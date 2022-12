Ojos "disco": la tendencia de maquillaje con la que triunfarás en Nochevieja

El brillo no falla, especialmente en estas fechas. Lentejuelas, piedras y otros strass visten todo tipo de prendas, desde vestidos a crop tops pasando por minifaldas. Pero la tendencia no solo se limita al mundo de la belleza.

En los últimos días, asistimos al boom de una tendencia que le da protagonismo: el maquillaje de ojos con pedrería. Ha conquistado desde Instagram hasta trendsetters de la talla de Chiara Ferragni o Dua Lipa y es también conocido como disco eyes.

"Este maquillaje en el que los elementos con glitter se convierten en los protagonistas indiscutibles vive su momento de gloria gracias a varias cosas. Una de ellas es la influencia que ha tenido la serie Euphoria en el mundo beauty, donde los ojos brillan por encima de todo con accesorios de pedrería que van desde el párpado hasta el lagrimal o la sien, además de adornarse con eyeliners de colores flúor o sombras con mucho brillo" nos recuerda la firma You Are The Princess.

"Otro de los factores de peso para el nacimiento de esta tendencia han sido, como no, las pasarelas. Esas que son las encargadas de marcar, cada seis meses, el rumbo de las tendencias de la moda.

Una de las colecciones de primavera-verano para este 2023 en la que esta tendencia ha sido la gran protagonista ha sido la de la marca Halpern, del diseñador neoyorkino Michael Halpern. Una colección en la que los impresionantes diseños rivalizan en protagonismo con los ojos: con maxi eyeliners en tonos flúor y metalizados acompañados por mucho strass" añade.

Esta tendencia solo depende de la correcta colocación de complementos adhesivos. Asegúrate de que la zona donde se va a aplicar esté limpia y libre de aceites y/o maquillaje. Despega los stickers con cuidado del film y colócalos sobre el lugar donde quieras fijarlos. Presiona firmemente durante unos segundos hasta que se fijen en tu piel.

¿Dónde conseguirlos?

Decora tu rostro y tu cuerpo con los Party Lab Stickers, de You Are The Princess (1,99 €), una joya a prueba de agua. Combínalos con tu maquillaje y crea diferentes looks. Es fácil de usar y de retirar, no deja residuos.

Misako firma este pack de brillos, de la línea Party Collection, en tono plateado. Ideal con un maquillaje ahumado (4,99 €).

Catrice nos propone estas gemas adhesivas, de edición limitada, que destacan por sus colores rosados (4,69 €).

