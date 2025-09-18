La tendencia de belleza favorita de los maquilladores que arrasa a partir de los 40: rejuvenece y alisa la piel

Como debe ser, el universo beauty se renueva una vez más para potenciar nuestra belleza y resaltar nuestros mejores rasgos. De ahí que hayan acuñado un nuevo término que ya está siendo objeto de deseo en street style y las redes sociales

Después de la glass skin (piel de cristal) y la blurred skin (efecto difuminado), ahora el foco está en la ‘butter skin’ o piel de mantequilla, una tendencia que recomiendan cada vez más dermatólogos y que promete lo que todas buscamos: un rostro más joven, luminoso y naturalmente suave.

El nombre lo dice todo: se trata de conseguir una piel aterciopelada, jugosa y con un brillo saludable, como la sensación de untar mantequilla sobre una tostada recién hecha.

La clave está en combinar un cuidado facial profundo con un maquillaje ligero y fundente, que potencie la belleza natural en lugar de cubrirla.

La dermatóloga Cristina Eguren lo resume así: "Es una tendencia que apuesta por lo natural, pero no por descuidar la piel. Requiere un plus de hidratación y productos que aporten antioxidantes para que el rostro luzca más sano y uniforme".

Piel mantequilla

En un momento en el que cada vez más mujeres priorizan la salud de la piel frente al maquillaje excesivo, la butter skin llega como respuesta a esa necesidad de vernos bien sin necesidad de filtros. Según los expertos, este acabado logra:

Rejuvenecer el rostro al reducir la apariencia de líneas de expresión.

al reducir la apariencia de líneas de expresión. Aportar luminosidad real, no artificial.

real, no artificial. Unificar la textura para que el maquillaje se funda y no marque arrugas.

para que el maquillaje se funda y no marque arrugas. Crear un efecto "cara descansada" que favorece a cualquier edad.

No es casualidad que las celebrities (nacionales e internacionales) ya la luzcan en alfombras rojas y campañas publicitarias.

Cómo conseguir una 'piel de mantequilla'

Aunque parezca sencillo, detrás de este efecto hay una rutina completa de skincare que comienza en el baño y termina en el neceser. Te contamos los pasos imprescindibles:

Limpieza fundente El primer paso es limpiar la piel con un bálsamo ultrahidratante, que elimine restos de maquillaje y suciedad sin agredir la barrera cutánea. Sérum antioxidante Para lograr luminosidad y firmeza, el dúo imbatible sigue siendo vitamina C + ácido hialurónico. Hidratación intensa El corazón de la rutina: una crema rica y nutritiva que deje el cutis jugoso. Base ligera y cremosa Olvida los acabados mate. La butter skin pide fondos cremosos que se fundan sin marcar arrugas. Contorno y labios hidratados Nada envejece más que las ojeras marcadas o los labios secos.

Los especialistas, dermatólogos y maquilladores, insisten en que no basta con los cosméticos: hay que cuidar también lo que no se ve.

El protector solar e imprescindible para evitar manchas y envejecimiento prematuro. Además, una alimentación antioxidante como frutas rojas, verduras de hoja verde y frutos secos te ayudarán a mantener la piel luminosa.

Primer planto de una mujer camillada. iStock

Por supuesto, no olvides apostar por un descanso real y dormir al menos siete horas para favorecer la regeneración celular.

"La clave de la 'butter skin' es la constancia. No se consigue en un día, sino con hábitos diarios que mejoran la salud de la piel a largo plazo", recuerda Eguren. Porque la belleza real, al fin y al cabo, es apostar por una piel limpia y saludable.