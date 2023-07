¿Por qué tengo acné en verano? ¿Puedo prevenirlo? La respuesta experta

El aspecto de nuestra piel depende de numerosos factores. De su tipo (seca, mixta, grasa...) a factores ambientales como la contaminación... su apariencia puede cambiar. El momento del año es uno de ellos: "ahora mismo en verano las altas temperaturas y la humedad alteran el estado natural de la piel, causando alteraciones que pueden transformarse en acné, textura e incluso irritación del rostro", explican los expertos de Inhouse.

¿Pero existe una correlación real entre los brotes y la temporada estival? Cristina Campoy, Directora Técnica de BELCLINIC, nos da las pautas para entenderlo.

¿Qué es exactamente el acné? ¿A qué se debe?

El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se obstruyen. Si bien es más común entre adolescentes, afecta también a personas en la edad adulta por diversos motivos. Suele aparecer en la cara, frente, pecho, parte superior de la espalda y los hombros. Una piel de tendencia acneica tiene diversas manifestaciones, siendo entre las principales:

Piel con relieve irregular, es decir sin una textura lisa

Poros dilatados, que si bien pueden aparecer en todo tipo de pieles, es prioritario en casi todas las pieles grasas con tendencia acneica

Brillos localizados, un aspecto permanentemente oleoso y brillante, sobre todo en la arista central del rostro, frente, nariz o barbilla, comúnmente llamada la “zona T”

Poros obstruidos, estos comedones conocidos como los “puntos negros”, obtienen su característico color no por la suciedad, sino a la acumulación de melanina

Rojeces, que es el reflejo de la inflamación de la piel

Imperfecciones o granitos, a causa de la acumulación de sebo

¿Es cierto que el verano propicia los brotes?

De acuerdo con nuestra experiencia en el sector, desde BELCLINIC concluimos que algunos de los motivos pueden ser:

Malos hábitos: abusar de sustancias como el alcohol, la cafeína y el tabaco son motivos por los cuales tu piel puede estar padeciendo acné adulto.

Utilizas productos que no van de acuerdo con tu tipo de piel: en muchas ocasiones nos aplicamos cremas solares que ya sea por su textura o composición, pueden ser contraproducentes a nuestra tipología de piel. Esto puede causar algún efecto rebote de acné.

El estrés y la ansiedad: tu piel es un fiel reflejo de tu estado de ánimo. El ritmo de vida tan acelerado que nos obliga a llevar esta sociedad afecta directamente a la salud y belleza de tu piel. El estrés aumenta los niveles de cortisol, una hormona que favorece la aparición del acné.

Mala higiene: tu piel necesita respirar todos los días, especialmente en verano donde estamos expuestos a diversos ambientes y temperaturas. Es importante que nos lavemos la cara tanto por la mañana como por la noche para evitar que los poros se obstruyan. Si te maquillas nunca debes acostarte con el rostro lleno de maquillaje.

Alteraciones hormonales: las personas en edad adulta también pueden padecer de alteraciones hormonales que los lleven a padecer acné. En los hombres suele ser por un exceso de andrógenos, mientras que en las mujeres se produce por desequilibrios producidos por el embarazo, la menopausia, etc.

¿Cómo elegir la rutina de cuidado ideal para una piel con tendencia acneica? ¿En verano debe cambiar?

Seguir una rutina de limpieza para nuestro rostro es indispensable para controlar granitos y conseguir una piel libre de imperfecciones. Una limpieza diaria, antes de dormir, con una loción equilibrante de pH igual al de la piel sana (pH 5,5); además de un peeling como mínimo, una vez por semana.

Siempre se debe tener la piel limpia e higiénica utilizando productos de calidad como el DEEP CLEANSER GEL de BELCLINIC que lo podemos utilizar varias veces al día. La limpieza es fundamental tanto por la mañana como por la noche antes de acostarnos. Nuestra piel también debe estar hidratada con productos de calidad para mantener el equilibrio “hidrolipídico” de nuestra piel y regular la excesiva producción de sebo.

Durante el día después de la limpieza debe ponerse un fotoprotector no comedogénico de calidad. Si no tienes mucho tiempo durante las noches, cuando estés más relajada puedes aplicarte dos veces a la semana una mascarilla de arcillas, que absorbe la suciedad profunda de los poros de la piel. Y si tu obsesión es eliminar los puntos negros, la arcilla purificada es tu mejor aliada ya que te ayudará a desobstruir los poros.

Y recuerda, todas las pieles necesitan hidratación todos los días. Para ello, puedes usar productos de textura ligera y rápida absorción como nuestro OPTIMA SERUM. El daño que puede causar en nuestro cuerpo, tanto las radiaciones solares como las artificiales, pueden ser muy importantes. En el caso del acné necesitaremos un protector solar de textura sedosa, con una alta protección solar SPF 50 para protegernos de las manchas y cicatrices que puede dejarnos el acné. Es vital usar una crema solar no comedogénica que incorpore ingredientes activos como el zinc o la niacinamida.

Tengo la piel normal y me salen episodios de acné en verano: ¿por qué sucede esto y cómo prevenirlo?

Durante el verano, el exceso de calor aumenta la sudoración; esto hace que las glándulas sebáceas produzcan una mayor cantidad de sebo. El acné leve, puede mejorar en esta época del año, pero si no nos cuidamos bien, puede empeorar. Es aquí donde la piel se deshidrata más rápidamente y se altera el equilibrio “hidrolipídico” de nuestra piel, fomentando un aumento de la producción del sebo que puede acabar provocando el acné.

Otro de los motivos - que en muchas ocasiones pasamos por alto- es que utilizamos solares no adecuados a nuestro tipo de piel. Deberíamos usar productos solares de calidad no comedogénicos (que no obstruyan el poro) y contengan sustancias como el Zinc que es astringente y depurativo (depura y cierra los poros para que no entre suciedad que provoque problemas).

Además de no tocar los granitos ¿qué debemos evitar ante un brote?

Como todos sabemos, aparte de tener mucha constancia y paciencia, no debemos tocar, rascar, exprimir, ya sea los puntos negros, granitos, pústulas, etc., con el fin de evitar infecciones que puedan agravar el acné, llegando a ser en muchos casos muy severo. Para ello, debemos concienciarnos de la gravedad del problema que podemos llegar a crear.

Es necesario reducir la ansiedad y el estrés. Una técnica “mental” que también va bien es pensar que, por cada grano, que me rasco me saldrán dos o tres. Cada persona debe conocerse y aprender que le puede ayudar mejor. Debe tratarse con suavidad, ya que son pieles sensibles e irritables, y si encima nos manipulamos estos granitos, será una cicatriz segura.

¿Qué productos o ingredientes son recomendables?

Primero que nada, es vital elegir una crema solar de textura sedosa y rápida absorción con una alta protección solar SPF 50, que contengan unos ingredientes activos inmejorables. Como es el producto que más usaremos durante el verano, tenemos que ser conscientes de tener uno que se acomode a nuestras necesidades.

Por ejemplo, desde BELCLINIC tenemos protectores solares de calidad no comedogénicos, que aportan ingredientes activos como el óxido de Zinc y la Niacinamida, que nos ayudarán a prevenir la aparición de acné. También, debemos asegurar la hidratación de nuestra piel con productos de textura ligera y de rápida absorción.

¿Cuándo debemos acudir al dermatólogo?

El acné es un problema que puede afectar también al estado de ánimo y la imagen que tenemos de nosotros mismos, por eso se recomienda que si en algún momento empeora, acudas al dermatólogo. Como profesionales, valorarán qué tratamiento se ajusta más al estado de tu piel.

