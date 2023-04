La reina Letizia, criticada por sus canas: por qué las mujeres siguen siendo juzgadas por su aspecto

Cuando aparece la primera cana, la actitud de hombres y mujeres ante la situación es muy distinta. Para ellos no es ningún problema, al revés, les suele aportar un plus si hablamos de belleza y enseguida pasan a ser considerados como hombres maduros y sexis.

No pasa lo mismo con ellas, ya que el pelo blanco en las mujeres no es visto como algo favorecedor, todo lo contrario, enseguida es tildado como un signo de envejecimiento o dejadez, por lo que es habitual que comiencen a teñirse a edades muy tempranas. Si bien es cierto que desde hace unos años se ha convertido en tendencia entre las famosas lucir el cabello blanco y natural, muchas de ellas siguen siendo juzgadas cuando aparecen sin teñir en algún evento.

La última en sufrir este tipo de críticas, ha sido la reina Letizia, y por parte del medio británico Daily Mail. La periodista escribía una columna en la que, daba su opinión sobre el cabello de la reina, asegurando que, lucir canas era un síntoma de “haberse rendido”.

Sin embargo, no menciona nada sobre el pelo gris de Felipe VI. Es más, si comparas con otras publicaciones del medio británico sobre el cabello blanco de los hombres, solo se ven buenas palabras acerca del “nuevo” look. Una vez más, las mujeres sufren las críticas de los medios por su aspecto físico, mientras que los hombres se libran.

Por si fuera poco, parece que cumplir años y el aspecto físico de las mujeres también influye en el ámbito laboral. En septiembre del año pasado, la presentadora de televisión canadiense Lisa LaFlamme, de 58 años, era despedida después de 35 años trabajando en uno de los programas de actualidad de mayor audiencia de la televisión canadiense. ¿El motivo? Haberse dejado canas. Parece mentira que estos episodios sigan teniendo lugar hoy, pero lamentablemente ocurren.

También tuvo que hablar sobre esto Sarah Jessica Parker, que en el reboot de Sexo en Nueva York, And Just Like That, aparece luciendo su melena al natural sin esconder las canas. Como no, recibió un aluvión de críticas, a las cuales no dudo en denominar de sexistas, explicando que a su compañero de reparto, Chris North, nadie le había criticado por tener el pelo blanco.

Además, comentó la presión que tienen las mujeres sobre su aspecto físico cuando cumplen años. “No tengo miedo a envejecer”, explicaba en una entrevista concedida a Instyle. “No tengo ansiedad al respecto. Y no es que sea mejor que los que la tienen, porque creo que la ansiedad es legítima y está bien ubicada, dado que hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento”.

Falta de referentes

Como bien explicaba la actriz, las mujeres suelen tener más miedo al cambio de su aspecto físico con el paso de los años que los hombres. Uno de los motivos es la falta de referentes. Afortunadamente, cada vez hay más famosas que deciden apostar por un pelo natural y lucen sus canas orgullosas. Pero esto pasa desde hace poco, mientras que ellos llevan mucha ventaja con esto.

Se puede ver en actores como George Clooney, Richard Gere, Hugh Grant o Pierce Brosnan, que se han vuelto auténticos sex-symbols con los años. Incluso han conseguido los papeles más importantes de su carrera cuando su pelo y su barba se han vuelto blanca. Por el contrario, si nos vamos a las mujeres, el número de actrices que deciden abrazar su cabellera blanca es menor.

En 2014 Diane Keaton debutó con el pelo gris en los Globos de Oro, Helen Mirren dejó de teñirse en 2016 y Jamie Lee Curtis en 2017. Las fechas son mucho más recientes, y sigue siendo una sorpresa cuando una mujer aparece con su pelo natural. Si una actriz aparece en la alfombra roja con el pelo blanco, el titular, casi seguro, estará centrado en eso. Mientras que si es un actor quien lo hace, ni siquiera se comentaría.

¿Qué es la violencia estética?

Una vez más vemos como la violencia estética se ciñe sobre las mujeres, obligándolas a responder a ciertos patrones para permanecer siempre perfectas y jóvenes, unos patrones que son imposibles de alcanzar y que no se les piden a los hombres. La violencia estética es una presión social impuesta especialmente sobre las mujeres, para adaptarse a los cánones estéticos.

Desde niñas aprenden que el aspecto físico es muy importante y es fundamental a la hora de triunfar. Esta presión se asume como autoexigencia y puede tener graves efectos físicos y psicológicos.

Esta violencia es aún peor cuando las mujeres cumplen años, ya que los estereotipos de belleza que propone la sociedad son gerontofóbicos, habiendo un rechazo absoluto de la idea de vejez. Se busca una mujer siempre joven, sin defectos, arrugas o manchas en la piel. Esto provoca que las mujeres acaben obsesionadas por mantenerse siempre jóvenes, algo que, evidentemente, es imposible.

Este tipo de violencia ha existido siempre en nuestra sociedad, pero actualmente, con la aparición de las redes sociales, se ha hecho mucho más visible.

Afortunadamente, existen mujeres como Ángela Molina o la reina Letizia, que se muestran seguras de sí mismas y no tienen problemas en aparecer en actos públicos con su melena natural, actuando así como referentes para el resto de mujeres y facilitando que cada vez sean más las que no tengan miedo de mostrarse tal y como son.

