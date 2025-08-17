Una dermatóloga confiesa cómo utiliza la crema Nivea para un contorno de ojos hidratado y sin arrugas

Sentirnos bien con nosotros mismos también forma parte de nuestra salud, por lo que, cuidar de nuestro físico se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria. No es de extrañar que cada vez recurramos más a tratamientos de todo tipo para retrasar al máximo los signos de envejecimiento.

Las "odiosas" patas de gallo destacan por ser de las primeras señales de envejecimiento que aparecen alrededor de los ojos, sobre todo en torno a la década de los 30 años. Aunque son una parte natural del proceso de envejecimiento, muchas personas buscan maneras de suavizarlas o minimizarlas.

La aparición de estas pequeñas arrugas que se forman en el contorno de los ojos se deben al movimiento repetido de los músculos faciales al sonreír, fruncir el ceño o entrecerrar los ojos.

A pesar de tratarse de gestos completamente naturales, con el paso de los años, la piel pierde su elasticidad debido a la disminución de colágeno y elastina, lo que facilita la aparición de líneas de expresión. Factores como la exposición al sol, la falta de hidratación y el estrés también aceleran este proceso.

Si eres de las además de hidratar su piel, que no quiere renunciar a que esté luminosa y radiante, este truco de belleza con crema Nivea que te proponemos va a ser la solución perfecta para ti. Sencillo, efectivo y muy económico, te acostumbrarás a llevar la mítica lata azul allá a donde vayas.

Adiós a las patas de gallo

La ciencia, la medicina y la cosmética han avanzado enormemente en los últimos años, lanzando al mercado potentes tratamientos que mejoran notablemente la salud de la piel. Los resultados son increíbles, pero en ocasiones son demasiado invasivos y caros.

Por el contrario, el truco con crema Nivea ofrece unos resultados más que evidentes y además a un precio muy económico y accesible a cualquier bolsillo. Tan solo tendrás que hacerte con la histórica lata azul de la marca (si es que no la tienes ya en casa) y un botecito de aceite de romero para potenciar su efectividad. Te contamos cómo preparar la solución paso a paso:

En un recipiente limpio, coloca dos cucharadas de crema Nivea .

. Agrega unas 20 gotas (aproximadamente) de aceite de romero .

. Si tienes en tu neceser, abre una cápsula de vitamina E , vertiéndola en la mezcla para elevar al máximo la fórmula casera.

, vertiéndola en la mezcla para elevar al máximo la fórmula casera. Remueve todo hasta que los ingredientes estén completamente integrados.

Te recomendamos que, a la hora de aplicarlo, lo hagas por la noche, antes de dormir, tras haber limpiado bien tu rostro y esté libre de productos de maquillaje u otro tipo de cosmética.

Aplica una capa de esta mezcla sobre las áreas donde aparecen las patas de gallo, como el contorno de los ojos, pero también sobre la frente y alrededor de la boca para suavizar las líneas de expresión. Para ello, realiza un suave masaje para que la crema se absorba mejor.

Se trata de un remedio que no requiere de enjuague a la mañana siguiente. Deja que la mezcla actúe mientras duermes y, al despertar, notarás tu piel increíblemente hidratada y luminosa, notando una tez mucho más rejuvenecida.

Beneficios de la Nivea para el contorno de ojos

Este sencillo truco de belleza a base de crema Nivea y aceite de romero no solo ayuda a reducir las patas de gallo, sino que también hidrata la piel profundamente, mejora la circulación sanguínea y favorece la producción de colágeno, lo cual es esencial para mantener la piel firme y elástica.

Con el uso constante, notarás cómo las arrugas se atenúan y tu rostro adquiere un aspecto más luminoso y rejuvenecido. Además, el aceite de romero tiene propiedades astringentes, lo que ayuda a tensar la piel, minimizando las líneas finas.

Crema Nivea . Este clásico hidratante es ideal para combatir las arrugas gracias a su contenido de ingredientes como la glicerina, el pantenol y la lanolina. Estos componentes mantienen la piel suave y flexible, creando una barrera que retiene la humedad y previene el envejecimiento prematuro. Además, su fórmula rica en vitamina E ayuda a regenerar la piel.

. Este clásico hidratante es ideal para combatir las arrugas gracias a su contenido de ingredientes como la glicerina, el pantenol y la lanolina. Estos componentes mantienen la piel suave y flexible, creando una barrera que retiene la humedad y previene el envejecimiento prematuro. Además, su fórmula rica en vitamina E ayuda a regenerar la piel. Aceite de romero . Conocido por sus propiedades antioxidantes, el aceite de romero es un gran aliado para combatir los signos del envejecimiento. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea, favorece la producción de colágeno y, además, tiene propiedades antiinflamatorias que contribuyen a disminuir la hinchazón, especialmente en el área de los ojos.

. Conocido por sus propiedades antioxidantes, el aceite de romero es un gran aliado para combatir los signos del envejecimiento. Ayuda a mejorar la circulación sanguínea, favorece la producción de colágeno y, además, tiene propiedades antiinflamatorias que contribuyen a disminuir la hinchazón, especialmente en el área de los ojos. Vitamina E. Este potente antioxidante protege la piel del daño causado por los radicales libres, al tiempo que promueve la regeneración celular, dando lugar a una piel más firme y rejuvenecida.

Cómo evitar las patas de gallo

Aunque no se puede evitar por completo la aparición de las patas de gallo, sí puedes reducir su aparición con algunos hábitos preventivos:

Protección solar . Los rayos UV son una de las principales causas del envejecimiento prematuro. Aplica protector solar todos los días, incluso en los días nublados.

. Los rayos UV son una de las principales causas del envejecimiento prematuro. Aplica protector solar todos los días, incluso en los días nublados. Hidratación constante . Mantén tu piel hidratada tanto por dentro (bebiendo suficiente agua) como por fuera (usando cremas hidratantes adecuadas).

. Mantén tu piel hidratada tanto por dentro (bebiendo suficiente agua) como por fuera (usando cremas hidratantes adecuadas). No fumar . Fumar acelera la aparición de arrugas, así que eliminar este hábito puede hacer una gran diferencia.

. Fumar acelera la aparición de arrugas, así que eliminar este hábito puede hacer una gran diferencia. Alimentación saludable. Una dieta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales favorece la salud de la piel y ayuda a mantenerla joven por más tiempo.

Este truco de belleza con la crema Nivea y el aceite de romero como grandes protagonistas es una excelente opción para reducir las patas de gallo de manera natural y económica.

Gracias a la hidratación profunda que ofrece la crema Nivea, las propiedades antioxidantes del aceite de romero y la regeneración celular promovida por la vitamina E, tu piel se verá más firme, luminosa y libre de arrugas. No olvides seguir una rutina diaria de cuidados y hábitos saludables, y notarás los resultados muy pronto.