La nueva apuesta de Roberto Verino: fragancias únicas que revelan la esencia femenina y la fuerza masculina

Imagina esa chispa única que define lo que eres, un resplandor interno que se manifiesta en cada mirada y movimiento. Piensa en cómo esa energía especial se nota en tu forma de sonreír, en el modo en que caminas con confianza, revelando tu interior sin necesidad de palabras.

Esa autenticidad, que trasciende apariencias y despierta conexiones profundas, la encontramos ahora plasmada en las nuevas propuestas olfativas de Roberto Verino, que transforman la luz personal en una huella sensorial perdurable.

Los perfumes del reconocido diseñador se presentaron el pasado mes de octubre en Esencia, una exposición multisensorial en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.

Allí, el empresario gallego consolidó su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, firmando el primer frasco de la línea junto a María Laviña Antón, la directora de socios y desarrollo económico de AECC, como símbolo de la unión entre ambas entidades.

En cuanto a su nuevo universo olfativo, Verino Woman es una experiencia que realza la identidad única de cada mujer.

Verino Woman. Cedida

Gracias a su mezcla de aromas cítricos y especiados, consigue envolver con una frescura chispeante y llena de energía. A medida que su olor evoluciona, se despliega un delicado bouquet floral, suave y seductor, que combina flores clásicas como jazmín, lirio, ylang-ylang, rosa y azahar, aportando un toque de elegancia natural y feminidad.

Su fondo, cálido y envolvente, integra notas de almizcle y vainilla, dejando una estela profunda, luminosa y perenne.

Además, Verino Woman tiene la particularidad de adaptarse al pH de cada piel, revelando matices únicos y personales y resaltando, sin esfuerzo, la belleza interior y la autenticidad de quien la porte.

Por su parte, Verino Man invita a regresar a lo fundamental, a conectar con la naturaleza y con uno mismo. Su energía fuerte y vital se siente desde la primera nota, con una combinación cítrica de bergamota, mandarina y lima, acompañada de sutiles matices verdes que evocan el frescor del aire libre.

Verino Man. Cedida

En el corazón del perfume se descubre una mezcla especiada y herbal que aporta carácter y profundidad gracias a la combinación de lavandín, cardamomo y albahaca. Un paseo entre aromas naturales que transmite una sensación de equilibrio y serenidad.

El fondo de esta esencia se construye con maderas nobles, como el sándalo y el cedro, y la suavidad del haba tonka, creando una estela elegante, cálida y duradera que proyecta seguridad y magnetismo.

Verino Man representa al hombre moderno, que no necesita alardear para hacerse notar, sino que su presencia es un eco silencioso que permanece y cautiva.

Se trata de una fragancia versátil, elegante, contemporánea y genderless, pensada para aquellos que buscan expresar su autenticidad y conexión con lo que verdaderamente importa, sin etiquetas ni convencionalismos.

El evento de inauguración de la colección, celebrado el pasado octubre, contó además con figuras destacadas, como la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara.

Iago Jover Mariño, director de desarrollo de la firma; María del Valle, responsable del diseño de la colección de mujer; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; y Roberto Verino, fundador de la casa. Cedida

La colaboración entre Roberto Verino y AECC sirve como símbolo del compromiso de la firma de moda con la belleza con propósito y la responsabilidad social.