Qué es el 'clipping': la técnica viral en España para conseguir rizos definidos y con volumen en el pelo durante todo el día

Por lo general, mantener una melena bonita es una tarea complicada. Sobre todo, cuando no depende de nosotros. El clima, alimentación errónea, sobre exposición solar u otros factores pueden incidir de manera directa en el daño y estética de nuestro cabello. Aquellas personas que tienen el pelo lacio se les hace cuesta arriba mantenerlo en perfecto estado; sin embargo, hay quienes lo tienen todavía más complicado.

Las personas con pelo rizado están cada vez más dispuestas a encontrar esa solución milagrosa que les permita conservar los rizos definidos durante horas y que no terminen aplastándose en la raíz. Una circunstancia bastante común por el peso del cabello. Tanto es el furor por encontrar la manera de conseguirlo, que están constantemente buscando trucos y técnicas para lograr que los tirabuzones se vean definidos, elásticos y bien apretados hasta las puntas.

Todos estos factores externos que hemos comentado anteriormente afecta a las personas con el pelo rizado, pero también, procedimientos aprendidos a lo largo del tiempo como el método de secado o los mismos productos empleados durante meses. Las técnicas virales para conseguir el resultado que tenemos en mente buscan renovar esta rutina desde el principio y añadir hábitos que, de normal, no realizábamos.

La espuma se convirtió en el producto más valorado de las mujeres con el cabello rizado al conseguir definir y pronunciar más que nunca los tirabuzones menos marcados. Además, también conseguía que se mantuviesen intactos durante las horas si no realizábamos ejercicios muy exhaustivos. A pesar de todos sus beneficios y ventajas, este cosmético no sirve de nada si no seguimos una técnica correcta.

Ya conocimos el plopping, y ahora, se ha hecho viral el clipping. Una técnica supersencilla que devuelve el volumen y la definición a los rizos del pelo en tan solo unos segundos. Se puede copiar desde casa, ya que lo único que necesitamos es el mítico difusor de cabello y unas pinzas del pelo.

Qué es el 'clipping' para definir los rizos

TikTok se ha convertido en los últimos años en una fuente de confianza para millones de personas, de donde poder conocer múltiples técnicas y tendencias que nos salvan la vida o nos la hacen mucho más fácil. El clipping es una de ellas. Un método viral que se ha hecho popular en redes durante los últimos meses que le devuelve la estética a nuestra melena.

Lo único que necesitamos son unas pinzas o clips para el pelo, con los que podremos sujetar los rizos en su lugar mientras los secamos con el difusor. Este método ayuda a que se formen mejor y se mantengan marcados y definidos por el máximo tiempo posible. Además de su sencillez, se coloca como un método muy económico, ya que el utensilio principal que necesitamos no supera el euro.

Como con cualquier técnica de peinado, lo primero que debemos hacer es preparar bien el cabello. Para conseguir una mejor definición con el clipping hay que lavar y acondicionar el pelo tal y como hacemos habitualmente. Sin embargo, no hay que secar la melena al completo, sino dejarlo parcialmente mojado porque será más moldeable.

Para conseguir un excelente clipping lo que debemos hacer es agarrar la pinza a lo largo de la longitud del rizo, a unos centímetros de la raíz. Los dejaremos durante unos minutos y el siguiente paso es aplicar el difusor sobre estos puntos para fijarlos. También podemos emplear el secador habitual si no contamos con la herramienta específica.

Es importante que las pinzas no estén demasiado apretadas y que sean de plástico o metal, puesto que pueden dañar el cabello. Si queremos que nuestros rizos permanezcan durante más tiempo, podemos aplicar un spray fijador una vez terminemos.

El clipping se ha convertido en la técnica favorita de las personas con rizos, pero también de las que tienen remolinos en la parte frontal, ya que el método ayuda a dominarlos y a mantenerlos en su sitio. El uso de pinzas ayuda a mantener el pelo en su lugar mientras se seca, lo que evita que los rizos se deformen o se encrespen.