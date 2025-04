Jesús Serrano, maquillador: "Las sombras con brillo son superbonitas, sin embargo, son muy traicioneras"

A medida que envejecemos, nuestro rostro comienza a sufrir una serie de cambios debido a la pérdida de firmeza y elasticidad. Como consecuencia, no solo aparecen las temidas arrugas y líneas de expresión, sino que los tejidos y músculos empiezan a debilitarse, lo que provoca que zonas como los párpados, se vuelvan menos firmes y más propensos a caer.

Los párpados caídos, técnicamente conocidos como ptosis palpebral, son una condición en la que los párpados superiores comienzan a descender hacia abajo, cubriendo parcial o completamente la pupila. De forma general, esto no supone molestias o dolor; sin embargo, puede hacer que nuestra mirada parezca cansada, triste y envejecida.

En este punto, el maquillaje juega un papel fundamental. Con solo un producto podemos no solo realzar nuestra belleza natural, sino corregir ciertos rasgos que queremos equilibrar, como los párpados caídos. No obstante, a pesar de su poder, puede jugar en nuestra contra si no aplicamos las técnicas adecuadas o caemos en errores típicos, como es el caso de las sombras con brillo, apunta Jesús Serrano, maquillador y creador de contenido.

El error a la hora de maquillar párpados caídos

Aunque el maquillaje pueda parecer una técnica sencilla a simple vista, la realidad es que no siempre es fácil conseguir el efecto que queremos. Así como hacer el delineado perfecto o aprender donde colocar el colorete toma tiempo, es muy fácil caer en errores que, en vez de realzar nuestra belleza, pueden acentuar aún más aquello que queremos disimular.

Si nos centramos en los párpados caídos, según explica el maquillador Jesús Serrano, uno de los fallos más comunes es el uso excesivo de sombras con brillo. No hay duda de que las sombras satinadas, metálicas o con destellos aportan luminosidad y pueden hacer que el ojo parezca más grande. De hecho, bien aplicadas y en puntos estratégicos, pueden ser un gran aliado para resaltar la mirada.

"Las sombras con brillo son superbonitas, sin embargo, son muy traicioneras", indica Serrano. Si se utilizan en todo el párpado, el resultado puede ser completamente opuesto al deseado. En lugar de abrir la mirada y rejuvenecer el rostro, las sombras con brillo aplicadas en todo el ojo pueden resaltar aún más el párpado caído, haciendo que parezca más prominente y dando la sensación de una mirada más pesada o cansada.

Esto ocurre porque el brillo tiene la capacidad de reflejar la luz, lo que visualmente aporta volumen. Cuando aplicamos sombras luminosas en todo el párpado móvil, incluyendo la parte más caída, estamos destacando precisamente esa zona que queremos disimular.

Como consecuencia, el párpado parece aún más pronunciado y el ojo luce más encapotado, lo que puede endurecer la expresión en lugar de suavizarla y provocar un efecto completamente contrario al que deseamos. Con esto, el maquillador no quiere decir que dejemos de usar sombras con brillo, sino que las posicionemos en una zona concreta.

Según el experto, una de las mejores alternativas es optar por sombras en crema de acabado mate o ligeramente satinado en tonos neutros y terrosos. Estos productos, además de tener una textura fácil de difuminar, permiten esculpir la mirada sin añadir volumen innecesario en las zonas que queremos minimizar.

Aplicar una sombra mate en tonos medios en la cuenca del ojo ayuda a crear profundidad y a levantar ópticamente el párpado. En el caso de que queramos añadir brillo, debemos concentrarlo en los puntos estratégicos, como el lagrimal y el centro del párpado móvil, sin abarcar la totalidad del párpado caído.

De esta manera, se consigue iluminar la mirada sin potenciar el efecto de párpado encapotado. Una vez conseguido, podemos aplicar nuestra máscara de pestañas sin problema y si queremos hacer un delineado, lo ideal es probar técnicas hasta dar con aquella que más nos favorezca: lápiz en crema, eyeliner burdeos, delineado invertido...