Enrique Sanz, cosmetólogo, sobre el precio de las cremas antiedad: "Pagas 50 €, pero no cuestan más de 50 céntimos"

Actualmente, el cuidado de la piel y la preocupación por prolongar al máximo la juventud hace que nos metamos en un bucle en el que pagamos lo que haga falta por conseguir resultados.

Todos conocemos marcas de cosmética y belleza cuyos productos están al alcance de unos pocos. Incluso se ha normalizado pagar a partir de 40-50 euros por cremas antiedad. Pero, ¿realmente lo valen?

Enrique Sanz Bascuñana, uno de los cosmetólogos más respetados de España, lo ha dejado claro en el pódcast ¡A lo grande! de Marian Gamboa.

El universo del cuidado facial, tal y como lo conocemos, donde el lujo, los "envases dorados" y las promesas de juventud eterna se imponen al verdadero contenido del tarro.

Pero el experto, afirma sin tapujos en una charla que desmonta muchos mitos que "una crema de 50 euros puede costar solo 50 céntimos en ingredientes. El resto es puro marketing".

Lo que realmente pagas por una crema

"Los ingredientes de una crema suelen ser baratísimos. Lo que encarece el producto es el marketing, el packaging y los márgenes comerciales", explica Sanz Bascuñana.

Después de más de 30 años trabajando en el sector de la cosmética, el experto en cosmética quiere incidir en que, cuando compras una crema cara, la mayor parte del dinero no se va a tu piel, sino al envoltorio, la campaña publicitaria y la celebrity que la promociona.

Según el cosmetólogo, muchas fórmulas de alta gama utilizan los mismos componentes básicos que una crema de supermercado.

"Hay cremas que parecen milagrosas porque están bien posicionadas, no porque sean mejores. Se invierte más en adulterar que en formular bien", afirma.

El agua, el ingrediente principal

Sanz Bascuñana explica que, si se observa la lista de ingredientes (el famoso INCI), en la mayoría de los casos el primer elemento es agua. "Y eso ya te da una pista", apunta.

Después del agua suelen aparecer glicerina, siliconas o conservantes. Los activos que realmente prometen resultados, como el retinol, el colágeno o el ácido hialurónico, que aparecen muchas veces en cantidades mínimas, al final de la lista.

Por eso, cuando una marca presume de incluir "vitamina C pura" o "extracto natural de rosa”, conviene mirar con lupa: es posible que ese ingrediente esté presente en un 1% o menos del total.

El engaño de 'lo natural'

Otro de los grandes mitos que Sanz Bascuñana desmonta es el de la cosmética natural. "No hay una definición universal de lo que es un cosmético natural", lamenta.

"A veces te dicen que lo es porque lleva un 1% de un extracto vegetal, cuando lo lógico sería que fuera al menos un 99%."

La etiqueta natural vende, y las marcas lo saben. Por eso muchas utilizan el reclamo, aunque el producto tenga más químicos que una fórmula convencional. El "greenwashing" también ha llegado al neceser.

En qué fijarse en una crema

El experto tiene claro que no hay que pagar por el nombre, sino por la composición. Sus consejos básicos para no dejarse engañar y apostar por una cosmética efectiva, pero sin engaños, son los siguientes:

Lee siempre el INCI . Los ingredientes aparecen de mayor a menor proporción.

. Los ingredientes aparecen de mayor a menor proporción. Desconfía de los milagros . Si un cosmético promete eliminar arrugas en tres días, probablemente esté exagerando.

. Si un cosmético promete eliminar arrugas en tres días, probablemente esté exagerando. No pagues por el envase . Las fórmulas efectivas pueden encontrarse en tarros sencillos.

. Las fórmulas efectivas pueden encontrarse en tarros sencillos. Menos es más. Una rutina básica con buenos principios activos funciona mejor que una estantería llena de productos caros.

Recuerda que, la cosmética mueve miles de millones cada año y las grandes marcas lo saben. Invierten fortunas en campañas publicitarias que apelan a la juventud, belleza, poder y la exclusividad.

"Todo eso se paga", recuerda Sanz Bascuñana. "Hay mucho dinero en juego. Se vende ilusión, no resultados."

¿Funcionan las cremas baratas?

No siempre lo caro es mejor. De hecho, algunas cremas asequibles ofrecen resultados iguales o superiores a las de lujo.

"La calidad de una crema depende de la formulación, no del precio", explica el experto. "Con unos pocos ingredientes bien combinados puedes obtener un producto excelente."

El cosmetólogo Enrique Sanz Bascuñana

Esto significa que una crema de farmacia o de supermercado puede ser tan efectiva como una de alta perfumería, siempre que esté bien formulada y se adapte a tu tipo de piel.