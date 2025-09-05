Volumen de la M a la Q: los términos imprescindibles que debes conocer para tener un nivel de experta en belleza

La tercera entrega de esta enciclopedia de belleza continúa cargada de términos y conceptos que hacen más llevadera la puesta en práctica de rutinas de skin care, de mañana y de noche; el sumarse a las tendencias de maquillaje del momento y saber qué es lo que funciona siempre.

También con el fin de manejar de forma accesible vocabulario básico del sector de la peluquería para facilitar que la próxima vez que se acuda al salón, el resultado sea lo que de verdad se desea.

Hay que saber con qué se está trabajando y de qué punto se parte para poder sacarse el máximo partido. Es obvio que no todas las pieles ni todos los cabellos necesitan lo mismo. Por eso siempre se recomienda contar con la ayuda de profesionales, ya sean estos dermatólogos, estilistas o expertos en dermocosmética.

En cualquiera de los casos, aquí está el nuevo, y penúltimo, tomo de este glosario beauty de la M a la Q.

M

Manchas. Estas coloraciones, o decoloraciones, en la piel se dan por una sobreproducción de melanina por parte de los melanocitos, las células que se encargan de sintetizarla y que, además, dan color a la piel. Una curiosidad al respecto es que, en el caso de las mujeres, suelen aparecer en el rostro, las manos y la zona del pecho. En ellos, en la cabeza.



Matificante. Producto de maquillaje que tiene como finalidad terminar con los brillos de la piel. Suelen funcionar especialmente bien en pieles grasas y se encuentran disponibles en formatos en polvo (en este caso se suele aplicar en la conocida como zona T) y en espray (rociándolo en todo el rostro).



Matizar. Técnica de peluquería que consiste en neutralizar un color en el cabello.



Melanina. Pigmento biológico responsable del color de la piel, los ojos y el pelo.

Melasma. Trastorno de la pigmentación de la piel que favorece la aparición de manchas en tonos marrones y grisáceos. En muchas ocasiones se da una influencia de factores hormonales, de ahí que muchas embarazadas vean cómo estas coloraciones aparecen en su rostro. La toma de pastillas anticonceptivas también puede llevar a su aparición.

Microbioma. Microorganismos que viven en la piel y en su superficie.

Microdermoabrasión. Tratamiento estético que tiene objetivos exfoliantes sin resultar invasivo.

Minilifting facial. Procedimiento quirúrgico menos invasivo que el lifting habitual y que pretende corregir los primeros síntomas de la edad.

Procedimiento quirúrgico menos invasivo que el lifting habitual y que pretende corregir los primeros síntomas de la edad. Mofeta. Término que se emplea para hacer referencia a una brocha debido a su diseño bicolor. Las originales tenían unas borlas que no eran demasiado gruesas, aunque la tendencia del blanco y negro también ha llegado a otros formatos.

Brocha tipo mofeta Air-Brush #2 de Lancôme. Su precio es de 50 euros. Lancôme

N

Nacarado. Efecto brillante que emula al nácar y que se consigue mediante diversos productos de maquillaje. Normalmente, polvos. Estos se suelen emplear como sombras de ojos, iluminadores o incluso en esmaltados de uñas para conseguir el efecto glazed donut.

Nanoemulsión. Tecnología del ámbito de la cosmética que usa partículas muy finas para permitir una mejor penetración y absorción de activos en la piel.

Nanosomas. Vesículas nanométricas que se emplean en el ámbito de la belleza y que están compuestas en su mayor parte por derivados de fosfolípidos que emulan la estructura de las membranas celulares.

Nerolí. Aceite esencial que se utiliza tanto por sus propiedades relajantes como por su aroma, en este caso en perfumería.

Niacinamida. Ingrediente activo que se deriva de la vitamina B3. Tiene capacidades antiinflamatorias, despigmentantes, seborreguladoras y calmantes.

Nicho. Cuando se hace referencia a este concepto hay que comprenderlo como a un sector muy específico dentro de un ámbito determinado. Un producto cosmético o de cuidado de la piel puede entrar en esta definición cuando se trata de algo muy particular o que solo es accesible o lo demandan a grupos reducidos.

NMF. Del inglés Natural Moisturizing Factor, en español Factor Hidratante Natural. Mezcla de moléculas que de forma natural se encuentra en las capas superiores de la piel. Su objetivo es atraer y retener agua para hidratar la piel.

Del inglés Natural Moisturizing Factor, en español Factor Hidratante Natural. Mezcla de moléculas que de forma natural se encuentra en las capas superiores de la piel. Su objetivo es atraer y retener agua para hidratar la piel. No comedogénico. Característica de aquellos productos faciales que no obstruyen los poros.

Paula's Choice Treatment 20 % Niacinamida, ahora con descuento por 50,15 euros (antes 59). Paula's Choice

O

Oil-free. Calificativo que hace referencia a los artículos del sector de la belleza que se han formulado sin aceites. Este tipo de propuestas suelen estar indicadas para pieles grasas o con tendencia acneica.

Ombré. Técnica que se pone en práctica tanto en maquillaje como en peluquería para lograr un degradado de color donde diferentes tonos se van fundiendo de más claro a más oscuro o viceversa.

Onclusivo. Un ingrediente o producto que forma una barrera en la piel para protegerla y, además, evitar la pérdida de agua. Se encuentra normalmente en cremas muy hidratantes y nutritivas.

Opalescente. Sinónimo de tornasolado o iridiscente, es decir, algo que, dependiendo de cómo reciba y refleje la luz, se muestra de un color u otro. En el ámbito beauty se suele dar con sombras de ojos, iluminadores e incluso coloretes y algunos glosses.

Orgánico. Hace referencia a que la formulación de un producto está hecha principalmente a partir de elementos naturales.

Óvalo facial. Contorno o silueta del rostro. Este concepto es especialmente importante en el visagismo, es decir, el estudio de las formas, proporciones y características de la cara para determinar sus puntos fuertes y qué cortes de pelo y propuestas de maquillaje son las más idóneas.

Oxidación. Es un proceso natural en el que los radicales libres perjudican a las células de la piel, desembocando esto es un envejecimiento prematuro.

Es un proceso natural en el que los radicales libres perjudican a las células de la piel, desembocando esto es un envejecimiento prematuro. Ozonoterapia. Tratamiento estético que parte de la utilización del ozono médico sobre la piel o a través de infiltraciones para ayudar a la oxigenación de la misma, así como a su circulación, la producción de colágeno, terminar con el acné, controlar la flacidez, las manchas y otros signos del paso del tiempo.

Heliocare 360 Gel Oil Free SPF50 50 ml, de Cantabria Labs. Disponible en Atida por 23,99 euros. Atida

P

Pantenol. Componente activo con propiedades hidratantes y reparadoras que se encuentra presente en champús y cremas.

Papila dérmica. Que no gustativa. Se trata de un grupo de células cuya función es fundamental para la raíz capilar, ya que se dedican a transportar el alimento y oxígeno necesarios para el crecimiento del pelo.

Parabenos. Conservantes que se utilizan en la formulación de algunos productos de belleza. En la actualidad, muchos artículos han pasado a eliminarlos de sus ingredientes.

Peeling. Tratamiento estético exfoliante que pretende acabar con las células muertas para renovar y mejorar el aspecto de la piel, tanto en su textura como en su luminosidad.

Péptidos. Quizás sea este uno de los términos más de moda de este glosario beauty por fascículos. Son aminoácidos que están en la piel y que contribuyen a que se forme la elastina, la queratina y el colágeno. Por supuesto, también se encuentran entre los componentes de muchas cremas y sérums.

Prebióticos. Promueven el crecimiento de las bacterias 'buenas' que se encuentran en la superficie cutánea.

Primer. Producto que se utiliza para preparar la tez ante el empleo posterior de otros artículos. No existen solo de maquillaje, sino que también de skin care e incluso de perfumería.

Producto que se utiliza para preparar la tez ante el empleo posterior de otros artículos. No existen solo de maquillaje, sino que también de skin care e incluso de perfumería. Probióticos. Microorganismos vivos que equilibran la salud de la piel.

'Primer' para fragancias de Coco Mademoiselle de Chanel, disponible en Sephora por 115 euros. Sephora

Q

Queratolítico. Este término se puede aplicar tanto en peluquería como en maquillaje. En el primer caso, hace referencia a una sustancia que ayuda a eliminar células muertas del cabello, permitiendo su renovación de forma más sencilla. En segundo lugar, se trata de ingredientes que están en exfoliantes, cremas antiacné y despigmentantes que tienen como objetivo acabar y favorecer lo mismo solo que en la piel.

Este término se puede aplicar tanto en peluquería como en maquillaje. En el primer caso, hace referencia a una sustancia que ayuda a eliminar células muertas del cabello, permitiendo su renovación de forma más sencilla. En segundo lugar, se trata de ingredientes que están en exfoliantes, cremas antiacné y despigmentantes que tienen como objetivo acabar y favorecer lo mismo solo que en la piel. Q10. Esta coenzima es un antioxidante que protege a la piel de la acción de los radicales libres y de los daños del sol.

Con el repaso a la Q llega a su fin esta tercera y penúltima entrega del glosario beauty de Magas, que quedará completo con su cuarto volumen con la finalidad de que la lectora se sienta como pez en el agua en el sector de la belleza.