Aumentan un 6,36% las denuncias por violencia de género: más de 50.000 en los tres primeros meses de 2026

Manifestantes en la concentración contra la violencia de género convocada el 25 de noviembre de 2025 en Madrid. Rodrigo Jiménez EFE

La violencia machista no afloja en el país. Este lunes, 29 de junio se han publicado los datos del primer trimestre del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, elaborados a partir del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dibujan un escenario de más denuncias, más víctimas y menos órdenes de protección.

Entre enero y marzo de 2026, los órganos judiciales recibieron 50.911 denuncias por violencia de género, un 6,36% más que en el mismo periodo de 2025. En ese mismo tramo se registraron 45.220 víctimas denunciantes, lo que supone un incremento del 3,75% y una tasa media de 18,1 por cada 10.000 mujeres.

Asimismo, dos tercios de quienes denunciaron tenían nacionalidad española (60,73%), mientras que el 39,27% restante procedía de otros países. Además, según se extrae del informe, 107 menores —hijos e hijas de las denunciantes— fueron identificados como víctimas; de ellos, el 72,9% tenía nacionalidad española.

Las cifras muestran grandes diferencias territoriales: Baleares presenta la tasa más alta, con 28,7 víctimas denunciantes por cada 10.000 mujeres, seguida de Navarra (24,5), Canarias (23,4), Comunidad Valenciana (23) y las comunidades de Madrid y Murcia (21,2), mientras que Andalucía se sitúa ligeramente por encima de la media con 18,8.

En el lado opuesto, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha se encuentran por debajo de la media estatal (de 18,1), con tasas que oscilan entre 11,4 y 17,4.

Más denuncias de las propias víctimas

El informe subraya una tendencia en alza en lo que se refiere a quién pone en marcha el sistema judicial: el 75,01% de las denuncias fueron presentadas por las propias mujeres, bien en dependencias policiales, bien directamente en los juzgados, aproximadamente cinco puntos más que hace un año (70,49%).

Por el contrario, las denuncias formuladas por familiares apenas representan solamente el 1,94% del total, y las realizadas por servicios de asistencia y terceras personas se quedan en el 2,97%, mientras que los atestados que llegaron a los órganos judiciales por intervención policial directa suponen el 13,75%.

"Es imprescindible que las mujeres den el difícil paso de denunciar", señala en un comunicado la presidenta del Observatorio, Esther Rojo, que considera que el aumento del 6,36% en las denuncias permite una "lectura positiva" en tanto que más casos llegan a la Administración de Justicia.

No obstante, advierte de que "no se puede bajar la guardia", porque el aumento de las víctimas evidencia que la violencia de género "sigue muy presente". También insiste en "la necesidad de concienciar a la sociedad, no sólo a la familia o al entorno cercano, sobre la importancia de denunciar cuando se tenga conocimiento de un caso".

Crecen las renuncias a declarar

El informe muestra también que 5.337 mujeres, el 11,8% de las víctimas registradas en el trimestre, se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 8,63% más que el año pasado. De ellas, 2.953 eran españolas y 2.384 tenían otras nacionalidades, lo que refleja la extensión de esta realidad entre diferentes grupos de procedencia.

Rojo recuerda la "difícil situación" que atraviesan muchas víctimas, que en numerosos casos dependen económica y emocionalmente de su maltratador e incluso mantienen la convivencia con él, a menudo siendo también padre de sus hijos e hijas.

En ese contexto, el hecho de presentar una denuncia ya constituye un paso extremadamente complejo, y la renuncia posterior a declarar pone de relieve las condiciones estructurales que todavía limitan la protección efectiva.

Menos órdenes de protección

Frente al aumento de denuncias, estas descienden. Según los datos del CGPJ, las Secciones de Violencia sobre la Mujer y las secciones en funciones de guardia recibieron 10.853 peticiones en el primer trimestre, un 2,5% menos que un año antes, y acordaron 7.417 órdenes y medidas de protección, un 1,8% menos.

En toda España se dictaron 20,47 órdenes de protección por cada 100 víctimas, frente a las 21,6 de 2025, lo que supone una ligera caída en la intensidad de la respuesta cautelar. Los órganos especializados adoptaron el 67% de las órdenes solicitadas, mientras que las secciones de guardia concedieron el 76% de las peticiones que recibieron.

“Todas las administraciones deben mantener un compromiso claro, dotando a los órganos judiciales de los medios necesarios para prestar un servicio eficaz y reforzando los equipos de profesionales que trabajan codo con codo con jueces y juezas”, apunta Rojo, que reclama una apuesta decidida por los recursos humanos y materiales.

En el primer trimestre se acordaron 13.886 medidas penales de protección para mujeres y menores. Las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación con la víctima (5.537 medidas, el 70,57% del total de órdenes de protección y cautelares) y las órdenes de alejamiento (5.330, el 67,16%).

Por otro lado, en el plano civil se dictaron 4.520 medidas cautelares civiles para garantizar la protección mientras se tramitaba el proceso, principalmente prestaciones de alimentos, suspensión del régimen de visitas, atribución de la vivienda y suspensión de la guarda y custodia.

Las secciones especializadas adoptaron también 38 medidas específicas de protección del menor para evitar riesgos graves y suspendieron la patria potestad en 207 casos, una decisión extrema para cortar el vínculo jurídico con el agresor.

¿Cuántas acaban en condena?

Entre enero y marzo, los órganos judiciales dictaron 15.474 sentencias en materia de violencia de género; de ellas, 12.655 (el 81,78%) fueron condenas, lo que equivale a ocho de cada diez resoluciones.

Las Secciones de Violencia sobre la Mujer registran el porcentaje más alto de fallos de este tipo, con el 93,19%, frente al 80,46% de las audiencias provinciales y el 71,64% de las secciones de lo penal.

Rojo valora esta respuesta judicial pero insiste en que la lucha contra la violencia de género no puede descansar sólo en las cifras de condenas, sino que debe asegurar atención integral y sostenida a las víctimas.

Violencia sexual fuera de la pareja

El pasado 3 de octubre entró en vigor uno de los cambios más profundos del sistema judicial español en materia de igualdad: desde esa fecha, las Secciones de Violencia sobre la Mujer ya no se limitan a los delitos cometidos por la pareja o expareja: asumen también todos los de índole sexual perpetrados contra ellas.

Así, en esta materia, en el primer trimestre del año se registraron 3.451 denuncias y el mismo número de mujeres víctimas. Los delitos más frecuentes son los cometidos contra la libertad e indemnidad sexuales fuera del ámbito de la pareja, seguidos del acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Rojo advierte, sin embargo, de que aún "es prematuro hacer valoraciones" sobre la evolución de estos datos por la falta de series largas que permitan un análisis estadístico robusto.

La publicación de estas cifras coincide con el impacto del último crimen investigado como violencia machista, el asesinato de una mujer de 45 años presuntamente apuñalada por su pareja en Mairena del Aljarafe (Sevilla), delante de su hijo adolescente, caso que la Guardia Civil investiga como feminicidio.

Si se confirma como violencia de género, la víctima se sumará a las 25 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, en una estadística oficial que desde 2003 acumula más de 1.360 asesinatos machistas.