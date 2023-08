La experta Carmen Navarro nos confiesa sus trucos para recuperar la piel tras las vacaciones

Las vacaciones han finalizado y ahora nos toca hacer balance y evaluar cómo han afectado a nuestra piel y al cabello, que son los que precisamente más sufren en verano. El sol, el viento, la arena, el cloro y la sal han causado estragos en la dermis y toca recuperarla.

[Carmen Navarro: "A mis 81 años sigo luchando por mantenerme bien todo el tiempo que viva"]

Desde magasIN le hemos pedido consejo a una de las mayores expertas en tratamientos estéticos y cuidados de la piel.

Carmen Navarro nos ha desvelado todas las claves para lograr un rostro y cuerpo impecables en nuestra vuelta del verano y nos explica cómo debemos modificar la rutina de cuidado facial y corporal.

Para empezar, le preguntamos a la experta sobre cómo alargar la vida de ese tono bronce que hemos adquirido durante nuestros días de asueto.

Carmen, ¿Qué debemos hacer para prolongar el bronceado?

Empecemos por emplear cosmética que alargue ese tono dorado el mayor tiempo posible. Hay lociones autobronceadoras que contienen potenciadores de melanina, además de péptidos y antioxidantes, capaces de mejorar el proceso de regeneración natural de la piel y que nos ayudan a intensificar el bronceado, ¿cómo? gracias a que prolongan la liberación natural de melanina en la piel y estimulan el dorado en tu piel como si estuvieras aún en la playa.

Pero sin dudarlo, nada más llegar a casa, agenda un tratamiento en cabina que te ayude a cuidar el mantenimiento de ese color dorado, tan preciado, y que tanto esfuerzo ha costado conseguir.

Seguimos creyendo en el falso mito de que exfoliar acaba con el moreno y nos saltamos el primer paso fundamental: exfoliar, limpiar en profundidad y de paso, descongestionar y reparar nuestra piel de los estragos provocados por el sol.

Nada mejor que trabajar las capas superficiales de la piel con tres fases clave: hidrodermoabrasión, cupping y cromoterapia.

De esta manera, conseguimos eliminar las impurezas y las células muertas, liberar el poro y reducir su apariencia. Nutrimos y equilibramos al favorecer la entrada de los ingredientes que activan el metabolismo cutáneo. Además descongestionamos al estimular la eliminación de los líquidos retenidos, liberando la piel de toxinas y desechos metabólicos indeseados.

Y protegemos con antioxidantes y nutrientes que restablecen la función de barrera. Es el caso de Deep2, el protocolo que permite una limpieza profunda de la piel, acompañada de un masaje cupping relajante que remodela, drena y descongestiona. La sesión tiene un precio de 185 euros.

La experta en estética en uno de sus centros en Madrid.

¿Cuáles son los consejos de Carmen Navarro para recuperar la piel del rostro tras unas vacaciones en la playa?

Los beneficios del verano son indudables para desestresar y volver con las pilas cargadas, pero tampoco debemos olvidarnos de los agentes externos que dañan el estado de nuestra piel.

Empezamos por la sal marina. Aunque por su alto contenido en minerales te ayuda a eliminar las células muertas, absorbe las toxinas e impurezas, y suaviza dándole un aspecto vital inmediato, también puede producir irritación en la piel, sequedad y deshidratación.

Por eso no olvides emplear una crema hidratante para recuperar y mantener el agua que necesita. De hecho, es también clave para prolongar el bronceado en el tiempo. Además el sol provoca una deshidratación profunda, la piel se escama con facilidad y sólo recupera su aspecto saludable si recupera el nivel de agua óptimo.

El exceso de cloro en piscinas es otra de las agresiones que obligan a reparar y resetear posteriormente nuestra piel. Produce irritación tanto en la piel como en los ojos, pero también puede provocar erupciones cutáneas y un deterioro y sequedad extrema. Contiene una sustancia, el hipoclorito de sodio, que puede llegar a provocar en la piel reacciones químicas, algo que se traduce en alteraciones, molestias e incluso en manchas.

Por eso, es fundamental aportarle activos como el aloe vera, que, además de evitar la sensación de piel seca, tiene un poder calmante de impacto gracias a sus cualidades antiinflamatorias.

Además, es de sobra conocido que si desaparece la luminosidad cualquier esfuerzo por parecer fresca, joven y guapa, habrá sido en vano. No podemos volver a la oficina con aspecto cansado. Y no nos vale la excusa de que no tenemos tiempo para pasar por el centro de belleza porque contamos, precisamente con Procyon, el protocolo que, en tan solo 15 minutos, consigue destellos en tu piel con resultados incomparables a la velocidad de la luz.

Y visibles desde la primera sesión. Consiste en aplicar pulsos de luz que hacen diana consiguiendo transformarlos en calor terapéutico. Es un tratamiento no invasivo, indoloro y sin efectos secundarios, ideal para tratar la piel envejecida por los efectos solares. El remate final para llegar pisando fuerte.

¿Y cómo revertimos los estragos del cloro y del agua del mar en el cabello?

Aunque el cabello en general sufre los estragos del verano, es el pelo largo, y especialmente si está teñido, el que se lleva la peor parte. El cloro, el sudor, el sol, incluso el agua marina, pueden llegar a deteriorar la salud capilar provocando incluso roturas y caída. Los rayos solares son capaces de romper los pigmentos y dañar su fortaleza, el sudor debilita la densidad capilar y la sal del mar reseca y deja una sensación de aspereza contra la que tendremos que luchar. ¿Cómo podemos evitarlo?

Lo ideal habría sido protegerlo durante el verano con protectores solares capilares que eviten la deshidratación y los cambios de color. Pero si no lo hemos hecho, todavía estamos a tiempo de recuperar la salud del cabello.

En primer lugar, aplica un champú específico para proteger el cuero cabelludo. Mejor si te lavas el pelo con agua fría para mejorar la circulación y aportar un extra de brillo. Si también quieres evitar el encrespamiento, la falta de brillo y la sequedad, existen acondicionadores que no necesitan aclarado y son ideales para domar el pelo más rebelde. También hay cremas de aplicación en seco o mojado que doman el cabello fino y encrespado. Y tratamientos que contienen trigo de soja, seda y glicolina proteínas que nutren especialmente los cabellos dañados por otros tratamientos químicos. Por supuesto, evita los champús sin sulfatos si quieres mantener tus mechas impolutas.

¿Algún truco en la dieta?

No descuides la importancia de la dieta. Los alimentos que ingerimos afectan directamente en la salud capilar. Para asegurarnos de preservarla debemos comenzar por la hidratación. Hay que beber agua para prevenir su caída y su ruptura. Incorpora semillas en tu menú. Contienen alto contenido en minerales, vitaminas A y B y biotina, esencial par prevenir la caída. Girasol, calabaza, lino y sésamo son una selección magnífica. También necesitas alimentos que contengan vitamina A y otros carotenos que puedes encontrar en naranjas, calabaza, melocotón o mango. Y un último consejo: mejor si reduces el consumo de cafeína porque deshidrata y estresa, algo que puede afectar a tu cabello.

¿Qué propones para volver a estar en forma?

Comienza por un peeling que sana y resetea. El primer paso fundamental es exfoliar de manera integral todo el cuerpo y regalar un baño de hidratación que repare los estragos sufridos y consiga un reseteado perfecto. Lo ideal es un scrub corporal de acción mecánica que favorece la regeneración celular y permeabiliza la piel. El resultado es una piel suave y libre de impurezas que favorece la eliminación de las células muertas. Provocamos una acción triple: dérmica, vascular y muscular, con lo que conseguimos mejorar el estado de la piel, regenerar y remodelar de manera paralela.

¿Algún consejo más?

Para combatir la grasa localizada inevitable tras los excesos del verano, hierve jengibre y añade después el zumo de un limón y una cucharadita de miel. Conseguirás un buen quema grasas. El té verde ademas de aumentar tu gasto metabólico te ayuda a quemar grasa. Es un gesto muy sencillo y fácil de incorporar a tu día.

Como solución cosmética utiliza un aceite drenante que promueva la eliminación de líquidos. Además, de manera paralela, reduce los depósitos de grasa acumulados y al tener efecto anti-almacenamiento impide que vuelvan a engordar.

Como tratamiento en cabina te aconsejaría un combinado LPG y Adipologie será perfecto para comenzar reproduciendo con gran fidelidad el masaje manual de un fisioterapeuta que drena, reafirma y remodela, y completándolo con la tecnología de ultrasonidos de baja intensidad y baja frecuencia dirigidos a redefinir la silueta de manera impactante.

Conseguimos reducir y remodelar, además de eliminar celulitis. Aportamos firmeza desde el interior compactando el tejido y definiendo de manera eficaz. De esta manera se trabaja esa grasa localizada y se consigue compactar el tejido definiendo de manera eficaz la silueta.

¿Y en casa?

Una vez en casa, aplica lociones reafirmantes para combatir los excesos. Durante el verano, por la relajación en las comidas y por la vida más sedentaria y tranquila, acumulamos líquidos. Por eso necesitamos estimular el metabolismo basal y aumentar el drenaje. Mejor si las aplicas por la noche, después de una ducha relajante, y comienzas por los tobillos realizando movimientos ascendentes; si tienes problemas de celulitis, sustitúyela por un anticelulítico con acción fría.

Utiliza también, al menos una vez a la semana, una mascarilla que contenga ácido hialurónico y hamamelis. Además de reparar, calma y te aporta sensación de confort. Mejor si la aplicas en frío. También hidratan y aportan luminosidad las que contienen células madres vegetales ya que nos ayudan a sintetizar mejor el colágeno.

A quienes les hayan salido manchas en el rostro, ¿qué les aconsejas?

En primer lugar, un diagnóstico certero para comprobar el tipo y estado de manchas de las que estamos hablando. Lo primero que debemos saber es que las manchas, ni son todas iguales, ni tienen el mismo origen, ni el mismo color. Exceptuando las que se originan por los desequilibrios hormonales, las manchas tienen su peor enemigo en los rayos solares. Activan la producción sin control de melanina en todas las zonas expuestas al sol.

Una vez que hacen su aparición, además de realizar un diagnóstico certero contamos con tratamientos específicos para combatirlas. Desde cosméticos antimanchas, que no logran erradicarlas pero sí son un buen gesto preventivo y ayudan a disminuir su tono; hasta el láser, que consigue prácticamente hacerlas desaparecer; incluso tratamientos estéticos como Melan-Tranx.

Se trata de un método despigmentante capaz de trabajar a diferentes niveles con grandes resultados en manchas y que regula el proceso de pigmentación. En este caso lo que conseguimos es reducir la vascularización que muchas veces acompaña a los melasmas y a otras hiperpigmentaciones, trabajar sobre el proceso inflamatorio que surge después de algunas lesiones cutáneas como las cicatrices o el acné y regular de manera muy efectiva el proceso de pigmentación.

No olvidemos, además que tendremos que continuar en casa con una rutina guiada por expertos. Y que debemos se pacientes y muy cuidados con la prevención a lo largo de todo el año. No salgas nunca sin tu factor de protección.

¿Cuáles serían los cuidados básicos en casa, ya sea de día o de noche?

Después de limpiar la piel y liberarla de toxinas y células muertas, aplica un producto regenerador que, además de prolongar el bronceado, hidrate y aporte confort, calmando la sensación de tirantez que se produce tras la exposición solar. Si además aplicas una mascarilla hidratante con efecto frío, y la dejas actuar durante 20 minutos, sentirás tu piel más elástica, revitalizada y luminosa.

Tampoco olvides que para combatir el proceso de envejecimiento que provocan las radiaciones solares necesitamos recurrir a los antioxidantes. Neutralizan los radicales libres, unifican tono y aportan vitalidad.

Por la mañana te recomiendo la vitamina C. Es un magnífico activo antiedad que nos ayuda a combatir el deterioro que el sol ha causado en nuestra piel en forma de manchas y arrugas. También es aconsejable aplicar ácido ferúlico para proteger la capa dérmica. Gracias a su acción regeneradora, mejora la síntesis de colágeno y elastina, necesarios para conservar su elasticidad.

Por la noche, un suero con resveratrol reforzará las defensas naturales y reducirá los signos de envejecimiento acentuados por el sol.

¿Aconsejarías utilizar productos con ácido hialurónico?

Por supuesto, la hidratación es siempre clave, pero después del verano se convierte en un imprescindible. Por eso recomiendo no solo el uso de ácido hialurónico sino también su combinación con AHA como el ácido glicólico o el salicílico cuando ya no vayas a exponerte al sol.

El ácido hialurónico atrae la humedad y mantiene la hidratación que nuestra piel necesita. El verano provoca una pérdida de la capa lipídica que forma parte de la barrera cutánea y la sensación de tirantez y sequedad se multiplica. Necesitamos hidratarla al máximo y por eso, la ayuda del ácido hialurónico se convierte en imprescindible.

Por otra parte, los alfahidroxiácidos se encargan de mantener la piel limpia. También liberada. Y nos ayudan a que el ácido hialurónico pueda realizar su función humectante a la perfección. Pero insistimos, recuerda que los ácidos como el ácido glicólico y otros alfahidroxiácidos, como el cítrico o el mandélico, no son fotosensibilizantes, pero dejan expuesta la piel al sol por la renovación celular que producen. Por eso debemos suspender el tratamiento durante las semanas en las que vayamos a estar expuestos al sol y retomarlo a la vuelta.

Sigue los temas que te interesan