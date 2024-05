La impresionante cascada roja que encontrarás en un sendero de Granada: es muy poco conocida y única en España

El buen tiempo nos invita a planificar aventuras al aire libre, escapadas para desconectar y viajes para descubrir lugares únicos. España está repleto de rincones impresionantes que cumplen todas esas características y no suelen defraudar.

Basta con mencionar Granada para evocar la belleza que implica viajar a esta provincia andaluza. Pero, más allá de su inconfundible capital, de un atractivo inigualable, esconde un interior perfecto para perderse y descubrir uno de los grandes tesoros de la naturaleza.

En el corazón de la Alpujarra podrás encontrar una cascada única en España. De un color rojizo debido al hierro de su suelo, el Chorreón de Pórtugos, es uno de los mayores atractivos de la comarca granadina.

Visitar esta cascada, única en España, te maravillará. Además de por su apariencia, de rojizas aguas mineralizadas, por la belleza que rodea este lugar. El Chorreón y sus alrededores invitan a la relajación, pudiendo disfrutar de unos de los enclaves naturales más bonitos de Granada.

Un entorno perfecto para realizar una ruta de senderismo sin necesidad de tener que contar con una forma física fascinante, por lo que es acta para casi cualquier persona. Disfrutar de las mejores panorámicas de la Alpujarra Granadina se convertirá en una de tus grandes experiencias.

El Chorreón de Pórtugos

Muy próximo al que es conocido como el "pueblo más bonito de la Alpujarra", Pampanaeira, y poco más de hora y media de Granada capital, esta cascada no deja de maravillar a todo aquel que recorre la zona hacia este lugar, también llamado Fuente Agria.

No solo el color de esta cascada te sorprenderá, sino también el sabor de agua mineral, mezcla de ácido y picante. No es perjudicial para la salud, por lo que quien la visita, no duda en apreciar, con todos los sentidos, una de las cascadas más increíbles de todo el país.

Es uno de los manantiales más famosos de toda la Alpujarra, y no es para menos. Ya en la época árabe, en el sur de España, Fuente Agria era conocida por sus propiedades minero-medicinales.

Compuesta por hierro y gas carbónico, es un agua de mineralización débil y temperatura media, de ahí su inconfundible sabor.

Cómo llegar a Chorreón de Pórtugos

Si estás en Granada capital, lo mejor es ir en coche, dirección Motril y tomar la salida 164 hacia la nacional A-348, dirección la Alpujarra. A continuación dirígete hacia Pórtugos por la A-4132.

También existe manera de llegar en autobús hasta Pórtugos desde la estación de autobuses de Granada, ya que aquí encontrarás viajes hasta la Alpujarra. Aunque mientras que en coche no tardarás más de 90 minutos, en bus puede demorarse hasta las tres horas aproximadas.

Fuente Agria, Chorreón de Pórtugos, Granada. Pinterest

Una vez en Pórtugos, el Chorreón lo encontrarás a pocos metros. En el centro del propio pueblo encontrarás indicaciones hacia Fuente Agria y el Chorreón. En 10-15 minutos caminando habrás llegado a este espectacular manantial.

No te pierdas Pampanaeira

Considerado uno de los pueblos más encantadores de la Alpujarra Granadina, Pampanaeira está repleto de lugares de interés, reflejo de su rica historia, cultura y una belleza natural incomparable.

iStock-1681998124

Paseando por sus estrechas y empinadas calles repletas de piedras, podrás apreciar la típica arquitectura alpujarreña. Especialmente, los varios Bajo y Alto, te cautivarán por su pintoresca apariencia.

La plaza de la Libertad, la fuente de San Antonio o el museo de Artes y Costumbres Populares de la Alpujarra te ofrecerán una espléndida visión de las costumbres y tradiciones de la zona.

Los miradores de Pampanaeira son otros de los rincones que no te puedes perder de este bonito pueblo de la Alpujarra. Las montañas que rodean a la población o el barranco de Poqueira te regalarán algunas fotografías envidiables.