Víctor del Valle, peluquero con 2 millones de seguidores, sobre su tinte favorito a los 50: "Rejuvenece e ilumina el rostro"

El mundo de la moda no solo manda sobre las tendencias textiles, también sobre el maquillaje y, por supuesto, la coloración capilar que más favorece y más se adapta al street style.

Si hay una figura en el universo del cabello que puede decir cuál es el tono más favorecedor y rejuvenecedor de la temporada, ese es el reputado peluquero Víctor del Valle.

Este otoño-invierno, según el estilista capilar, embajador de L’Oréal Professionnel, el secreto está en la calidez, el brillo y la naturalidad.

Atrás quedan los tonos fríos y los rubios extremos. La tendencia que arrasa se llama "efecto glossy", una técnica de coloración que busca un acabado luminoso, saludable y elegante, sin perder la esencia de cada mujer.

"El efecto glossy transforma cualquier melena. Da vida, movimiento y conecta con la tendencia del maquillaje: pieles iluminadas y acabados radiantes. Es sofisticado sin ser artificial", explica Del Valle.

Cabello con brillo

Víctor del Valle es sinónimo de innovación y sensibilidad estética. No se limita a cambiar un color o un corte, sino que busca que cada melena refleje la personalidad de quien la lleva.

Su visión de la belleza es clara: no hay color bonito si el cabello no se ve sano. Por eso, su técnica favorita para esta temporada combina tonos naturales, fórmulas responsables y un acabado brillante que actúa como un "efecto piel" para el pelo.

Los protagonistas de la temporada son los tonos mocha mousse, chocolate, cobre y avellana, que aportan calidez al rostro y un aire rejuvenecedor inmediato.

"Son colores que envuelven, que aportan armonía y se funden con la piel. Lo importante no es cambiar radicalmente, sino realzar lo que ya tienes", señala el estilista.

Coloración cálida con acabado brillo

La propuesta de Del Valle parte de una idea sencilla. Para él, el color debe integrarse con el tono natural del cabello, no cubrirlo.

"Busco crear una sensación de luz orgánica, como si el brillo viniera desde dentro", explica. Para ello, la clave está en aplicar reflejos suaves, apenas perceptibles, que aporten movimiento y profundidad sin líneas marcadas.

El resultado es una melena con textura y dinamismo, con ese toque "de peluquería" que se mantiene incluso días después del lavado.

"El acabado glossy no es solo un brillo superficial. Es un reflejo de salud capilar. Cuando el cabello está nutrido, se nota", apunta el embajador de L’Oréal Professionnel.

Brillo, calidez y confianza

El peluquero insiste en que el verdadero lujo no está en cambiar radicalmente el color, sino en lograr una melena que transmita naturalidad y seguridad.

"Cuando una persona se ve bien, su actitud cambia. Un color adecuado puede iluminar no solo el rostro, sino también la forma en que se mira a sí misma", afirma.

Esa conexión emocional con la clienta es parte de su filosofía. Escuchar, entender y crear a partir de su esencia. Ese es el auténtico trabajo del colorista.

Por eso, sus propuestas nunca son genéricas, sino que adapta el tono, la técnica y el acabado a la forma del rostro, el color de piel y hasta el estilo de vida. Es la clave de su éxito.