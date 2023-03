4 de 10

La actriz deslumbró en la edición 2013 con un recogido bajo, iluminado por mechas avellana que despertaron su melena castaña.

El moño bajo es un clásico de los looks de oficina por sus numerosas ventajas: despeja el rostro para que el pelo no moleste, no es tirante en la zona de la raíz y proporciona un aspecto arreglado sin tener que pasarnos mil horas peinándonos.

"Podemos darle un giro a este peinado para volverlo más actual y juvenil, con la ayuda únicamente de dos gomas de pelo. Es un look muy fácil de trabajar, duradero y, además, muy favorecedor, ya que despeja el rostro y resalta los rasgos", explica la experta en tendencias Mónica Duque. "Lo combinaría con un maquillaje nude para el día y, si queremos transformarlo en un look afterwork, intensificaría la zona de los ojos con un smokey eyes o con un delineador de un color vibrante", sugiere.