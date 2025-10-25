Pablo Bogado, peluquero: "Este tinte quita 10 años de encima al instante, elimina canas y sin decolorar el cabello"

Pablo Bogado, estilista: "Este tinte quita 10 años de encima al instante, elimina canas y sin decolorar el cabello"

Eres rubia y quieres ser morena. También sucede al contrario y en los casos en los que se tiene el pelo rizado y lo quieres liso "asiático". Créeme si te digo que no estás sola; es algo totalmente normal.

Pero tampoco nos podemos olvidar de quiénes están contentos con su pelo y tan solo quieren verse mejor, con un cambio sutil pero visible a ojos ajenos. Sí, también eso es normal y pasa a una gran parte de la población.

No siempre es sencillo conseguirlo, aunque déjanos decirte que solo tienes que dar con las manos adecuadas que tengan el tratamiento adecuado y eso tiene nombre: Pablo Bogado y su técnica de coloración "morena iluminada".

Esta técnica, creada por el estilista y colorista, galardonado como Mejor Estilista Internacional en los Premios Europa y con más de 20 años de experiencia, se ha convertido en la favorita de miles de mujeres que buscan transformar su cabello y rejuvenecer su imagen, sin sacrificar la salud capilar ni recurrir a decoloraciones agresivas.

Perfecto para quienes desean deslumbrar con un cambio de look elegante y sofisticado, gracias a un extra de luz y movimiento en el cabello, pero sin perder su esencia.

Luz sin decoloración

Bogado no duda en definirlo como el fenómeno del otoño, perfecto para cabellos morenos y, lo más importante, con la seguridad de que no daña tu melena.

La premisa no es otra que conservar la belleza natural del cabello y protegerlo al máximo. La técnica "morena iluminada sin decoloración" va un paso más allá, utilizando solo productos de la más alta calidad que en Pablo Bogado - Hair Studio lo saben hacer como pocos.

El secreto es lograr sutiles matices dorados, caramelo o avellana sobre bases oscuras, que respectivamente aportan frescura, luz y dinamismo al rostro sin alterar la estructura capilar ni exponerla al daño de la decoloración.

El propio Bogado, reconocido estilista por sus trabajos innovadores, apuesta por fórmulas que combinan tintes suaves y técnicas de aplicación profesional, con el fin de mantener la hidratación y el brillo del cabello.

¿Lo mejor? Cero daño; cien por cien brillo, gracias a productos de alta calidad, totalmente naturales que no dañan ni debilitan el cabello ni el ADN capilar.

¿Por qué rejuvenece?

El "moreno iluminado" no solo respeta la fibra natural, sino que realza la belleza de cada mujer, adaptándose a la tendencia más actual: cabellos radiantes y saludables, lejos de los excesos químicos.

La clave está en cómo los matices cálidos y sutiles se colocan estratégicamente alrededor del rostro, creando puntos de luz que levantan las facciones y suavizan las líneas de expresión.

Esta técnica es perfecta para dar vida a melenas apagadas y aportar ese "efecto lifting" tan buscado, sin cambiar radicalmente el color de base ni dañar la cutícula capilar.

Además, la morena iluminada se adapta a cualquier largo o textura de cabello, siendo especialmente favorecedora en melenas medianas y largas. Son muchas las expertas que recomiendan esta tendencia para mujeres de cualquier edad que desean una transformación natural y sin comprometer la salud capilar.

Ventajas frente a otras técnicas

A diferencia de los clásicos balayage, babylights o mechas californianas, la técnica de Pablo Bogado no utiliza decolorantes, lo que se traduce en un menor riesgo de rotura, sequedad o pérdida de brillo.

La coloración se realiza con tintes nutritivos de última generación y marcas de primera calidad como Wella y su gama premium System, que aportan hidratación y protección extra.

Entre las principales ventajas de esta coloración, estas son algunas de ellas:

Cero daño en el cabello, incluso en los más finos o delicados.

en el cabello, incluso en los más finos o delicados. Resultado natural , luminoso e inmediato, sin tonos artificiales ni efecto "parcheado".

, luminoso e inmediato, sin tonos artificiales ni efecto "parcheado". Compatible con todo tipo de cabellos , incluso extensiones de alta calidad para sumar volumen y estilo.

, incluso extensiones de alta calidad para sumar volumen y estilo. Mantenimiento mínimo, ideal para mujeres que no quieren visitas continuas a la peluquería.

Esta técnica se adapta a todo tipo de cabellos oscuros que necesiten una dosis de luz y frescura. Es perfecta si eres morena y buscas verte más juvenil, o simplemente quieres potenciar tu melena natural con matices suaves, sin renunciar al fondo oscuro que tanto te favorece.

Lo más interesante es que la técnica respeta la esencia de cada mujer. No "borra" tu color natural, sino que lo eleva a su versión más brillante y saludable.



El "morena iluminada" se ha posicionado como la técnica estrella de los salones más exclusivos, y no solo de Madrid. Por las manos de Pablo y su equipo pasan mujeres reales, las más exigentes, que han sido conquistadas por la profesionalidad y amabilidad de verdaderos artistas.