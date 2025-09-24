Tamara Falcó (43) tiene el truco para que no le duela los pies con los tacones: estiliza las piernas y aguanta más tiempo

Es una realidad como otra cualquiera: ¿a quién no le han dolido tanto los pies con unos tacones que no se lo han vuelto a poner? Este tipo de zapatos, por muy bonitos que sean, pueden llegar a convertirse en una auténtica tortura.

No obstante, parece que hay una parte de la población global, entre ellas, las royals y las celebrities que parece que no les afecta esos centímetros de más. ¿El secreto? Una tendencia que se está convirtiendo en viral gracias a Tamara Falcó o la reina Letizia.

Se trata del truco "Cenicienta". Cada vez más mujeres confían en esta sencilla solución, tan práctica como elegante, y hoy te enseñamos cómo puedes aplicarla tú misma para soportar mejor los stilettos y sandalias favoritas de la temporada.

Qué es el truco Cenicienta

La inspiración proviene del mítico zapato de cristal de Cenicienta, símbolo de glamour y transformación. ¿La clave del truco? Usar zapatos que cuentan con tiras anchas de vinilo transparente (PVC) sobre el empeine.

Esta tendencia no es solo estética; la tira sujeta el pie con firmeza y evita que resbalones y el cansancio interrumpan tus planes. La moda ha evolucionado, convirtiendo este diseño en el secreto mejor guardado de las alfombras rojas.

Las sandalias y stilettos transparentes han llenado los escaparates este año, con modelos como los mules de Steve Madden (clásico de Letizia) o las sandalias de vinilo que ha elegido Tamara Falcó en sus looks más comentados.

Pero, aunque el truco Cenicienta se ha popularizado mucho más allá de la realeza y la alta sociedad, este modelo de calzado ya lleva tiempo en el streel syle. ¡Y es todo un acierto!

Sandalias de tacón con vinilo en el empeine.

Evita que el pie se deslice hacia delante , mejorando la sujeción incluso en movimientos prolongados, como caminatas por la ciudad o bailes nocturnos.

, mejorando la sujeción incluso en movimientos prolongados, como caminatas por la ciudad o bailes nocturnos. No corta visualmente el tobillo, permitiendo que la pierna se vea más larga y estilizada, un plus cuando buscas efecto "piernas de supermodelo" sin renunciar a la comodidad.

El resultado son más horas sin dolor y una silueta que desafía las reglas de la anatomía, tal y como demuestran Tamara y Letizia en cada aparición pública.

Cómo lo llevan las famosas

La reina Letizia ha incorporado el truco a casi todos sus estilismos de noche, combinando vestidos lenceros, pantalones wide leg y faldas midi con sandalias transparentes o stilettos de vinilo. Falcó, en cambio, apuesta por looks desenfadados y festivos, donde el único centro de atención es el zapato.

Lo mejor es que este tipo de calzado se adapta tanto al estilo clásico como al vanguardista, rompiendo barreras generacionales. Para copiar el truco, te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes puntos:

Elige un modelo de tacón que tenga una tira transparente de vinilo sobre el empeine.

Opta por marcas con diseños que mezclan ante, piel o satén con el famoso PVC, así te aseguras de tener sujeción sin perder estilo.

Si tienes eventos largos, busca zapatos con una pequeña plataforma y una plantilla acolchada. La reina Letizia suele elegir modelos con plataformas internas para minimizar el ángulo de caída del pie.

Consejos a tener en cuenta

No solo se trata de soportar los tacones, sino de evitar ampollas y sudor. Algunas insiders de moda han añadido un paso extra al ritual: antes de calzarse, aplican una fina capa de aceite corporal o vaselina en el interior del zapato.

Así evitan que la piel se empañe, lo que reduce notablemente el roce y mejora su uso, incluido en sandalias de vinilo, que pueden ser especialmente sensibles al sudor.

Este gesto, aunque discreto, ha conquistado a estilistas y celebrities, convirtiéndose en un must para eventos importantes como bodas, fiestas y reuniones nocturnas. Un pequeño tapón de silicona bajo la planta también puede amortiguar el impacto, si tu modelo lo permite.