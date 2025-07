Karol G (34 años), sin filtros, sobre cómo perdió 15 kilos: "Un día tengo 'six pack' y al otro estoy hinchada"

Karol G está viviendo uno de sus mejores momentos, no solo a nivel profesional. La cantante colombiana ha dado una vuelta a su imagen y, si antes estaba guapísima, en la actualidad está increíble.

La artista, que ha roto récords con su gira internacional y se ha consolidado como una de las artistas latinas más influyentes del mundo, ha sorprendido en los últimos meses con un espectacular cambio físico que ha dado mucho que hablar.

Ha perdido más de 15 kilos y luce una figura tonificada, fuerte y saludable. ¿Cirugía? Nada de eso. Su entrenadora personal, Yarishna Ayala, ha sido la encargada de desmentir los rumores y revelar el verdadero secreto: disciplina, alimentación consciente, entrenamiento diario y mucha constancia.

De 76 a 62 kilos: 'Me puse al día'

Carolina Giraldo, mundialmente conocida como Karol G o "La Bichota", ha confesado en varias entrevistas que hace años, durante la pandemia, llegó a pesar 76 kilos. "Estoy en 62 ya. Me puse al día", aseguró con total sinceridad en una charla para el programa Molusco TV.

La artista atribuyó ese aumento de peso a una condición médica que arrastra desde hace años y que reveló recientemente en su documental de Netflix Mañana fue muy bonito.

Se trata de un problema que afecta directamente a sus niveles de insulina y le provoca una inflamación irregular: "Hoy me levanto con el six pack, súper flaquita, y mañana con el estómago hinchado y no lo puedo controlar".

Este problema hormonal le ha obligado a llevar un tratamiento diario, pero también ha sido el impulso para tomarse muy en serio su salud y transformar por completo su estilo de vida.

Karol G decidió comprometerse con una rutina que combina cardio, fuerza, yoga y ensayos diarios de baile. Todo para estar no solo espectacular, sino en forma para afrontar los exigentes conciertos en estadios de su actual gira.

Ni cirugías ni milagros

Ante los comentarios en redes sobre una supuesta cirugía para lograr ese cuerpazo, su entrenadora ha querido dejar las cosas claras.

"Es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también a comprometernos con nosotras mismas. El cambio de Karol es fruto del esfuerzo diario", explicó Yarishna Ayala en sus redes sociales.

Y añadió con orgullo: "La veo trabajar cada día y me merece todo el respeto. Estos resultados vienen de la constancia y el enfoque". La entrenadora puertorriqueña ha compartido en diversas ocasiones algunos detalles del método que ha seguido la artista.

No se trata de entrenar sin descanso, sino de hacerlo con sentido: sesiones dobles que combinan fuerza y cardio (a veces incluso en ayunas), ensayos coreografiados que cuentan como trabajo aeróbico intenso, rutinas diarias de yoga y una alimentación muy cuidada.

Yoga, coreografías y entrenamientos de fuerza

Una de las claves del cambio físico de Karol G ha sido el yoga. Lo practica cada día sin excepción. Le ayuda a mantener la flexibilidad, relajar tensiones y centrarse en el presente. Según su entrenadora, es una herramienta que complementa el esfuerzo físico con un refuerzo mental, algo fundamental cuando estás constantemente en el foco mediático y bajo presión.

Además del yoga, los ensayos de baile para sus shows son una fuente de ejercicio cardiovascular muy potente. Karol G no deja nada al azar en sus conciertos, y eso implica horas de coreografías exigentes que tonifican el cuerpo y aumentan el gasto calórico.

Pero el elemento que ha marcado la diferencia es el entrenamiento de fuerza. A través de rutinas estructuradas en el gimnasio, Karol G ha logrado no solo adelgazar, sino redefinir su silueta y tonificar su musculatura. No busca un cuerpo delgado, sino fuerte, resistente y funcional. Y lo ha conseguido.

Nada de dietas milagro

Otro de los pilares fundamentales de su cambio físico ha sido la alimentación. Nada de dietas extremas ni productos milagro.

La artista ha apostado por una nutrición equilibrada rica en proteínas, grasas saludables, frutas y verduras. Ha eliminado los azúcares y ultraprocesados de su día a día y se ha centrado en alimentarse con comida real que la nutra y le dé energía para rendir.

Según su entorno, Karol G ha aprendido a escuchar a su cuerpo, adaptar su alimentación a sus necesidades hormonales y encontrar el equilibrio entre cuidarse y disfrutar de la comida. Un enfoque sostenible que la ha ayudado a mantener su peso y, sobre todo, su salud.

Una transformación desde dentro

Más allá del número en la báscula, lo que más impresiona de Karol G es el cambio en su actitud. Se la ve radiante, segura, empoderada y orgullosa del camino que ha recorrido. Su cambio físico es solo el reflejo de un trabajo profundo, coherente y constante con ella misma.

La cantante ha demostrado que no hay atajos cuando se trata de salud y bienestar. Su transformación es una inspiración para miles de mujeres que buscan sentirse mejor con su cuerpo sin caer en falsas promesas o comparaciones tóxicas.

Actualmente, donde las redes sociales están llenas de filtros, bisturís y expectativas irreales, Karol G se ha convertido en un ejemplo de cómo se puede transformar el cuerpo y la mente desde el amor propio y la disciplina.

Como dijo su entrenadora: "Ella es una mujer que respeta mucho a su público y su trabajo. Por eso decidió dar su mejor versión".