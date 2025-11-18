Patricia Carretero, maquilladora, sobre cómo rejuvenece y adelgaza el rostro a los 50: "Efecto lifting en 3 minutos"

El mundo de la belleza está llena de promesas que, en un alto porcentaje, no se cumplen. A quién no le ha pasado que, a través de un vídeo de su maquilladora favorita, ha querido poner en práctica una técnica y ha terminado consiguiendo justo el efecto contrario.

Patricia Carretero, maquilladora oficial de Perricone MD, quiere desmontar ese mito con un truco tan infalible como efectivo en el que solo necesitas tu colorete de confianza: la técnica del corazón invertido.

"Con este método no solo aplicamos el colorete, también conseguimos un efecto bronceador porque el tono sube hacia la frente, justo donde nos daría el sol de forma real", afirma la mejor embajadora de la firma de cosmética antiedad.

El colorete en tendencia

Este producto es más importante de lo que crees. El colorete, ese clásico imprescindible del maquillaje, tiene la capacidad de transformar tu rostro en segundos. Pero, según explica Patricia Carretero, el verdadero impacto no está solo en el producto elegido, sino en la forma de aplicarlo.

"Lo clásico es darle un toque de color a las mejillas con el blush, pero la técnica que triunfa ahora es la del corazón invertido, que además de levantar los pómulos, broncea sin sol y deja ese colorcito natural que tanto favorece", explica Patricia Carretero.

Aplicar el colorete de la forma habitual ya no es suficiente para quienes buscan armonía y juventud en el rostro. El nuevo boom en maquillaje va más allá, ya que redefine y da vitalidad instantánea gracias a un gesto sencillo, sin tratamientos invasivos y adaptado a cualquier tipo de piel.

Cómo aplicar el 'corazón invertido'

La clave está en abandonar el gesto rutinario de los dos toques en la mejilla y abrazar una nueva silueta que imita la forma de un corazón, pero al revés.

"La idea es dibujar con el colorete una especie de corazón al revés, empezando desde el centro de la frente, bajando por las sienes y recorriendo las mejillas para acabar en la nariz", explica Patricia Carretero.

Efecto corazón inverso con colorete. Perricone MD

La técnica, lejos de ser complicada, solo requiere una aplicación cuidadosa y difuminar bien el producto. El mejor truco es fundir el color con movimientos suaves, evitando líneas marcadas y consiguiendo un rubor continuo y natural.

¿Por qué rejuvenece?

La gran ventaja, más allá del efecto de buena cara al instante, es el efecto lifting: concentrar el color en la parte alta del rostro tiene un impacto inmediato sobre la estructura facial, elevando los pómulos y potenciando la luminosidad de la piel.

Según Carretero, "uno de los puntos fuertes de la técnica del colorete en corazón invertido es que levanta los pómulos, con un efecto lifting visual".

Esta tendencia, unida al toque bronceado que aporta al simular el efecto del sol, consigue que la piel parezca más sana y joven en segundos.

Además, ese toque cálido que se extiende desde la frente hasta la nariz favorece todo el año, incluso en invierno, cuando la piel suele perder su vitalidad y tono dorado.

Coloretes en crema

Para una aplicación perfecta, la experta recomienda apostar por coloretes en crema. Se difuminan mejor, dejan la piel jugosa y permiten modular la intensidad según el momento o el tipo de piel.

Puedes aplicarlo con los dedos o con una brocha, pero lo importante es ir extendiendo el color hacia las zonas donde el sol deja ese halo cálido: frente, mejillas y nariz, como aconseja la experta.

unnamed Perricone MD

Estas fórmulas, como las de Perricone MD, son más versátiles y permiten corregir pequeños errores, además de adaptarse tanto a pieles jóvenes como maduras, logrando un acabado fresco y luminoso que realza la expresión y reduce ópticamente los signos del cansancio o la edad.

Por otro lado, si sueñas con ese aspecto de piel saludable y ligeramente bronceada durante todo el año, el "corazón invertido" también es para ti. "Al concentrar el color en la parte alta del rostro, los rasgos se elevan y la piel parece más sana", afirma Carretero.