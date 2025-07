Encarna Moreno, peluquera, alerta del grave error que se comete con el pelo teñido: "El agua caliente lo destroza"

Para lucir un pelo espectacular, no solo basta con tener una coloración bonita o un corte ideal. Hay que cuidarlo y nutrirlo para que la salud capilar también se demuestre en su brillo y soltura.

Aunque pueda parecer un detalle menor, según la peluquera profesional Encarna Moreno, un gesto tan simple y muy común, puede arruinar por completo el trabajo realizado en la peluquería.

"En el primer lavado en casa, tras el tinte, no uses agua caliente, ya que el color del pelo podría desvanecerse”, explica la experta, que cuenta con más de 45 años de experiencia y numerosos galardones, como el premio a la Mejor Trayectoria Profesional en Peluquería del Salón Look 2025.

El agua caliente abre la cutícula del cabello, lo que facilita que los pigmentos del tinte se escapen, dejando el color apagado, menos uniforme y con menos duración. Por eso, la temperatura del agua es clave en los primeros lavados tras teñirse.

El cabello teñido hay que cuidarlo, pero ello no significa que tenga que ser complicado. Sí, requiere atención a los detalles para mantener el color radiante y duradero, pero este sencillo cambio que puede marcar una gran diferencia.

La regla de oro para un pelo teñido

La recomendación de Moreno es clara pero muy sencilla: espera entre 48 y 72 horas antes de lavarte el pelo tras la coloración. Este margen de tiempo permite que el pigmento se fije bien en la fibra capilar.

Y cuando llegue el momento de lavarlo, sigue estos consejos:

Usa agua tibia, nunca caliente.

Evita frotar con fuerza el cuero cabelludo.

Apuesta por un champú sin sulfatos, específico para cabello teñido.

Aplica una mascarilla nutritiva o matizadora, según tu tono.

Estos pequeños gestos pueden hacer que tu color dure más tiempo, se vea más brillante y tu melena se mantenga suave e hidratada.

El champú en un pelo teñido importa mucho

Otro error muy común es usar cualquier champú después del tinte. Tu melena teñida no necesita un producto cualquiera, sino uno específico para cabellos teñidos.

Este tipo de champús ayudan a cerrar la cutícula del cabello, además de eliminar los restos del tinte sin agredir el color y proteger la fibra capilar frente al daño.

Evita los productos con sulfatos agresivos, que son los principales responsables de que el color se "lave" más rápido.

El truco extra de Encarna Moreno para que el tinte dure más, además del cuidado con el agua y el champú, es espaciar los lavados lo máximo posible.

Cada vez que lavas tu cabello, el pigmento pierde intensidad, así que si puedes reducir la frecuencia a dos o tres veces por semana, tu color durará mucho más. Y si utilizas secador o plancha, no olvides aplicar un protector térmico para proteger tu melena del calor.

¿Cada cuánto tiempo es aconsejable teñirse el pelo?

Si te tiñes muy seguido el pelo, ten cuidado. Encarna advierte que hacerlo cada 15 días puede dañar el cabello seriamente. Lo ideal es esperar entre cuatro y seis semanas entre coloraciones, especialmente si usas tintes permanentes.

Si tienes muchas canas, en lugar de teñirte entero, opta por retoques de raíz o baños de color intermedios. Así proteges tu cabello y mantienes el color perfecto por más tiempo.

En los meses de verano, no abandones el tinte, tan solo adapta el color a la temporada. Opta por tonos más luminosos, utiliza productos con filtro UV y protege tu melena del cloro, el sol y el salitre con tratamientos hidratantes.

"El verano es el mejor momento para cuidar intensamente el cabello, no para abandonarlo", afirma la experta. Tan solo tienes que seguir estos consejos para tener un pelo saludable y bien cuidado que todos apreciaran.