Bárbara Martos, maquilladora: "A partir de los 50, aplica iluminador en estos puntos para un rostro más joven"

El maquillaje, a partir de cierta edad, puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, y el iluminador tiene el poder de poseer ambas características.

Después de los 50, la piel empieza a perder luminosidad y firmeza. Saber dónde y cómo aplicar la luz se convierte en un gesto clave para conseguir un efecto lifting natural sin tratamientos invasivos.

La maquilladora profesional Bárbara Martos, muy popular en redes sociales por sus trucos fáciles y resultados reales, lo tiene claro: iluminar bien el rostro es el secreto de un maquillaje rejuvenecedor.

En un reciente vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@barbimartosbeauty), Martos explica los cuatro puntos estratégicos que debemos iluminar para restar años al instante.

El resultado es una piel más viva, fresca y con ese "efecto buena cara" que todas queremos conseguir en pocos minutos.

Puntos que debes iluminar

Si estás buscando una forma sencilla de verte más joven, cuatro pequeños puntos de luz pueden ser el mejor comienzo.

Para ello, lo único que necesitas es un iluminador de tu confianza y una brocha. A continuación te contamos, paso a paso, cómo debes actuar con ello:

1. Entre las cejas: el toque de luz que abre la mirada

"El primer punto que vamos a iluminar es entre las cejas", explica Bárbara Martos mientras aplica una pequeña cantidad de iluminador con una brocha fina en el centro de la frente.

Este gesto, aparentemente sencillo, tiene un efecto inmediato:

Abre la mirada.

Suaviza las líneas de expresión del entrecejo.

Crea un efecto más juvenil y descansado.

La maquilladora insiste en que muchas mujeres de más de 50 años cometen el error de aplicar demasiada base o corrector en esa zona, lo que endurece las facciones.

"En cambio, cuando colocas un punto de luz justo entre las cejas, el rostro se ilumina y parece más amable", comenta.

✨ 4 puntos de luz que te harán ver más joven al instante ✨ ¿Sabías que una buena iluminación puede quitarte años de encima? 💡 En este video te enseño los 4 puntos clave que debes iluminar para lograr un rostro más fresco, descansado y radiante.

El truco está en no pasarse con la cantidad. Basta con un toque sutil, difuminado hacia arriba. "No queremos brillos, queremos luz", añade Martos.

2. El puente de la nariz: estiliza y afina el rostro

El segundo punto, según Bárbara Martos, es el puente de la nariz. "Aplicar iluminador aquí estiliza muchísimo el rostro y da un toque súper chic. Además, afina ópticamente la nariz, algo que rejuvenece mucho la expresión", señala.

El truco profesional consiste en dibujar una línea muy fina desde el nacimiento de la nariz hasta la punta, sin llegar al extremo.

El resultado, bien aplicado, es inmediato. El rostro se ve más equilibrado y el centro de la cara gana protagonismo. Ideal para quienes buscan un acabado elegante y natural, sin recurrir al contorno marcado que ya ha pasado de moda.

3. El arco de Cupido: el truco más sexy (y rejuvenecedor)

Pocas zonas cambian tanto la expresión como los labios, y aquí el iluminador también tiene su papel.

"El tercer punto que todas las maquilladoras profesionales usamos es el arco de Cupido", revela Bárbara Martos.

"Es ese pequeño surco que tenemos sobre el labio superior. Aplicar un poco de luz aquí es supersexy, porque hace que el labio parezca más grande y, además, levanta visualmente la sonrisa."

Este truco, sencillo, pero infalible, funciona especialmente bien en pieles maduras porque añade volumen sin necesidad de perfilador ni relleno. La clave, según Martos, está en usar un iluminador en crema o líquido, nunca en polvo, para evitar que se marquen las arrugas del contorno labial.

4. El centro de la barbilla: equilibrio y armonía facial

El cuarto punto de luz, y uno de los más olvidados, es el centro de la barbilla.

"Este toque equilibra el rostro y aporta armonía", explica Bárbara Martos en su vídeo. "Muchas veces centramos toda la atención en los ojos o en los pómulos, pero si no compensamos la parte inferior del rostro, el maquillaje queda incompleto."

El iluminador en la barbilla refleja la luz de forma natural y, además, alarga ópticamente la cara, algo que suaviza los rasgos y los hace más elegantes.

Es un truco especialmente útil si tienes el rostro redondo o si notas que los contornos se han desdibujado con la edad.

La regla de oro

A partir de los 50, el exceso de iluminador puede envejecer. Por eso, Bárbara Martos insiste en que la sutileza es la clave.

Elige un iluminador con subtono champán o dorado suave, que imite la luz natural de la piel madura. Evita los productos con purpurina o acabado metálico, porque marcan los poros y las arrugas.

Las fórmulas en crema o stick son las más favorecedoras, ya que se funden mejor con la piel y aportan un acabado satinado muy natural. Y si quieres un resultado profesional, aplica el iluminador después de la base, pero antes del colorete, así la luz se integra mejor y el efecto es más armónico.