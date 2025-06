Eugenia Silva (49 años): "Mi madre siempre me ha dicho que nunca me deje depilar las cejas, porque no crecen"

Eugenia Silva es uno de los grandes nombres en el universo de la moda en España. Con solo 16 años, la madrileña ganó el Elite Look of the Year, un primer puesto que compartió con Nieves Álvarez y que dio comienzo a su carrera artística.

Fue en esta edad, también, cuando la modelo aprendió a maquillarse. Sin embargo, algunos de los mejores trucos estéticos los heredó de su madre, María Eugenia Hernández Mancha.

Son estos mismos trucos los que ha confesado a Vogue. La española ha compartido su rutina de maquillaje y, también, algunos consejos de su madre como el no dejar que le depilaran las cejas.

El consejo de la madre de Eugenia Silva

Con solo 16 años, en el mundo de la moda, posiblemente hay muy pocas cosas en las que una puede tener decisión. Los expertos en maquillaje y peluquería hacen su trabajo, y, dependiendo de la ocasión, la marca e incluso, las tendencias, siguen unos parámetros u otros.

Una de estas tendencias que marcó una gran cantidad de pasarelas fueron las cejas finas. Para aquel entonces, Eugenia Silva ya trabajaba de modelo y aceptó ese cambio. "Si estás ahí con un maquillador profesional y te decía 'te depilamos las cejas', tú no decías nada".

Sin embargo, su madre fue muy firme en este aspecto: "Me decía, por favor, una cosa que te pido, que no te depilen las cejas porque no crecen".

María Eugenia Hernández Mancha, en parte, tenía razón. A pesar de que a su hija le crecieron, depilarse las cejas de forma excesiva o muy temprana puede tener consecuencias difíciles de revertir.

La modelo, en una imagen de redes sociales.

La razón principal es que el folículo piloso de las cejas es delicado: al ser arrancado repetidamente, puede atrofiarse y dejar de producir vello, especialmente si la depilación se realiza con frecuencia o el cambio es muy grande.

En algunos casos, como el de la modelo, el vello crece; sin embargo, en muchos otros los folículos se dañan de forma permanente.

Las cejas son una de las partes más importantes para conseguir un rostro más vivo y con mejor aspecto. Por eso, es fundamental cuidarlas desde edades tempranas.

En el caso de haber cometido este error, existen formas de hacer crecer las cejas de forma natural. Los aceites naturales, como el de ricino o de almendra, contienen ingredientes que fortalecen y estimulan el crecimiento del vello.

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los tratamientos más efectivos suelen ser técnicas más profesionales, como el microblading o laminado de cejas.