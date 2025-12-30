María Borbolla, maquilladora: "Para camuflar las arrugas alrededor de la boca, debes utilizar dos tonos de corrector"

El maquillaje es una herramienta poderosa para realzar la belleza, pero cuando se trata de corregir áreas específicas del rostro, cobra aún más protagonismo.

El surco nasogeniano, esa arruga marcada que aparece alrededor de la boca, es uno de los signos más evidentes de la edad, y de los que más acompleja a quien lo tiene.

Es por ello que es importante saber cómo aplicar los productos correctamente para evitar errores comunes.

La maquilladora María Borbolla nos comparte su truco infalible para maquillar el surco nasogeniano y lograr una apariencia natural.

Igual de importante es saber maquillarlo bien que aplicarlo sin que el producto se cuartee a lo largo del día.

¿Qué es el surco nasogeniano?

El surco nasogeniano es la línea que se forma desde los laterales de la nariz hasta las comisuras de los labios.

Con el paso de los años, este pliegue tiende a marcarse más, especialmente cuando la piel pierde elasticidad.

Mujer con el surco nasogeniano marcado. iStock

Aunque es una característica natural del rostro, muchas personas prefieren difuminarla con maquillaje para lograr una piel más suave y uniforme.

El error más común

La maquilladora María Borbolla tiene claro que uno de los errores más comunes a la hora de maquillar esta zona es el uso de polvo.

Como ella misma explica, "si aplicas polvo en esta zona, el surco nasogeniano se acentúa y además aplanarás tu cara, acabando sin pómulo".

Este es un error que muchas personas cometen al intentar matizar la piel, sin tener en cuenta que el polvo en esta área solo resalta las líneas de expresión, especialmente las más profundas.

El polvo tiende a asentarse en las arrugas y líneas finas, lo que provoca que se vea un acabado más marcado y menos natural.

Por lo tanto, la recomendación de María Borbolla es clara: "evitar la aplicación de polvo en la zona, ya que esto acentúa la línea de expresión y elimina la dimensión natural de la cara".

Qué productos utilizar

María Borbolla apuesta por un producto mucho más fluido y ligero: el corrector líquido. Según la experta, "poner un corrector "fluidito" es una técnica maravillosa para corregir el surco nasogeniano".

A diferencia del polvo, el corrector líquido no se asienta en las arrugas ni en los pliegues de la piel, sino que se difumina de manera más suave y natural, proporcionando un acabado fresco y luminoso.

La clave para que el corrector funcione correctamente es aplicarlo de manera sutil y trabajar bien el producto.

Borbolla recomienda usar el dedo para difuminarlo a "toquecitos", comenzando desde la base de la nariz y extendiéndolo hacia la zona de las comisuras de los labios.

El uso del dedo permite una mejor absorción del producto y asegura que se difumine correctamente, sin dejar marcas visibles.

Una mala combinación

Un tema que Borbolla menciona repetidamente es la combinación de iluminadores con polvo. Aunque el iluminador puede ser excelente para aportar luminosidad a otras áreas del rostro, nunca debe aplicarse en la zona del surco nasogeniano, especialmente si está combinado con polvo.

"He visto que hay muchas personas que ponen en esta zona iluminador con polvo. Señores, si ponemos iluminador con brillo aquí, lo único que vamos a conseguir es que parezca que hemos sudado", explica Borbolla, destacando que esta técnica puede dar lugar a una apariencia grasosa o de sudoración.

El brillo excesivo, combinado con el polvo, solo resalta aún más las imperfecciones de la piel y hace que el surco nasogeniano sea mucho más visible.

En lugar de ello, la maquilladora sugiere usar un corrector fluido que mantenga un acabado natural sin generar brillos indeseados.

La técnica perfecta

Para obtener el resultado más limpio y definido, Borbolla recomienda añadir un toque de corrector ligeramente más claro en la zona cercana a la aleta nasal.

Este truco no solo disimula el surco nasogeniano, sino que también define mejor la zona, aportando una sensación de frescura y volumen en el rostro.

El toque final consiste en difuminar bien el corrector y asegurarse de que no se vean líneas visibles. "Con el dedo a toquecitos voy a difuminar desde la nariz, para que esta zona se quede como muy limpita", comenta la maquilladora.

Esta técnica ayuda a evitar que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión y mantiene un acabado natural, que es precisamente lo que la experta busca.