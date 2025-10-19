Una trabajadora de una conocida tienda de belleza, sobre su horario: "Por 7 horas, tienes 15 minutos de descanso"

Una trabajadora de una tienda de belleza. iStock

Una joven trabajadora del sector de la cosmética, a través de su cuenta de redes sociales, hablaba abiertamente de las ventajas e inconvenientes de trabajar en una conocida tienda de belleza.

Su vídeo, ha encendido el debate sobre la precariedad en el mundo del retail, en este caso, en cadenas dedicadas al maquillaje, el cuidado personal y la perfumería.

"Siete horas de pie, y solo nos dan 15 minutos de descanso", afirma la joven en el vídeo que ha hecho saltar las alarmas.

Según otros testimonios, las dependientas deben mantenerse todo el turno de pie, maquilladas, con uniforme impecable y una sonrisa constante.

El vídeo ha generado una avalancha de comentarios de apoyo de sus seguidores, escribiendo algunos mensajes como: "Dios mío, pero cómo aguantas eso. Terrible ni por mil productos que me regalen".

Otra cara de la belleza

El sector de la belleza, asociado al lujo y al bienestar, oculta una cara mucho más dura para quienes lo sostienen desde dentro.

La dependienta denuncia que, además de las largas jornadas sin apenas pausas, las trabajadoras viven sometidas a objetivos de venta casi imposibles.

"Cada día, al terminar la jornada, tenemos que llevar un bolso transparente para enseñar lo que llevamos dentro", explica.

A eso se suma la exigencia estética constante: maquillaje perfecto, manicura cuidada, perfume de la marca y ropa de trabajo impecable.

Pero es cierto que la joven protagonista del vídeo también relata alguna de las ventajas que tiene trabajar en este tipo de cadenas.

Perfumarse cada día, gratis; conseguir buenos descuentos de los productos favoritos; además de ser un trabajo "agradable". Pero, ¿merece la pena?

Un debate en el sector

El testimonio ha trascendido TikTok y ha sido compartido en otras redes, donde ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales en las grandes cadenas de cosmética.

El caso ha generado tanto impacto que incluso otras dependientas de firmas y perfumerías similares han confirmado la misma realidad: pausas mínimas, objetivos abusivos y la obligación de mantener una imagen perfecta a cambio de un salario ajustado.

"Nos encanta nuestro trabajo, pero también queremos dignidad". Lejos de buscar polémica, la joven asegura que su intención era visibilizar una situación que muchas normalizan por miedo.

"No quiero dejar mi trabajo. Me gusta lo que hago. Pero no es justo que una persona que trabaja siete horas seguidas tenga solo 15 minutos de descanso", aseguraba otra.

Mientras las tiendas de belleza siguen brillando bajo luces perfectas y escaparates llenos de color, muchas trabajadoras aseguran vivir otra realidad, invisible para el consumidor.

El vídeo de esta joven dependienta no solo ha puesto voz a su malestar: ha mostrado la otra cara del glamour, la que no se maquilla con colorete ni se disimula con un labial rojo.