Llega a España la alta perfumería neoyorquina: el 'neo gourmand' arrasa entre las más elegantes por 32 €

Las mujeres españolas consideran el perfume como parte de su rutina de belleza diaria. De hecho, hay estudios que muestran que el 55% de los españoles lo usa todos los días.

Para la gran mayoría, lo más importante al elegir un perfume es la fragancia más que el precio o las recomendaciones externas.

Sabiendo esto, ¿y si te dijéramos que tu piel puede llevar el aroma de tu postre favorito, incluso sin ser empalagosa?

Es la nueva tendencia que está revolucionando la perfumería mundial y ha llegado a nuestro país desde Nueva York.

Le Monde Gourmand es la firma que transforma los postres icónicos en perfumes de carácter moderno, con luz propia y muy elegantes.

Tu postre favorito en la piel

El resultado de este nuevo concepto de perfume no son fragancias dulces "tipo azúcar", sino aromas sofisticados que despiertan recuerdos, emociones y placer, como un dulce recuerdo o el primer bocado de tu dulce favorito.

Pero no te equivoques; no son infantiles, ni pesados, ni tampoco los típicos aromas gourmand cargados.

Esto es neo-gourmand: fragancias que evocan crema, caramelo tostado, fresa recién cortada o pistacho suave… pero con el equilibrio justo para resultar adictivas y llevar todos los días.

Si tu postre favorito es la Crème Brûlée…

Necesitas Crème Vanille. El equivalente olfativo de una tarde acogedora, una manta suave y la calidez de la luz dorada entrando por la ventana.

Crème Vanille es la interpretación más elegante y contemporánea de la vainilla: nada artificial, nada empalagosa.

Perfume Crème Vanille, de Le Monde Gourmand. Le Monde Gourmand

Piensa en azúcar tostado, caramelo suave y un fondo ambarino cálido que envuelve la piel como un abrazo.

Este perfume tiene alma de hogar, de piel cálida, de intimidad. Huele a esos momentos que no se olvidan. Una fragancia que reconforta y seduce sin esfuerzo, sofisticada, envolvente y femenina.

Perfecta para amantes de la vainilla, pieles cálidas, perfume firma, fans de los aromas suaves pero memorables.

Si amas la tarta de fresas con nata...

Tu perfume es Fraise Fouettée. Luminoso, coqueto, delicado y ligeramente adictivo. Así huele Fraise Fouettée, un perfume que captura la esencia exacta de una tarta de fresas frescas sobre una nube de crema batida.

Imagina esa mezcla jugosa, láctea, suave y chispeante que solo tienen los postres recién hechos. No huele a chicle, huele a fresa natural con textura suave y aérea, como la nata montada.

Perfume Fraise Fouettée, de Le Monde Gourmand. Le Monde Gourmand

Es un aroma joven, pero elegante, chispeante, pero delicado, perfecto si te gustan los perfumes frescos, afrutados y con un punto cremoso sin ser dulzón.

Perfecta para pieles que quieren luz, fans de los perfumes afrutados delicados, amantes de lo dulce pero elegante.

Si te fascina el helado de pistacho o el baklava...

Necesitas Pistachio BrûléePara quienes buscan un toque original, inesperado y ultra elegante. Pistachio Brûlée es probablemente el perfume más sofisticado de la colección.

No es solo un gourmand: es un gourmand verde, cremoso, elegante y con personalidad. La nota protagonista es el pistacho aterciopelado, combinado con caramelo tostado ligero y crema suave.

Perfume Pistachio Brûlée, de Le Monde Gourmand. Le Monde Gourmand

No empalaga, no resulta pesado: es dulce pero fresco, discreto y profundamente chic. Recuerda al aroma de un helado artesanal de pistacho, al crujiente de un baklava recién hecho, o a un postre mediterráneo con notas suaves, cremosas y elegantes.

Perfecta para los amantes de lo diferente, perfumería niche, pieles que buscan elegancia discreta sin perder dulzura.

La tendencia (neo) gourmand

Los perfumes gourmand tradicionales suelen ser dulces, densos y, a veces, demasiado intensos. La propuesta de Le Monde Gourmand es diferente: ligera, sutil, moderna y perfectamente adaptable a la rutina diaria. Aromas que no huelen a azúcar, sino a sensaciones, texturas y recuerdos.

Dicen que los postres despiertan emociones. Los perfumes las hacen durar. Y cuando el aroma de vainilla, pistacho o crema se convierte en recuerdo... ya no es perfume. Es identidad.

Un nuevo concepto que ya se vende exclusivamente en Sephora, en España y tiene un precio muy fácil de amar: 32 euros.