4 de 10

Sally Field es reconocida por su maquillaje durante los Oscar de 1984, que ponía especial enfásis en sus mejillas, de tono rosa anaranjado, y su sombra de ojos azul violáceo. El brillo de labios también ayudó a realzar su sonrisa.

Además, el maquillaje se complementaba a la perfección con sus pendientes y collar de color perla, que contrataban con la sencilleza de su vestido negro bandeau.

Sin embargo, no fue solo el look lo que le dió protagonismo en estoa premios, sino también su emotivo discurso tras ganar la estatuilla, en el que sollozaba por las críticas que había recibido en la industria. “He querido más que nada tener vuestro respeto. La primera vez no lo sentí, pero esta vez lo siento”, anunció desde el atril.