giro radical. Vive viajando, rumbo a dos de las semanas de la moda más prestigiosas del mundo: París y Milán.

Trabaja en una media de 25 desfiles al año y, a día de hoy, es la única valenciana (y de las pocas españolas) que forma parte de los equipos de maquilladores más influyentes del panorama internacional, como Pat McGrath o Peter Phillips.

"He cumplido un sueño, al principio no me lo creía, estaba en una nube", rememora Grau en una conversación con Magas.

Recuerda su primera pasarela con cariño. Fue por la puerta grande, precisamente junto a McGrath, la primera maquilladora de la historia en ser nombrada Dama del Imperio Británico por la Reina Isabel II.

"Mi primer desfile internacional oficial fue en la Fashion Week de París en el año 2022, asistiendo a McGrath para Miu Miu", afirma Grau.

La maquilladora Sandra Grau en Valencia. Biel Aliño

"Después de trabajar con ella, se te abren muchas puertas", explica. Y es que en los últimos años su carrera ha ido en ascenso. Ha colaborado con Peter Phillips, director creativo beauty de Dior en el desfile de los 100 años de Fendi en Milán, o con Lisa Butler, maquilladora principal para Chanel y alta costura de la marca.

De todos ellos ha aprendido, según defiende, cómo funciona el mundo de la moda, cuáles son las tendencias y "cómo trabajar en equipo, respetar y ayudar a los compañeros para que todo salga adelante".

Grandes firmas

Además de con los grandes maestros, Sandra Grau ha colaborado con casas de moda de lujo tan importantes como Louis Vuitton, Schiaparelli, Loewe o Dolce Gabbana Alta Moda, entre otras.

Destaca como una de sus experiencias más bonitas los tres desfiles de alta costura de Chanel en los que ha estado, pero también el evento de Vogue Word en la Plaza Vendôme de París con motivo de los Juegos Olímpicos, un evento en el que cantaron Maluma y Bad Bunny y en el que desfilaron grandes modelos internacionales como Kendal Jenner o Gigi Hadid.

Uno de sus trabajos para Schiaparelli para la temporada SS25.

"Llevaba años intentando hacer el desfile de Haute Couture para Chanel con Lisa. Es algo que no consigue casi nadie, porque es un equipo muy cerrado y es muy difícil, pero al final lo conseguí", explica, orgullosa de formar parte del selecto grupo de 30 maquilladoras para la pasarela de alta costura de la prestigiosa casa de moda francesa.

"Fue un sueño que me llegara ese correo electrónico de confirmación. Y desde entonces, he tenido la grandísima suerte de hacer tres desfiles con ellos". Que sigan contando con ella "no es solo suerte", considera.

"Significa que tu trabajo gusta y que estás en sintonía con el resto del equipo que lleva muchos desfiles más que tú", añade.

¿Cómo gestiona esta presión? Aunque prefiere no hablar de presión, sino de "orgullo" por el camino recorrido y por el que queda, reconoce que mantenerse en la élite no es fácil.

Sandra Grau durante la entrevista. Biel Aliño

Define esas semanas como "bastante estresantes". Duerme poco y se desplaza por estas ciudades en bicicleta, corriendo de un desfile a otro. "Nos citan con cinco o seis horas de antelación. Si empieza a las diez de la mañana, por ejemplo, empezamos a trabajar a las cuatro", relata.

"Esos días tengo el maletín hecho un caos, con las brochas por limpiar y atenta al e-mail para localizaciones o para últimas confirmaciones".

Cuando te enfrentas al juicio del maquillador principal, que es quien diseña el look y quien revisa cada modelo antes de poner un pie en la pasarela, es "el momento de dejar el ego fuera y de aprender".

"Para mí, es un sueño que cuenten conmigo cada temporada. Estoy aprendiendo de los mejores del mundo", subraya.

Trayectoria

Pese a su juventud, lleva más de 15 años en el negocio. Estudió en Estados Unidos, en la escuela Studio Crush School of Makeup de Atlanta, donde se especializó en moda y publicidad.

Tras varios años trabajando en el país americano, regresó a Valencia. Empezó con maquillaje social, con novias e invitadas a eventos, labor que compaginó con la televisión.

Sandra Grau posa para Magas. Biel Aliño

La televisión pública valenciana À Punt contó con ella desde su reapertura. Grau formó parte del equipo de maquilladoras que todos los días se encargaban de poner a punto a todos los presentadores e invitados de la cadena.

De su etapa televisiva, destaca haber trabajado para otros programas como Equipo de Investigación o Pesadilla en la Cocina del chef Alberto Chicote. Llegó incluso a hacer sus pinitos en Netflix, maquillando para una serie pequeña que se rodó en la capital del Turia, "pero fue algo anecdótico".

"Cuando acabé de trabajar para la televisión, me centré en la publicidad de moda, que es a lo que me dedico ahora", afirma.

Grau maquillando a una modelo. EE

¿Cómo da el salto de maquillar para bodas y eventos en su ciudad natal a trabajar para grandes marcas como Chanel, Dior o Miu Miu?

Fue todo poco a poco, según relata. Comenzó en campañas para marcas como Lacoste, Ulanka o Ysabel Mora, donde tuvo la oportunidad de trabajar con profesionales internacionales, que le abrieron las puertas de París.

"Fue totalmente por casualidad, empecé a trabajar para una agencia en Valencia que también tenía sede en Francia. Un día me preguntaron '¿vendrías a París a trabajar en la Fashion Week?' Acepté sin dudarlo y ahora paso unas seis semanas al año en la capital francesa y otras cuatro en Milán".

"Al principio no me lo creía, pero estoy muy orgullosa porque somos súper pocas españolas. Es un nivel muy alto y trabajamos con maquilladores de todas partes del mundo", indica.

Sandra Grau, en Valencia. Biel Aliño

La clave del éxito, en su opinión, es que todas las personas a las que maquille "se sientan cuidadas". "Para mí el triunfo es que podamos trabajar, crear, divertirnos y conocernos, porque no se trata solo de ejecutar, sino también de escuchar a la persona para que se sienta bien".

Predicciones

En cuanto a sus predicciones para la próxima temporada, se atreve a vaticinar que la piel dejará de ser tan brillante. "Pasaremos del glow a una piel efecto sano, con ojos en tonos marrones y caramelo". Para los labios, apuesta por los burdeos.

Su imprescindible ante cualquier look, además de una piel cuidada e hidratada, es el rizador de pestañas. "Para mí es lo más importante", zanja.

Uno de sus trabajos. EE

¿Y dónde se imagina ella en los próximos años? Le cuesta hacer un diagnóstico debido a la incertidumbre del sector y recuerda que ella, pese a estar en lo más alto, sigue siendo freelance.

En cualquier caso, como deseos lo tiene claro: "Seguir haciendo cosas que me emocionen, desfiles de mi wishlist, trabajar con marcas y clientes que confíen en mi trabajo y divertirme viajando para hacer proyectos o campañas".