Ariadne Artiles: "No nos incomoda el feminismo, sino darnos cuenta de que somos machistas"

“La cabeza es un músculo más del cuerpo y también enferma”, me explica la modelo canaria, Ariadne Artiles, que además de una melena impresionante, luce muy buenos pensamientos sobre bienestar físico y emocional. Su experiencia la comparte con consejos para que las mujeres nos liberemos de tabúes y machismo con su proyecto La Vida Madre y su nuevo libro Pura Vida Madre (Espasa, 2022).

[Ariadne Artiles da a luz a sus gemelas: "No ha sido fácil ni lo está siendo en este momento"]

¿Por qué crees que sigue siendo tabú ir al psicólogo?

Voy a terapia desde que tengo uso de razón. Mis padres se separaron cuando yo tenía nueve años y siempre tuve esa necesidad: cuando los padres se separan, llevar a los niños es lo recomendable. Y de mayor quise ser psicóloga antes que modelo, pues confío en la psicología como herramienta para gestionar nuestros retos nuevos y diarios.

La mayoría de las veces no identificamos que tenemos un problema, ni somos conscientes de lo que nos ocurre… Pero todos tenemos problemas en algún momento de nuestra vida y para afrontarlos recomiendo ir a terapia y a un buen psicólogo. En esto, como en lo demás, no todo el mundo vale.

La clave de elegir psicólogo o terapia está en conectar y empatizar. Es como con un profesor de yoga: si no das con el tuyo, tienes que seguir buscando. Quizás pienses que no te hace falta o que te encuentras fenomenal, pues creemos que podemos solucionarlo nosotros solos mientras respiramos con ansiedad.

Ir a terapia es un descubrimiento del individuo y te da muchas herramientas para solventar problemas, sobre todo en cuanto a lazos familiares y amigos. Yo tengo a mi psicólogo, súper Paco, al que quiero mucho y que me ha ayudado en gran medida a conocerme a mí misma y que es una parte fundamental de mi vida.

Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo opina de nosotros: 'Eres guapa, eres fea, eres simpática, antipática…' Todos estos estímulos pueden hacer que algunas veces dudemos de nosotras, y construyamos una mala autoestima. Te preguntas: '¿Seré tan empática como ellos me creen, o seré como aquel que dice que no lo soy?'

Algo que pasa mucho en las familias, donde toda la vida nos han etiquetado: 'Ay, ¡qué pesada es esta niña!'; o: '¡Qué rápida es esta, y qué lenta es esta otra!' Estas comparaciones y etiquetas son malísimas porque te ponen unas creencias limitantes y a lo mejor tú no tienes nada que ver con eso.

La modelo Ariadne Artiles entrevistada por la periodista Ana de Santos Gilsanz.

Aunque no te hicieras psicóloga, de alguna manera aportas psicología con cada una de tus publicaciones y hablas claro sobre el machismo.

Vivimos en una sociedad machista y es tan machista que hasta nos cuesta darnos cuenta de que estamos siendo machista. No nos incomoda el feminismo, sino darnos cuenta de que al final somos machistas. Yo no caigo tanto en comentarios, pero en ocasiones me descubro a mí misma con pensamientos machistas normalizados.

A mi madre muchas veces le digo: “Esto que me has inculcado como normal, lo que no es, mamá”. Y eso que mi madre es supermoderna, pero yo soy más joven, más guerrera y más abierta por el momento en el que vivimos.

¿Algún ejemplo para compartir?

No, que me mata… (risas).

El tema de maternidad también necesita mucha psicología y tu la das con tu cuenta de La Vida madre, de la que mucha gente no sabe que eres la autora que está detrás.

Lo empecé con mi prima que, aunque es canaria, también es medio americana y, cuando estaba ella viviendo en Utah y yo embarazada, me llamó para proponerme crear un espacio donde poder dar información sobre la maternidad, reírnos y compartirla. Aquí en España no había nada así… Es un espacio que ha ido creciendo y que a las dos nos apasiona, porque estamos en contacto con muchas mujeres y de alguna manera somos una tribu.

Ariadne Artiles nueva imagen de la gama Hop de Montibello.

En tu libro Pura vida madre cuentas toda tu experiencia con la maternidad. ¿Cuál ha sido el momento más difícil y que nadie te había contado?

Esto pasa como con el machismo, se han omitido ciertas cosas por el hecho de que la mujer tiene que ser la mejor madre, todo ideal, su esposo, el mejor… Y las mujeres, antes que madres, somos mujeres. Lo más difícil está siendo mi momento actual de lidiar con dos niñas gemelas de dos años y una niña de cinco que me reclama mucho y que echa de menos estar con su madre a solas.

A veces me dice que quiero más a las peques y le explico que es que tienen más necesidad y son dependientes, pero que aún no me ha dado tiempo a quererlas tanto como a ella. Creo que el amor a los hijos es progresivo: daría la vida por las tres, pero tengo una relación muy diferente con Ari.

Ariadne Artiles en un momento de la entrevista con la periodista.

A nivel físico, ¿la maternidad cambia la vida de una modelo?

Es muy difícil, porque la maternidad y sobre todo el postparto, te deja hecha polvo, pero se puede… Es muy importante la nutrición: somos lo que comemos y somos la gasolina que nos echamos por dentro y por fuera. En el caso de mi melena, por ejemplo, que tras el postparto se cae mucho, he descubierto una mousse de Hop de Montibello que me da la hidratación sin dejarme el pelo apelmazado.

Para el cuerpo, ahora me hidrato mucho más que antes: siempre había tenido una piel muy sedosa y, aunque no tengo estrías, he tenido que embadurnarme la barriga lo que he podido y más. Todo cambia y está bien que sea así.

Sigue los temas que te interesan