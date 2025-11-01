Inés Sastre (51), modelo y actriz, sobre cómo consigue una mirada 10 años más joven: "Usa sombras satinadas"

Desde que interpretara su primer papel en cine, en 1987 de la mano del director Carlos Saura en la película El Dorado, Inés Sastre se convirtió en una de las actrices y modelos españolas más reconocidas a nivel mundial.

Tras más de 30 años residiendo en París, madre de un hijo, fruto de su matrimonio con Alexandro Corrias, Inés reside en España. Aunque sus apariciones públicas son contadas, su estilo sigue siendo impecable, manteniendo su legado de una de las mujeres más elegantes del panorama nacional.

Ello no la exime de saber marcar tendencia en el mundo del maquillaje con un truco sutil que rejuvenece la mirada. Su fórmula, recomendada por una de las mejores maquilladoras de España, Pilar Carrasco, referente en el mundo de la belleza, es la clave para un rostro que rejuvenece al instante.

No es casual que a sus 51 años, Inés deslumbre en cada aparición pública con un aspecto fresco y luminoso. En cada evento, no solo brilla por su estilo, sino también por el maquillaje impecable y rejuvenecedor que acapara comentarios entre profesionales de la belleza y expertas en redes.​

Su truco, sencillo, pero efectivo, se centra en la forma de maquillar sus ojos, zona clave para aportar juventud al rostro. La empresaria apuesta por delinear entre las pestañas, una técnica que abre la mirada y resta años de forma natural y nada artificiosa.​

'Eyeliner' entre pestañas

El eyeliner es protagonista en el maquillaje de Inés Sastre. No dibuja líneas gruesas ni exageradas, sino que perfila suavemente entre las pestañas superiores con un eyeliner negro de larga duración en formato rotulador. El resultado es una mirada más abierta y descansada, sin precisar gran destreza ni tiempo frente al espejo.

La experta recomienda trazar la línea siguiendo la raíz de las pestañas y detenerse una o dos pestañas antes del lagrimal, evitando cerrar el ojo y consiguiendo el efecto de levantar la mirada.

Este truco no solo es fácil de realizar, sino que permite adaptar la intensidad eligiendo entre lápices mate y rotuladores líquidos. En pieles claras y ojos claros, el tono marrón resulta el más favorecedor para un resultado natural.​

Sombras luminosas tierra

El segundo paso de este look rejuvenecedor radica en elegir sombras de ojos en tonos tierra luminosos. Inés prefiere las gamas marrón topo y chocolate, tonos universales que favorecen cualquier color de piel y aportan profundidad sin endurecer los rasgos.​

Pilar Carrasco señala que, para un efecto más cálido y juvenil, conviene aplicar una sombra luminosa, ligeramente más clara, en el centro del párpado móvil, difuminando muy bien los bordes. Así se logra una transición impecable y se potencia la luz natural del ojo, evitando los contrastes duros.​

Este truco, potenciado con sombras en formato stick de larga duración, como las de Kiko Milano Freestyle Rainbow, permite un acabado fácil y sin pliegues, perfecto para quien quiere que el maquillaje aguante durante todo el día.​

Máscara de pestañas

En un look minimalista y rejuvenecedor como el de Inés Sastre, la máscara de pestañas es el tercer imprescindible. Los maquilladores recomiendan elegir fórmulas cremosas, como la Thrill Seeker Megalift de Rimmel London, que aportan volumen y longitud sin apelmazar ni endurecer la mirada.​

La técnica consiste en rizar bien las pestañas antes de aplicar la máscara y distribuir el producto desde la raíz con movimientos en zig zag, para maximizar el efecto de pestañas abiertas y separadas.

Inés Sastre, 51 años.

El resultado inmediato son unos ojos más despiertos y juveniles, que transmiten energía y vitalidad incluso en los días de agenda apretada.​

Piel fresca y natural

Aunque el foco reside en los ojos, el resto del look de Inés Sastre sigue la misma filosofía minimalista y sofisticada. Opta por bases ligeras que realzan la jugosidad y el brillo natural de la piel, coloretes en tonos melocotón y bronceadores aplicados de forma sutil para un halo dorado sin excesos.​

Este conjunto crea un maquillaje integral pero apenas perceptible, que desafía la edad y reivindica la belleza real y relajada. Las últimas tendencias de maquillaje lo confirman: los looks pulidos, frescos y con acabado glow son sinónimo de juventud y tendencia para este otoño/invierno 2025.​

Inés encarna el nuevo canon que triunfa entre mujeres de todas las edades: naturalidad, sofisticación y foco en la mirada. Su truco, sencillo, permite rejuvenecer sin artificios, adaptándose a las rutinas frenéticas de la vida moderna y ofreciendo resultados como los de una sesión profesional pero sin salir de casa.