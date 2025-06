Karyn Ortiz, cosmetóloga: "Si te duermes sin desmaquillarte estás acelerando la aparición de arrugas en el rostro"

El envejecimiento es un proceso natural. A medida que avanzamos en edad, nuestro cuerpo experimenta una pérdida de elasticidad en la piel, la aparición de arrugas, la disminución de energía y la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas.

Este proceso ocurre en todas las personas del mundo, sin excepción; sin embargo, existen factores que pueden acelerar el mismo. La genética, la exposición al sol y la mala alimentación son factores clave, pero también influyen costumbres más concretas como un mal descanso o, incluso, no desmaquillarse antes de dormir.

Según la cosmetóloga Karyn Ortiz, "cuando nos dormimos maquilladas, impedimos la renovación celular, lo que acelera el proceso de envejecimiento y la aparición de arrugas en el rostro".

Por qué debemos desmaquillarnos antes de dormir

En los últimos años, la rutina de skincare nocturna ha cobrado una relevancia especial. La limpieza y la hidratación antes de dormir se han vuelto fundamentales para miles de personas.

Sin embargo, y especialmente en mujeres a partir de los 40, esta costumbre no siempre es habitual. De acuerdo con un estudio de The Daily Mail, alrededor del 30% de las mujeres no se desmaquillan antes de dormir.

Este hábito, a pesar de que resulte cómodo en el momento, es uno de los más perjudiciales para la salud de la piel, según explican los expertos.

"Mientras dormimos, nuestra piel pasa por un proceso de renovación, de regeneración. Si nosotros la tapamos con todo el maquillaje, no permitimos que todo esto suceda", indica la cosmetóloga Karyn Ortiz.

En esas horas de descanso es cuando nuestra piel trabaja para reparar los daños sufridos durante el día, combate los radicales libres, restaura su equilibrio y recupera su vitalidad.

Cuando no nos maquillamos, el maquillaje actúa como una barrera que impide que la piel respire adecuadamente. Tanto bases más densas como productos más ligeros obstruyen los poros si no se retiran.

Los poros tienen una función fundamental. Permiten la producción y liberación del sebo, una sustancia natural que protege e hidrata la piel.

"Si los poros están obstruidos, lo que vamos a provocar son puntos negros, brotes, irritaciones o que los poros se vean más", apunta Ortiz. Lo que provoca una pérdida de la apariencia suave y uniforme del rostro.

Además del bloqueo físico de los poros, el maquillaje impide la renovación celular. Todas esas células que deberían haberse eliminado con la limpieza, permanecen adheridas a la piel, lo que puede provocar una textura áspera, deshidratación visible y un tono apagado.

No solo eso, sino que con el tiempo, esta falta de oxigenación y limpieza profunda contribuye y acelera el envejecimiento prematuro "y la aparición de arrugas".

La piel se vuelve más opaca, pierde elasticidad y comienzan a notarse líneas finas y arrugas antes de lo esperado.

Este deterioro no solo es estético, sino que también puede provocar que nuestra piel pierda su capacidad de protección natural frente a factores externos como el sol o la contaminación.

Según la experta, es fundamental prestar atención al área de los ojos. "Las sombras o la máscara de pestañas debería retirarse, porque también existen glándulas que pueden ser obstruidas".

Si dormimos con todos estos productos aplicados, podemos dar lugar a orzuelos, infecciones o inflamaciones dolorosas. Además, los residuos de máscara endurecida pueden causar la caída de las pestañas o debilitarlas.

El acto de desmaquillarse no es solo una cuestión de estética que retira los productos previamente aplicados, sino que "estás quitando toda la suciedad que se acumula durante el día".