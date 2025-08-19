El color de pelo que llevarás este otoño y que no querrás abandonar jamás: sofisticado, cálido y adaptable a todas

De un día a otro, los vagones están más llenos a hora punta. Ya se ha sobrepasado la mitad de agosto y la vida, aunque aún queda verano, comienza a virar buscando septiembre en el horizonte. El otoño ya asoma al fondo confundiéndose con una especie de año nuevo anticipado.

Y, como de costumbre, la llegada del noveno mes suena a comienzos, proyectos y cambios que prometen algo mejor. En este contexto, tomar decisiones de belleza que lleven a otros puertos está en agenda y en esa bucket list beauty, el apostar por una nueva coloración es en muchas ocasiones un must.

Partiendo de esta base, hay un tono que es perfecto para esta época del año, ya que aporta un punto de calidez, luminosidad y sofisticación a la melena, dándole, además, un toque healthy si se mantiene de forma adecuada: el pelirrojo.

Sin duda, en esta nueva estación que espera paciente es el momento perfecto para mimetizarse con esta apuesta de la paleta cromática que, además, ofrece posibilidades para todas. Dentro de su gama, hay tonalidades que favorecen a las pieles más claras y las más oscuras; solo se trata de encontrar la idónea para cada cual, teniendo en cuenta la colorimetría.

Este tinte aporta un extra de atrevimiento a cualquier look y de personalidad a quien lo luce. Desde los rojos intensos hasta los cobres más naturales que se funden con castaños: la variedad está a disposición de todas bajo el consejo de peluqueros, estilistas y coloristas expertos.

En clave

Aunque las posibilidades y combinaciones de color son muchas, hay tres de ellas que marcarán la diferencia en los próximos meses:

Ginger Spice. En una clara referencia a la que fuera integrante de la mítica banda femenina de las Spice Girls, Geri Halliwell, esta propuesta se manifiesta como una de las más cool de cara al otoño .



Sin duda, se trata de una de las alternativas del pelirrojo más atrevidas, sobre todo si se luce con mechas rubias enmarcando el rostro, como lo hacía la cantante en su momento. Puede ser la apuesta ideal para las integrantes de la generación Z que se quieran sumar a esta tendencia.



No obstante, también se puede llevar de forma más sutil, apostando por un pelirrojo con matices anaranjados algo menos llamativos.





Se trata de un color que se funde con destellos violetas, lo que añade un punto de profundidad a la propuesta.



A pesar de que al leer respecto a este burgundy puede llegar a resultar un tanto extra, se trata de una de las alternativas más discretas al no ser tan vibrante.





En mente como referencias de esta estética, las siempre elegantes Emma Stone, Julianne Moore o Jessica Chastain, aunque a lo largo de los años, especialmente la primera, ha ido optando por jugar con diferentes tonalidades que, por ejemplo, se han entremezclado con rubios, dando lugar a melenas fresa.

Los cuidados

Con la vuelta del verano, antes de apostar por cualquier tipo de cambio de look, sobre todo si supone algo un tanto radical, lo recomendable es acudir al centro de belleza de confianza.

Al regreso de las vacaciones, tras pasar por playas y piscinas y una exposición solar que probablemente sea más exagerada de lo que debiera, los tratamientos de hidratación suelen ser imprescindibles, sobre todo si va a haber decoloraciones o tintes de por medio.

Por otro lado, para que el pelirrojo parezca natural y luzca en su mejor versión, es muy recomendable apostar por alguna mecha, algo que siempre funciona muy bien cuando de forma previa se tiene, por ejemplo, un cabello rubio con destellos. Aquí de nuevo se conseguirá mayor profundidad y dinamismo en el pelo y a veces el mantenimiento del color resulta más sencillo.

Una vez que se ha obtenido el acabado deseado, el cuidado en casa es fundamental, ya que se trata de un color que suele perder su intensidad de forma rápida únicamente con los lavados. Por ello, lo recomendable es emplear champús, mascarillas y acondicionadores indicadas para ello.

No obstante, teniendo en cuenta todos estos tips y sobre todo los consejos de los expertos, apostar por esta coloración de cara al otoño es un movimiento beauty maestro que abre las puertas a una nueva era.