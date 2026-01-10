Lolita Flores, 67 años, sobre la longevidad: "Me aplico la crema Nivea todos los días, por la mañana y por la noche"

A sus 67 años, Lolita Flores sigue siendo un referente en España. Su nombre forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, no solo por pertenecer a una de las sagas artísticas más icónicas del país, sino por haber construido una carrera propia, sólida y reconocible, incluso fuera del país.

Cantante, actriz y figura habitual de la televisión, Lolita ha sabido envejecer sin disfraces ni apariencias. Su imagen pública está ligada a una forma de entender el paso del tiempo desde la aceptación, pero también desde el cuidado consciente: una rutina cuidadosamente seleccionada y la aplicación diaria de los mejores cosméticos.

Dentro de este último grupo encontramos la crema Nivea de lata azul, un cosmético clásico, presente desde hace décadas en millones de hogares, que Lolita reivindica como parte esencial de su rutina diaria. La aplica todos los días, independientemente de a la hora que llegue o del día que haya tenido que enfrentar.

¿Cuáles son los beneficios de la crema Nivea?

Hablar de la crema Nivea es hablar de uno de los productos más longevos y reconocibles de la cosmética europea. Su fórmula, prácticamente inalterada durante décadas, se ha consolidado como un básico por su capacidad para hidratar, proteger y reforzar la barrera cutánea, especialmente en pieles secas o maduras.

Aunque Lolita haya aclarado que nunca usa este cosmético en la cara, la realidad es que son muchos los expertos que no ponen problema en recomendarla para esta zona. La hidratación constante es uno de los factores clave para ralentizar la aparición de arrugas y mejorar el aspecto general del rostro.

La eficacia de la Nivea de lata azul no reside en activos antiedad, sino en una formulación sencilla y bien equilibrada. La presencia de glicerina permite captar y retener el agua en la piel, mientras que el pantenol aporta una acción calmante que resulta especialmente valiosa en pieles sensibles o frágiles por el paso de los años.

Esta combinación favorece una sensación inmediata de confort y contribuye a mejorar la elasticidad cutánea, algo especialmente relevante a partir de los 50, cuando disminuye la producción de colágeno, se pierde grasa subcutánea y la renovación celular se vuelve más lenta.

Su textura rica y densa es, al mismo tiempo, su mayor virtud y su principal filtro. En pieles secas o envejecidas, esta consistencia crea una película protectora que reduce la pérdida de agua transepidérmica y aporta una nutrición intensa y duradera.

Como embajadora de la firma en 2019, Lolita definió la crema de lata azul como un aliado infalible para mantener la piel del cuerpo elástica y protegida. Precisamente la falta de sofisticación extrema es lo que la hace tan bien tolerada, incluso en pieles reactivas, ya que no contiene conservantes agresivos y reduce el riesgo de alergias.

En rostros con piel grasa, sin embargo, puede resultar excesiva si no se aplica con moderación. De ahí que los expertos recomienden trabajarla previamente entre las manos para calentarla y hacerla más maleable, un gesto simple que transforma la experiencia de uso y evita la sensación de pesadez.

Lolita Flores ha sido siempre clara al explicar que, aunque siente una devoción especial por la Nivea de toda la vida, su cuidado personal no se limita a un solo producto y, en cuanto al rostro, cuenta con una rutina muy cuidada.

Desde que superó los 50 años, reconoce haber notado cambios evidentes en el contorno facial, los párpados y la firmeza general del rostro, lo que la llevó a incorporar productos para cada necesidad y no rendirse únicamente a un solo producto, contaba a la revista Diez Minutos.

Para ella, la clave está en la constancia absoluta, independientemente del cansancio o de la hora de llegada a casa. "Llegue a la hora que llegue, me cuido porque es muy importante desmaquillarse, ponerse el tónico, el suero, el elixir, la crema de día y de noche", añadió.

Además, la cantante, actriz y presentadora no solo presume del cuidado exterior, sino que también consume suplementos alimenticios. "Tomo vitamina C, Omega 3, magnesio y nad con resveratrol. No estoy mal con 67 años, entonces algo me está haciendo", comentó al medio citado.