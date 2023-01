¿Será la raíz de galanga el nuevo top anticaspa desde que se prohibió el pitrionato de zinc?

La causa principal de la caspa es un género de hongos denominado Malassezia y, más concretamente, a un hongo llamado Pityrosporum ovale. Estos viven de forma natural en el folículo capilar, pero cuando el cabello es demasiado graso, los hongos aumentan en número y densidad.

Por este motivo, la renovación celular se acelera causando la inflamación en la piel, una inflamación que después desemboca en la descamación del cuero cabelludo y da lugar a esas pequeñas escamas amarillentas o blancas que provocan un molesto picor en el cuero cabelludo.

Además, las personas que sufren de dermatitis seborreica o seborrea tienen más probabilidades de experimentar problemas de caspa. De hecho, esta se considera una forma leve de dermatitis.

Por otro lado, factores como el estrés, la exposición al frío y algunos productos para el cabello pueden empeorar la caspa. Otras causas son la piel seca, piel irritada, piel grasosa, la sensibilidad a productos para el cuidado de cabello, afecciones de la piel como eccemas y psoriasis, y no lavarse el pelo lo suficiente entre otras.

Por todo esto, es muy importante escoger correctamente los productos capilares a utilizar, que dependerán de las necesidades de cada cual. Sobre todo, teniendo en cuenta que la caspa no sólo es un problema estético, sino que afecta además a la salud capilar, pues puede favorecer a que el pelo se rompa, se seque o se encrespe.

Durante los últimos 60 años, el zinc ha sido el agente referente para el tratamiento de la caspa. Sin embargo, en 2021 la Comisión Europea publicó un Reglamento que incluía la prohibición de este ingrediente en productos cosméticos.

Esta prohibición se puso en efecto en marzo de 2022. El motivo de esta prohibición de la comisión fue la clasificación de este agente como sustancia CMR 1B, que según el Reglamento quiere decir que se trata de un presunto carcinógeno humano, mutágeno o tóxico para la producción basado en estudios en animales.

Con este Reglamento, se prohibió el uso de este tipo de sustancias en productos cosméticos, salvo que, excepcionalmente, se cumpliesen condiciones específicas, como por ejemplo su uso como conservante.

Hasta entonces, la Piritonina de estaba incluida en anexos del Reglamento Europeo de Cosméticos, autorizada como conservante en productos para el pelo que se aclaran hasta una concentración máxima del 1% y en otros productos que se aclaran que no sean productos de higiene bucal en una concentración de hasta el 0,5%.

Con esto, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) declaró seguro su uso específicamente cuando se emplea como anticaspa en el aclarado en productos para el cabello hasta una concentración máxima del 1%.

Sin embargo, como la Piritonina de Zinc no cumple con todas las condiciones incluidas en el Reglamento sobre cosméticos de la UE, al no haberse demostrado la falta de sustancias alternativas, su uso en cosmética no puede estar justificado.

La raíz de galanga como alternativa natural

iStock-1385670535

La medicina tradicional de China e India se está incluyendo progresivamente en productos cosméticos. Cada vez son más las marcas que buscan alternativas naturales para ingredientes que pueden tener contraindicaciones.

Como era de esperar, empresas farmacéuticas y laboratorios dermatológicos han estado buscando alternativas efectivas a la Piritonina de Zinc desde su prohibición. El jengibre y la cúrcuma fueron las primeras opciones por su poder natural antiséptico, antifúngico y antiinflamatorio.

La galanga es la novedad que ha llegado pisando fuerte a los productos cosméticos como potente agente anticaspa.

Se trata de una planta que se cosecha al sur de Asia y que, al igual que el jengibre y la cúrcuma tienen propiedades que favorecen a la reducción de hongo y reequilibrar el cuero cabelludo, de modo que se pueda eliminar la caspa de forma inmediata y duradera.

Los laboratorios Klorane, que desarrollan cuidados para el cabello a partir de activos botánicos, han sido pioneros en el empleo de esta fórmula natural en sus productos, desarrollando champús y mascarillas que ayudan a eliminar hasta el 100% de la caspa visible y a calmar el cuero cabelludo.

Champú y mascarilla de Klorane

Este ingrediente constituye la alternativa perfecta al zinc para limpiar, eliminar y calmar. Su introducción en productos de cosmética capilar favorece a la creación de fórmulas suaves y respetuosas con el cabello y el cuero cabelludo, con las que verás resultados tras el primer uso.