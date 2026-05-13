El jurado de Maga de Magas elige a las ganadoras de 2026: "Ponemos en el centro a la mujer escritora y periodista"

Imagen de parte del jurado, que preside Charo Izquierdo, directora de Magas, durante la jornada de deliberación. Eva Calzadilla

Se toma conciencia de lo rápido que pasa el tiempo cuando llegan fechas señaladas en rojo en el calendario. En el año de Magas, sin duda, una de las que sobresalen es la jornada de los premios Maga de Magas, que se celebran dentro de escasas semanas.

Hoy, 13 de mayo, el secreto mejor guardado se ha desvelado de la mano de un tribunal que, con un criterio cargado de experiencia y buen hacer, ha decidido quienes serán las ganadoras de este 2026.

Al margen de nombres y apellidos, que se darán a conocer de forma pública más adelante, lo que queda garantizado es la excelencia de estas mujeres en el campo del periodismo y la literatura.

Esta deliberación no es fruto de una tarde de conversaciones que ponen en el centro comunicación, cultura, sociedad y figura femenina. Se trata de un meticuloso trabajo de observación anual durante el que los miembros del tribunal examinan de forma exhaustiva todo eso que sobresale, y a veces se esconde, entre información, desinformación y sobreinformación.

La labor no es nimia; todo lo contrario. Su valor no se encuentra sólo en lo que se ha mencionado o en el hecho de escoger. Radica en el tiempo que se dedica a ello, en la intención tras el movimiento, que se demuestra andando.

Esta votación trasciende las paredes de la sala donde ha tenido lugar, aunque sus resultados sean aún confidenciales. Se hace en presente, pero pensando en el futuro.

"Hoy ha llegado el gran día en que sabremos —solamente nosotros— quiénes son las ganadoras en este premio Maga de Magas que cumple su cuarta edición", ha recordado Charo Izquierdo, presidenta del tribunal. También ha señalado la gran responsabilidad que conlleva su posición, algo que se duplica ahora que ha asumido el rol de directora de este vertical.

"Desde Magas y EL ESPAÑOL los denominamos los Pulitzer femenino en español. Es algo que nos encanta porque es una manera de dar mucha relevancia a la mujer escritora y periodista, de ponerla en el centro, como hacemos siempre", ha destacado.

Cruz Sánchez de Lara, Gervasio Posadas y Nativel Preciado, todos miembros del jurado, charlan distendidamente. Eva Calzadilla

Al igual que en ocasiones anteriores, se reconocerán cinco categorías: mejor creadora de opinión, reportera, novelista, ensayista y trayectoria. De acuerdo a Charo Izquierdo, este año supone la consolidación de estos reconocimientos.

"Hemos tenido unas premiadas muy importantes en las ediciones anteriores. Vamos teniendo menos número de mujeres importantísimas, pero siguen existiendo novelas y ensayos maravillosos escritas por mujeres y figuras que destacan como creadoras de opinión o reporteras, así como por su trayectoria", ha expresado Izquierdo.

Esos nombres que se anunciarán próximamente verán reconocida su carrera de forma pública, algo que ya hace del éxito algo tangible. Además, recibirán una cantidad de 10.000 € y una escultura creada ad hoc por el estudio de Marc Morillas.

En total, 15 personas —además de su presidenta, Charo Izquierdo— han constituido en esta ocasión el jurado que ha tomado tamaña decisión: Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Benedetta Poletti, directora general de publicaciones en Hearst España y directora de la revista ELLE; Yolanda Sacristán, Directora de Desarrollo de Negocio y Alianzas en Vanitatis (El Confidencial); Lourdes Garzón, productora ejecutiva en Globomedia; Olga Ruiz, directora de Telva; y Inma Jiménez, directora de la revista Harper's Bazaar España.

Por otro lado, también han formado parte del tribunal Joana Bonet, directora de Magazine La Vanguardia; Blanca Berasátegui, editora de El Cultural; Nuria Azancot, redactora jefe de El Cultural; Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL; Eva Moll, directora y fundadora de la editorial Vegueta Ediciones; Nativel Preciado, Maga de Magas a la trayectoria en 2025; Gervasio Posadas, director de Ámbito Cultural en El Corte Inglés y confundador de la escuela de escritura online yoquieroescribir.com; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; y Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL

La suerte está echada

Es inevitable utilizar este tipo de expresiones en tales circunstancias, aunque la fortuna poco tiene que ver en la elección de los profesionales que este año han tomado la palabra. Nuria Azancot, redactora jefe de El Cultural ha destacado que si bien hay candidatas indiscutibles por su trayectoria, es fundamental ver también cómo han evolucionado y lo que aportan a la sociedad en la actualidad:

"En el caso concreto de la novela y ensayo es esencial valorar el impacto que han podido tener este año. Hemos considerado primeras publicaciones, pero también carreras mucho más dilatadas. Es algo muy enriquecedor, muy divertido".

Con ella coincide Gervasio Posadas, director de Ámbito Cultural en El Corte Inglés y cofundador de la escuela de escritura online yoquieroescribir.com, que destaca además estar orgulloso de ser uno de los pocos hombres que ha tomado lugar en este jurado a lo largo de sus ediciones.

"Como gestor cultural, para mí es importante el valor y la calidad de la creación y también el impacto que tiene. Observar cómo genera conocimiento en la sociedad, cómo crea debate", ha detallado el también escritor, que en noviembre presentó en el Club de Lectura de Magas El fracaso de mi éxito (Espasa, 2025).

Precisamente, en relación al título de esta última obra que ha firmado, ha hablado de lo que supone una distinción como esta en cuanto a triunfo: "Puede ser que los éxitos vengan refrendados por otras cosas, pero hacerlo tangible es de alguna forma un reconocimiento público y muy generoso por parte de EL ESPAÑOL".

En la imagen, Blanca Berasátegui y Ana Núñez-Milara antes de la deliberación del tribunal. Eva Calzadilla

La deliberación, además de nutritivas conversaciones, ha generado, sin duda, debate. Yolanda Sacristán, directora de Desarrollo de Negocio y Alianzas en Vanitatis (El Confidencial) y cofundadora de The NewsRoom, ha señalado ese choque de discurso a nivel interno que ella ha experimentado.

"Cada edición me sorprende, por eso también me da pena que algunas se queden fuera. Hay mujeres tan potentes en el periodismo y la literatura que siempre tienes un sentimiento agridulce y un poco triste por las que no han llegado y son iguales de importantes", ha dicho a la par que ha alabado la iniciativa de Cruz Sánchez de Lara, que ha tildado de "única y muy especial".

Un año más no ha querido perderse la cita Lourdes Garzón, productora ejecutiva en Globomedia, que ha señalado lo necesarios que son los Maga de Magas: "Reconocen un talento que a lo mejor no es tan visible, pero que lo merece mucho".

Desde 2024, los premios se entregan con la colaboración de la Fundación Ramón Areces, cuya misión es crear y desarrollar los instrumentos necesarios para dinamizar la investigación científica, estimular la producción cultural y fomentar el liderazgo femenino.

La consolidación de la que ha hablado Charo Izquierdo no consiste sólo en repetir una fórmula año tras año. Tiene mucho que ver con un relato en construcción que se hace tomando de referencia a las mujeres que sentaron cátedra en el pasado y a las que lo consiguen hacer desde el presente y que serán las referentes de las del futuro.

Los galardones no sólo pretenden premiar a cinco figuras femeninas cada año, sino crear una especie de memoria colectiva que siga sentando las bases de lo que debería ser. Una especie de guía en el camino a la que recurrir en tiempos convulsos.